Announcement

Présentation

La Casa de Velázquez - EHEHI offre 17 postes de membres scientifiques.

Ces postes s’adressent aux chercheur.se.s qui développent un projet de recherche en sciences humaines et sociales en relation avec les espaces de compétences de la Casa de Velázquez (aires péninsulaire, atlantique et maghrébine, articulées avec la péninsule Ibérique), nécessitant un séjour prolongé en péninsule Ibérique ; le projet devra s’inscrire dans les axes scientifiques de la Casa de Velázquez.

Le Conseil scientifique de l’institution, lors de ses réunions de mars et octobre 2022, s’est saisi de la question de l’accès à la Casa de Velázquez - EHEHI des doctorant.e.s et des post-doctorant.e.s, ainsi que de la question de la durée de leurs séjours respectifs dans un contexte de profonde mutation de l’environnement scientifique national et international.

L’objectif général est d’inscrire le passage par la Casa de Velázquez - EHEHI dans un parcours de recherche visant à renforcer la professionnalisation de ces jeunes chercheur.se.s.

Conditions de travail et rémunération

Durée

La durée du mandat est de 12 mois renouvelable, du 1er septembre au 31 août de l'année univeristaire.

À l’issue de la première année, les membres de l’EHEHI peuvent solliciter un renouvellement, soumis à l’avis de la commission d’admission et du Conseil scientifique, pour une deuxième, voire une troisième année consécutive (cf. Décret 2011‐164 ‐ version corrigée ‐ relatif aux Écoles françaises à l’étranger).

Lieu de travail

Les membres de l’EHEHI sont tenus de résider en péninsule Ibérique durant l’année universitaire. La résidence sera fixée à Madrid. Cependant, si les travaux du chercheur le justifient, celui‐ci pourra solliciter une autorisation auprès de la directrice de la Casa de Velázquez pour résider de façon habituelle dans une autre ville de la péninsule (sont exclues les îles Baléares et Canaries). Un ordre de mission sans frais permanent leur sera délivré.

Rémunération

Les membres fonctionnaires sont placés en position de détachement. Les membres non fonctionnaires reçoivent le traitement d’un professeur agrégé au 1er échelon, une indemnité de résidence à l’étranger et, le cas échéant, des majorations familiales, conformément aux décrets en vigueur (Décret n°64-171 du 21 février 1964, Décret n°67-290 du 28 mars 1967).

Une estimation des émoluments sera transmise aux candidats retenus à la fin du processus de sélection. Il ne sera apporté aucune réponse sur les questions relatives aux émoluments avant la décision définitive de recrutement.

Participation à la vie scientifique de l'institution accueillante

Les membres scientifiques s’engagent à participer aux activités de la Casa de Velázquez (formations, séminaires, Journée Portes ouvertes…). Deux directeurs des études scientifiques accompagnent le séjour des membres, assurent le suivi de leurs travaux et organisent les diverses manifestations scientifiques.

L’attention des candidats est attirée sur le fait que la participation des membres aux activités de l’École est une obligation. Les membres ont vocation à participer aux formations dédiées, à contribuer à l’animation de programmes scientifiques en cours, et éventuellement à faire émerger de nouvelles activités, par le biais notamment de dépôt de candidature à des appels à projets nationaux et internationaux s’inscrivant dans les domaines de recherche définis par la politique scientifique de l’EHEHI.

Les membres de l’EHEHI participeront à l’animation de la vie intellectuelle de toute la communauté (membres de l’EHEHI, artistes en résidence, chercheurs du MIAS (Madrid Institute of Advanced Study). À ce titre, ils seront invités à s’investir dans le séminaire hebdomadaire conjoint MIAS‐EHEHI.

Une attention toute particulière sera accordée aux candidatures s’inscrivant dans des logiques de réponses à des appels d’offre tant individuels (Marie Skłodowska‐Curie Actions, ERC) que collectifs (Cost, RISE, Horizon 2020 et Horizon Europe...).

Enfin, les membres pourront soumettre pendant leur séjour un article ou une contribution pour publication dans la revue Mélanges de la Casa de Velázquez; ces propositions seront soumises au processus habituel d'évaluation.

Critères de candidature

Être post-doctorant.e.s ou doctorant.e.s en fin d’études doctorales : les candidat.e.s doctorant.e.s doivent avoir suffisamment avancé leur thèse au moment de leur candidature pour pouvoir initier un projet post-doctoral, dans le prolongement de leur doctorat, dans les premiers mois de leur arrivée à la Casa.

Condition d'âge : être majeur.e

Conditions de nationalité : aucuneLes candidats aux postes de membres non citoyens de l’Union Européenne, de l’espace économique européen, ou de la Suisse doivent disposer d’un titre de séjour couvrant la durée du contrat (12 mois : 1er septembre - 31 août). Consulter le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Conditions de candidature

Le dossier de sélection et l'audition se feront en français (Paris).

La campagne de sélection 2023-2024 est ouverte

jusqu'au 22 novembre 2022

Les candidatures se font en ligne via le portail des candidatures.

Pour toute question relative au recrutement, vous pourrez contacter le secrétariat de direction (secdir [at] casadevelazquez.org), uniquement par mail. Aucune réponse ne sera donnée par téléphone.

Conditions de sélection

Présélection des dossiers par la commission

Chaque année, sont constituées trois commissions d’admission chargées d’examiner les dossiers des candidats à l’École des hautes études hispaniques et ibériques : une pour les époques ancienne et médiévale, une pour les époques moderne et contemporaine, une pour le Temps présent et les Sciences sociales. Chacune de ces commissions comprend sept membres nommés par la directrice de la Casa de Velázquez après avis de la présidence du Conseil scientifique de l’Établissement.

La composition de la commission de recrutement sera disponible sur le site internet de la Casa de Velázquez en février 2023.

Les réunions de présélection auront lieu à Paris au début du mois de mars 2023. Les candidats retenus pour une audition seront avertis par courriel uniquement dans les jours suivants.

Auditions des candidats présélectionnés

Les candidats présélectionnés défendront leur candidature à Paris entre le lundi 20 et le mercredi 22 mars 2023 (les dates des commissions et Conseil sont indicatives et susceptibles d’être modifiées).

Les entretiens, d’une vingtaine de minutes pour chaque candidat, auront lieu en langue française.

Les membres de la commission se réservent la possibilité d’interroger les candidats dans une langue autre que le français (espagnol/portugais). Aucun moyen technique (ordinateur, projecteur...) n’est mis à la disposition des candidats. Les candidats auditionnés devront se rendre physiquement à l’audition le jour indiqué sur la convocation. L’audition ne pourra se faire par visioconférence. Si la situation sanitaire ne permettait pas le déplacement des candidats et/ou des membres de la commission, une connexion par conférence audiovisuelle garantissant une retransmission continue de l’audition et une transmission de la voix et de l’image pourrait alors être envisagée, sur décision de la Directrice de la Casa de Velázquez.

Aucun rapport sur les auditions ne sera communiqué aux candidats.

Les commissions feront une proposition des candidats retenus au Conseil scientifique, qui se réunira le 23 mars 2023. La décision de nomination (liste principale et liste complémentaire) de la directrice sera publiée dans les jours suivants sur le site Internet de la Casa de Velázquez.

Les candidats non retenus (lors de la présélection ou après les auditions) pourront solliciter les rapports établis sur leurs dossiers à l’issue de la publication des résultats.