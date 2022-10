L’analyse du discours en Italie : état des lieux et perspectives

Announcement

La revue Synergies Italie, revue francophone indexée dans de nombreuses bases de revues scientifiques dont ERIH PLUS, Scopus et Anvur lance un appel à contributions pour la publication du n°20/2024 sur le thème suivant : l’analyse du discours en Italie : état des lieux et perspective.

Argumentaire

Les tentatives de modélisation de l’analyse du discours à la française (ADF) (telle qu’elle a été définie entre autres par Charaudeau et Maingueneau dans le Dictionnaire de l’analyse du discours, 2002), se sont caractérisées par une interdisciplinarité qui bénéficie de l’apport de plusieurs approches théoriques et méthodologiques dont les études italiennes, en particulier celles portant sur le discours politique, ont pu s’inspirer. Ainsi, ces dernières ont fait volontiers appel aux théories élaborées par la tradition française et francophone dans le domaine des sciences du langage (Benveniste) et, plus globalement, celui des sciences humaines, telles que la sociologie (Bourdieu), la philosophie (Althusser, Foucault), la rhétorique (Perelman), la sémiotique (Greimas), voire l’historiographie (l’École des Annales). Les œuvres majeures des représentants de ces disciplines, ont été traduites en italien dans la seconde moitié du siècle dernier, et leur réception est parfois entrée en résonance avec les courants marxistes à l’œuvre dans les milieux intellectuels italiens s’intéressant à la circulation de l’idéologie dominante autrement appelée « hégémonie culturelle » chez Gramsci.

La tradition française et francophone des études de linguistique ont été, cependant, fortement marquées par le structuralisme et par des analyses qui restaient, par principe épistémologique, immanentes à la langue observée « en elle-même et pour elle-même », postulait Saussure, ce qui pouvait en quelque sorte contraindre le champ d’observation à une froide mécanique des systèmes langagiers. C'est pourquoi, conformément aux préceptes énoncés par Pêcheux, reconnu comme fondateur de l’ADF, cette dernière se devait d’étendre son domaine d’investigation en prenant en compte « l’existence historique de l’énoncé » (Pêcheux 1969) et en interrogeant les « relations entre les textes et les situations sociohistoriques dans lesquelles ils se produisent » (Maingueneau, 2014 : 13). La recherche francophone en AD s’est ainsi enrichie de concepts provenant de la pragmatique (la pragmatique intégrée de Ducrot), des théories de l’énonciation (Maingueneau) auxquelles se sont ajoutés les fondements d’une définition de la rhétorique argumentative (Plantin, Amossy). Depuis une vingtaine d’années, la linguistique des corpus et la textométrie, quant à elles, tentent d’apporter un éclairage plus scientifique et systématique à l’analyse qui a permis de détecter certaines « formations discursives » à l’œuvre dans des textes parfois très hétérogènes (sur ce concept voir Maingueneau 2011).

Or, à l’exception de quelques traductions récentes (Pistoia Reda ed., Oswald Ducrot Le scale argomentative, Carocci 2019 ; Amossy R., Apologia della polemica, Mimesis, trad. di S. Amadori, 2018 ; Veniard M., La nominazione nella stampa, trad. di R. Raus, tab edizioni, 2021 ; Charaudeau P., La manipolazione della verità, trad. di A. Silletti, tab edizioni, 2022 ; Paveau M.-A., Prediscorsi. Senso, memoria, cognizione, trad. di S. Modena e S. Vicari, tav edizioni, in corso di stampa), et de l’intérêt à juste titre de linguistes francisants italiens (Antelmi & Raus, 2019 : 32) qui se sont réunis autour du groupe de recherche ADF au sein du Dorif (Centro di Documentazione e di Ricerca per la Didattica della Lingua Francese[1]), ces théories semblent avoir eu peu d’écho dans les autres cercles académiques italiens, en particulier chez les linguistes. L’ouvrage collectif récent des philosophes Clemente et Pippa (2020) dédié à l’œuvre de Pêcheux fait figure d’exception dans le panorama des études qui mobilisent les concepts de l’AD en Italie. Ces dernières préfèrent s’appuyer désormais sur des courants de tradition anglo-saxonne (Antelmi, 2011 : 87). La Critical Discourse Analysis (CDA) proposée par Fairclough (1995) et reprise par Wodak (1997) ou Van Dijk (Handbook of Discourse Analysis, 1986), ou encore plus récemment les réflexions féministes venues des Cultural studies (Butler 2010), servent ainsi de fondements théoriques quasi-exclusifs aux études italiennes sur le discours. Ces recherches se font au détriment des études proposées par l’ADF qui essaient également aujourd’hui d’intégrer ces points de vue venus d’outre-Atlantique, avec, pour résultat, des formes conceptuelles hybrides (Angermüller, Analyse du discours post-structuraliste, 2013).

Ce numéro de Synergies veut être l’occasion de dresser un bilan et d’encourager une réflexion commune sur l’analyse du discours à la française telle qu’elle s’est implantée en Italie. Les thématiques autour desquelles pourront s’organiser les propositions sont les suivantes (liste non exhaustive):

La mobilisation des catégories discursives de l’ADF dans l’analyse linguistique (discours politique ou autres) ou dans d’autres disciplines et sciences humaines ;

L’implantation de l’ADF en Italie ;

Les spécificités de l’ADF en Italie ;

L’importance de la traduction dans la diffusion des textes fondateurs de l’ADF ;

L’ADF dans l’enseignement universitaire italien.

[1] https://www.dorif.it

Les doctorant.es et chercheurs ou chercheuses francophones italien.nes menant leurs travaux dans un autre domaine couvert par la revue (Ensemble des Sciences Humaines et Sociales, culture et communication internationales, sciences du langage, littératures francophones, didactique des langues-cultures, éthique et théorie de la complexité) sont également invité.es à participer au numéro dans la limite de l’espace éditorial disponible et selon les étapes d’évaluation décrites dans les consignes aux auteurs.

Conditions de soumission

L’auteur de la proposition, avant tout engagement, devra consulter directement en ligne :

la politique éditoriale générale de l’éditeur

http://gerflint.fr/politique-editoriale-generale

la politique éditoriale de la revue

http://gerflint.fr/synergies-italie/politique-editoriale

les 25 normes éditoriales et rédactionnelles

http://gerflint.fr/synergies-italie/consignes-aux-auteurs

la politique orthographique précisée dans la politique éditoriale générale de l’éditeur

http://gerflint.fr/politique-editoriale-generale

la politique de l’éditeur en matière d’accès libre et d’archivage

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1724-0700/

Les propositions d’articles seront présentées sous forme d’un résumé de deux pages maximum (format A4, police Times taille 10), incluant 5 mots-clés et les éléments essentiels de bibliographie, et envoyées par courriel à l’adresse suivante : synergies.italie@gmail.com

Elles seront transférées pour évaluation au comité scientifique de la revue.

Calendrier

Date limite de l’envoi des résumés : 15 janvier 2023

Retour des avis aux auteurs : 15 février 2023

Envoi des articles : avant 31 mai 2023

Contact

Coordination scientifique

Lorella Sini (Université de Pise, Italie)

Francesca Bisiani (Université catholique de Lille, France)

Comité scientifique

James Archibald (Conseil supérieur de la langue française, Canada),

Ruth Amossy (Université de Tel-Aviv, Israël)

Michel Berré (Université de Mons, Belgique),

Josiane Boutet (Université de Paris-Sorbonne, France),

Sergio Cappello (Université de Udine, Italie),

Melita Cataldi (Université de Turin, Italie),

Nadine Celotti (Université de Trieste, Italie),

Giovanni Dotoli (Université de Bari, Italie),

Marie-Marthe Gervais-le Garff (Université de Plymouth, Royaume Uni),

Mathieu Guidère (Université de Paris VIII/INSERM, France),

John Humbley (Université de Paris-Diderot, France),

Douglas A. Kibbee (Université de l’Illinois, Etats Unis),

Alessandro Martini (Université Lyon III Jean Moulin, France)

Eni Orlandi (Université de Campinas, Brésil),

Sandrine Reboul-Touré (Université de Paris III, France),

Leandro Schena (Université de Modène, Italie).

Références

Angermüller, J., (2013). Analyse du discours poststructuraliste. Les voix du sujet dans le langage ches Lacan, Althusser, Foucault, Derrida, Sollers, Lambert-Luca, Limoges.

Antelmi, D. (2011). « L’analisi del discorso in Italia. Una rassegna ». Italienish, n°65, pp. 87-98.

Butler J., (2010). Parole che provocano. Per una politica del performativo, Raffaello Cortina [1997, Excitable Speech]

Clemente, G. & Pippa, S. (éds.) (2020). Riscoprire Michel Pêcheux. Linguistica, epistemologia, ideologia, Quaderni materialisti 19, Mimesis

Fairclough, N. (1995). Critical discourse analysis: The critical study of language. London: Longman.

Fairclough & Wodak 1997 N. Fairclough, R. Wodak, “Critical Discourse Analysis”, in T. Van Dijk (Hg.), Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction, Vol. 2, London, Sage, 1997, pp. 258-84 [cit. in Wodak e Meyer (2009, p. 5-6)].

Fedel, G., 1977 “Alcune categorie di Perelman e Olbrechts-Tyteca applicate al discorso politico”, Il politico, p.267-289

Maingueneau, D. (2011). « Pertinence de la notion de formation discursive en anayse du discours », Langage & Société 45, p.85-99

Maingueneau, D. (2014). Discours et analyse du discours. Paris : Armand Colin.

Raus, R. & Antelmi, D. (2019). « Pratiques d’analyse du discours en Italie : origine, méthodes, diffusion ». Dans Rachele Raus (éd.) Partage des savoirs et influence culturelle : l’analyse du discours « à la française » hors de France, Gerflint, collection Essais francophones, vol. 6, pp. 31-46. Milano, Udine : Mimesis, Quaderni materialisti 19/2020.