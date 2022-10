L’animal à l’épreuve de l’histoire de l’art

Announcement

Argumentaire

Les Études Animales, apparues dans les années 1970, se sont peu à peu imposées dans les sciences humaines, faisant de la question animale un sujet émergent. Cette remise en cause de l’anthropocentrisme, amorcée sur fond de catastrophe écologique, a eu plus de mal à atteindre l’histoire de l’art qui semble encore réticente à embrasser ce champ de recherche pourtant incontournable. Bien que la question de l’animalité dans l’art contemporain soit de plus en plus souvent abordée - d’un point de vue critique et militant notamment – et intéresse de jeunes chercheurs, les historiens de l’art moderne semblent eux plus frileux à l’idée d’intégrer les études animales à leurs recherches. Les choses avancent cependant et la question animale s’immisce progressivement dans les perspectives critiques de l’histoire de l’art moderne. L’animal reste cependant encore largement marginal pour les investigations méthodologiques de l’art moderne, qui peine à sortir du schéma symbolique imposé par l’iconographie panofskienne et son orientation humaniste. Cette journée entend faire le bilan critique de cette discipline face à la question animale et propose d’entamer un processus de remise en question par une étape indispensable : faire de l’animal un sujet à part entière de l’histoire de l’art, considéré dans son identité propre et non plus exclusivement comme une fonction au sein d’un discours anthropocentré.

La volonté première de cette journée d’étude est d’apporter un nouveau point de vue sur l’animal trop souvent étudié par un angle exclusivement symbolique dans les arts visuels. C’est donc par des approches différentes que l’animal sera ici étudié. L’approche formaliste pourra notamment permettre d’ouvrir des pistes de réflexion concernant l’évolution de la représentation, le traitement pictural ou encore de la place spécifique réservée au sein de l’œuvre à l’animal.

L’étude de l’animal à travers le prisme du commanditaire, de l’artiste pourra offrir un second grand axe de réflexions. Un intérêt particulier pourra notamment être porté à la relation qui peut exister entre l’animal représenté et le commanditaire de l’œuvre (principalement des hommes) puisqu’à partir du XVIe siècle de plus en plus d’animaux de compagnie acquièrent leur place dans la peinture. Cette célébration visuelle de l’animal en tant qu’individu vient s’ajouter aux éloges littéraires tels que les poèmes et épitaphes vantant la vie et les mérites de certains animaux et marque les débuts de la singularisation picturale de l’animal. L’étude de ce dernier dans la littérature artistique (traités, Vies, études, etc.) pourra également être envisagée.

Par ailleurs, plusieurs artistes de la Renaissance semblent développer un goût - artistique, mais aussi affectif - pour les animaux que l’on perçoit dans leurs œuvres. On peut par exemple mentionner une tendance à l’autoreprésentation ou à l’autofiguration de l’artiste avec un animal pour faire ressortir des qualités propres aux bêtes qui pourraient aussi valoriser le travail artistique. L’attachement, sinon l’intérêt, de certains peintres comme les Bassano, Titien ou Véronèse envers les animaux semblent également se traduire par le nombre de bêtes présentes dans leurs toiles, au point parfois de devenir une signature, « la patte » ou encore « la griffe » de ces peintres.

Cette journée sera consacrée aussi bien à l’étude de la représentation de l’animal dans les arts visuels de l’époque moderne qu’aux questions de méthodologies. Il s’agira de s’interroger sur ce que peuvent apporter les Animals Studies à l’histoire de l’art académique et de voir quelles pistes méthodologiques peuvent être ouvertes par cette « épreuve » de l’animal."

Programme

Matinée

10h00 Accueil des participants

10h30 Introduction Guillaume CASSEGRAIN, Professeur, Université Grenoble Alpes

Conférence inaugurale

10h45 Valérie BOUDIER, Maîtresse de conférence HDR, Université de Lille « Au miroir de l’animal vrai. La proximité animale dans l’œuvre de Bartolomeo Passerotti (1529-1592) »

11h30 Discussions

L’animal sujet et spectateur

11h45 Nicolas CORDON , Docteur en histoire de l'art, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne « Le storytelling de l’animal : la légende de la mangouste guerrière dans la galerie d’Oiron (c. 1540) »

12h15 Pierre-Olivier DITTMAR , Maître de conférence à l'EHESS « La zoo-esthétique de l'épouvantail »

12h45 Discussions

13h00 Pause déjeuner

Après-midi

Méthodologies animales

15h00 Armelle FÉMELAT , chercheuse associée au CESR de Tours. « À hauteur de truffe : se mettre dans la peau de Rubino et de deux autres chiens préférés des Gonzaga peints par Andrea Mantegna et Titien »

15h30 Fabien LACOUTURE , Chargé de programmation scientifique du Festival d'Histoire de l'art« Des animal studies aux postcolonial studies : célébration de l'animal domestiqué et domestication de l'animalité de l'esclave dans la portraiture européenne des Temps modernes »

16h00 Discussions

16h15 Pause

16h45 Giorgio FICHERA , doctorant à l’EHESS « Le bélier de Caravage au Capitole. Agentivité animale et résistance picturale »

17h15 Discussions

17h30 Conclusion générale

Participation

La journée sera ouverte à toutes et tous, et sera également retransmise en direct sur Zoom à partir de 10h30 :

Contact : chloe.pluchon@univ-grenoble-alpes.fr