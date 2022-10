Des transidentités en recherche d’identité

Announcement

Présentation

« Nous sommes tous des transsexuels » proclamait Jean Baudrillard en 1987. Son pronostic semble s’avérer réalisé quelques décennies plus tard si l’on en juge par la place qu’occupent les trans dans l’actualité médiatique et culturelle : émissions, films, séries, théâtre, etc. Les trans occupent le devant de la scène des représentations.

Derrière cette apparente « normalité » des personnes, demeurent pourtant de nombreuses interrogations, sur ce que recouvre effectivement les transidentités. Cette journée d’études est précisément organisée autour de quelques-unes de ces interrogations : qu’est-ce au final que la transidentité ? Quelles places jouent la médecine et d’autres spécialités scientifiques dans l’existence et les parcours des trans ? Quel est le vécu des personnes qui se qualifient comme trans ? Quel rapport les transidentités développent par rapport au régime de genre ? Quelles questions sont soulevées par l’émergence des transidentités en matière de pratique et de travail social ?

À partir de travaux universitaires originaux, en lien avec la prise de parole de représentants associatifs, cette journée d’étude se propose de préciser les contours de la transidentité.

Organisation

LIR3S « Sociétés, sensibilités, soin » – UMR 7366 CNRS-uB

Lucile Girard, Post-doctorante en sociologie, chercheuse associée au LIR3S, Observatoire Régional de la Santé de Bourgogne-Franche-Comté

Maud Navarre, chercheuse associée en sociologie, laboratoire LIR3S, Université de Bourgogne

Aude Perreau, formatrice à l'IRTESS, Université de Bourgogne

Georges Ubbiali, Maître de conférence en sociologie, enseignant-chercheur du LIR3S, Université de Bourgogne

Participation

Lieu : MSH Dijon, forum des savoirs

Participation en distanciel possible, via teams. Contact : Sylvie.Richard-De-Vesvrotte@u-bourgogne.fr

Programme

9h30 : Accueil 9h45 : Introduction des organisateurs (Georges Ubbiali, uB, LIR3S) 10h -11h : première session : Transidentités et représentations artistiques

Alinoë Gentaz , Une approche des transidentités par la littérature, uB

, Une approche des transidentités par la littérature, uB Lea Leglise, Aux origines du stéréotype cinématographique de la femme trans, Adam est... Ève : bienveillance ou cissexisme ?, Université Lorraine, 2L2S

Débat

11h-11H 15 : Pause 11h15-12h15 : table ronde associative

Association FransGenre, Saône et Loire

Association Le Refuge, Besançon

Débat

12h15-14h00 : pause repas 14h-15h : seconde session : Transitions

Corinne Fortier , Chirurgie sexuelle, « restitution » et transidentité, Collège de France

, Chirurgie sexuelle, « restitution » et transidentité, Collège de France Ludivine Leveau, Repenser la transition dans le parcours transgenre, Lyon II, EVS

Débat

15h -15h15 : pause

15h15-16h15 : Des politiques publiques au vécu de la transidentité

Juliette Jouan , Quelle inclusion des personnes trans par les politiques publiques ? La mise à l’agenda politique limitée et incomplète du prénom d’usage et des toilettes non-genrées, Université Rennes 1, ARENES

, Quelle inclusion des personnes trans par les politiques publiques ? La mise à l’agenda politique limitée et incomplète du prénom d’usage et des toilettes non-genrées, Université Rennes 1, ARENES Ludivine Brunes, Vivre sa sportivité en étant trans, Université Rennes 2, VIPS

Débat

16h15 : conclusion