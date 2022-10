Renouveler l’histoire du Kaiserreich ?

Announcement

Présentation

Ces dernières années, l’Empire allemand (Deutsches Kaiserreich), fondé en 1871, se retrouve au cœur de l’actualité allemande, tant dans le débat historique que public, autour de thèmes allant du génocide des populations Herero et Nama dans l'ancienne colonie d'Afrique allemande du Sud-Ouest (actuelle Namibie) jusqu'aux tentatives de réhabilitation de l'Empire, notamment par l'extrême-droite. Ce colloque international réunit pour la première fois des chercheuses et chercheurs de France et d’Allemagne, mais aussi d'Italie et du Cameroun, pour échanger et confronter leurs conceptions épistémologiques, méthodologiques et historiographiques autour de l’histoire de l’Empire allemand. Dans ce but, cette rencontre contribuera à décentrer le regard en proposant des comparaisons entre différentes aires, préoccupations et questionnements. En complément des communications, une table ronde réunira trois historiennes spécialistes de la période pour s'interroger sur comment écrire une histoire du Kaiserreich au XXIe siècle face à ces multiples débats et alors que la fameuse théorie du Sonderweg, du chemin particulier qu'aurait emprunté l'Allemagne, n'en finit plus de finir.

Organisation

Antonin Dubois (EHESS / IFRA-SHS),

Corentin Marion (Institut Historique Allemand, Université Paris Cité / Universität Bielefeld),

Benoit Vaillot (Université Toulouse – Jean Jaurès / Centre Marc Bloch)

Avec le soutien de : laboratoire Arts, civilisation et histoire de l'Europe (ARCHE/Université de Strasbourg), laboratoire Identités/Cultures/Territoires (ICT/Université Paris Cité), Université Paris Cité, Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'Allemagne (CIERA), Université franco-allemande, Institut franco-allemand/Sciences historiques et sociales (IFRA-SHS), Institut historique allemand, Centre Marc Bloch, DRAC Grand-Est.

Contact : colloque.kaiserreich[at]gmail[point]com

Programme

Mercredi 9 novembre

8h30-9h00 : accueil et café

9h00-10h00 : Ouverture du colloque

Introduction par Antonin Dubois, Corentin Marion et Benoit Vaillot

et Conférence inaugurale par Catherine Maurer (Université de Strasbourg)

10h00-12h30 : Axe 1 - Modernités

Modération : Antonin Dubois (EHESS / IFRA-SHS)

Jan Markert (Universität Oldenburg) – Ein Kaiserreich, kein Bismarckreich. Die Hohenzollernmonarchie unter Wilhelm I. in neuer Perspektive

11h00-11h15 : Pause café

Chia-Hsin Yuan (EHESS/IFRA-SHS) – Paul Laband et la science constitutionnelle de l’Empire allemand

Discussion : Marie-Bénédicte Vincent (Université de Franche-Comté)

12h30-14h00 : Pause repas

14h00-16h00 : Axe 2 - Globalités

Modération : Benoit Vaillot (Université Toulouse – Jean Jaurès / Centre Marc Bloch)

Isabelle Rispler (Université Paris Cité) – Deutschsprachiger Kolonialismus und Imperialismus im Südatlantik ab 1820

Discussion : Séverine Antigone Marin (Université de Strasbourg)

16h-16h15 : Pause-café

16h15-17h45 : « Écrire une histoire de l’Empire allemand au XXIe siècle »

Table ronde modérée par Antonin Dubois, Corentin Marion et Benoit Vaillot, avec :

Mareike König (Institut historique allemand)

(Institut historique allemand) Hedwig Richter (Universität der Bundeswehr München)

(Universität der Bundeswehr München) Marie-Bénédicte Vincent (Université de Franche-Comté)

Jeudi 10 novembre

9h00-9h30 : accueil et café

9h30-12h00 : Axe 3 – Société

Modération : Corentin Marion (Institut Historique Allemand, Université Paris Cité / Universität Bielefeld)

Haris Mrkaljevic (ENS Lyon) – Affirmer son identité confessionnelle ou nationale minoritaire dans le Reichstag de l’Empire allemand naissant (1871-1879)

10h30-10h45 : Pause café

Nicola Camilleri (Università degli studi di Padova) – Mit Waffen für Eintracht und Bürgersinn. Die Schützenvereine im Kaiserreich

12h00-13h30 : Pause Repas

13h30-15h30 : Axe 4 – Héritages

Modération : Mareike König (Institut historique allemand)

Lennart Bohnekamp (Technische Universität Braunschweig) – Die Verdoppelung der Persönlichkeit. Personalunionen als Kernelement des preußisch-deutschen Regierungssystems 1867-1918

15h30-15h45 : Pause café

15h45-17h00 : Clôture du colloque

Conférence de clôture par Quentin Deluermoz (Université Paris Cité)

Discussions et ouvertures