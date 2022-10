Announcement

Présentation

Les premières Journées de la trilogie des Journées d’étude sur les paysages ruraux se sont déroulées à l’automne 2021 sur le thème de l’utilisation du sol.

La seconde rencontre, les mercredi 16 et jeudi 17 novembre 2022, sera consacrée aux structures et aux relations spatiales que les formes des paysages ruraux révèlent, traduisent et portent. À travers leurs formes actives ou fossilisées émergent, en effet, les modalités, présentes et passées, de l’organisation et de l’appropriation de l’espace, entre realia et représentations : appropriation du sol (frontières, délimitations linéaires et bornages, clôtures, aménagements à caractère défensif et pour le contrôle du territoire, grandes structures funéraires et cultuelles, etc.) ; occupation du sol (réseaux d’habitats, parcellaires agraires, rapport entre terroirs et incultum) ; connexions, flux et réseaux (voirie, stockage, marchés et foires…). La dimension matérielle entretient ici une relation féconde avec la dimension juridique et institutionnelle des paysages ruraux (statut de la terre, droits de propriété et usage, rapports de production, projection dans l’espace des intentions, des intérêts et des conflits entre les acteurs en présence…) et donc avec la sphère politique et sociologique.

Programme

Mercredi 16 novembre

Site Tréfilerie, salle KR02

9h – Accueil des participants

Session 1 – Les paysages ruraux dans les cadres et les marges juridiques

9h30 – Gérard Chouquer, Directeur de recherches au CNRS, honoraire ; membre de l’Académie d’Agriculture de France À l’articulation entre droit et paysage : la polyterritorialité

10h30 – Pause (salle HR11)

10h50 – Isabelle Guégan , Université de Bretagne Occidentale, Centre de Recherche Bretonne et Celtique Le domaine congéable, système contraignant de fabrication du paysage : mythe ou réalité ? État de la question en Cornouaille au XVIII e siècle

12h15 – Pause déjeuner

Session 2 – Fossilisation, disparition, émancipation des structures préexistantes

14h – Magali Watteaux , Université Rennes 2, UR Tempora et UMR 7041 ArScAn (équipe « Archéologies environnementales ») Penser l’histoire des paysages ruraux par leurs formes : à propos du carnet de recherche MaNOMA sur la morphologie agraire dans le monde

16h – Pause (salle HR11)

Session 3 – Aux limites des paysages ruraux

(continue le jeudi 17)

16h20 – Pierre-Éric Poble, Université Jean Monnet Saint-Étienne, UMR 8584 LEM-CERCOR Le "terme (terminus)": un élément remarquable du paysage médiéval en Velay

Dîner en ville

Jeudi 17 novembre

Site Tréfilerie KR02

Session 3 – Aux limites des paysages ruraux (suite)

8h30 – Giulia Icardi , UMR 5189 HiSoMA, Maison de l’Orient et de la Méditerranée de Lyon Le réseau des sanctuaires extra-urbains d'Artemis entre Béotie et Eubée

10h30 – Pause (salle HR11)

10h50 – Flavien Kouassi Pousseu, Université de Maroua (Cameroun) Sylviculture à eucalyptus et valorisation des terres marginales sur le plateau bamiléké : le cas du bassin versant de la Mafou (Ouest-Cameroun)

Session 4 – Entre contraintes technico-économiques, mésologiques et patrimoniales

11h30 – Stéphanie Barioz Aquilon, Chargée de mission Inventaire du Patrimoine, PETR Pays vallée du Loir/ Région Pays de la Loire L’apport de l’Inventaire Général du Patrimoine Culturel à la compréhension des paysages ruraux. Application en vallée du Loir sarthoise

12h15 – Pause déjeuner

14h – Anouk Daguin , Institut polytechnique de Paris, LADHYX – Laboratoire d’hydrodynamique Paysages ruraux et bio-économie dans la « Champagne pouilleuse » contemporaine

15h20 – Pause

Goûter géohistorique

15h40 – Autour de Gérard Chouquer et de son dernier ouvrage Code de droit agraire romain. Référents antiques pour le pluralisme et les anciens régimes fonciers, Paris, Éditions Publi-Topex, 2022

17h – Bilan, conclusions et perspectives

17h30 – Fin des travaux

Organisation