Graphies, graphisme

Summary

Après avoir étudié les relations entre culture imprimée et culture médiatique, nous avons choisi de traiter la question du graphisme, en terme esthétique, médiatique, éditorial et technique. Comme l’année précédente, nous avons invité des chercheurs de disciplines variées et des professionnels pour présenter leurs travaux sur des pratiques et des objets qui illustrent la richesse scientifique des études sur le graphisme.