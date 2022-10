Direction doctorat : mener à bien son projet de thèse

Summary

Cet atelier franco-allemand s’adresse aux personnes qui envisagent de s’inscrire en thèse et aux doctorant.e.s ayant récemment débuté leurs travaux. Son objectif est de lier informations et outils pratiques pour mener à bien son projet de thèse franco-allemand. L’atelier est conçu de manière interdisciplinaire et animé par des spécialistes francophones et germanophones.

Dieser deutsch-französische Workshop richtet sich gleichermaßen an Masterstudierende, die eine Promotion in Erwägung ziehen und an Promovierende, die vor Kurzem die Arbeit an ihrer Dissertation begonnen haben. An zwei Tagen wird die Vermittlung allgemeiner Informationen über administrative und organisatorische Aspekte des Promovierens mit der konkreten Einführung in das Verfassen einer Doktorarbeit verbunden. Zu diesem Zweck verfolgt der Workshop eine interdisziplinäre Vorgehensweise und wird von deutschen und französischen Experten und Expertinnen geleitet.