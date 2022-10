Announcement

Projet de recherche LivMed

Faire évoluer la place du livre dans la médiation : d’un outil documentaire à un dispositif de médiation

Dates et durée du stage : Janvier à Juin 2023, stage de 6 mois

Lieu : Université Grenoble Alpes - Institut de la Communication et des Médias, 11 avenue du 8 mai 1945, Échirolles Télétravail possible

Rémunération : Indemnités réglementaires mensuelles : 3.90€/heure – 35h/semaine. Convention de stage obligatoire.

Direction du projet : Aude Inaudi, MCF en sciences de l’Information et de la Communication – GRESEC

Contexte

LivMed est un projet de recherche portant sur les Sciences Avec et Pour la Société (SAPS), financé par l’Agence nationale de la Recherche (ANR). Il est l’objet d’un partenariat entre des chercheuses en sciences de l’information et de la communication (GRESEC) et l'AMCSTI, association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle.

Il explore la place et le rôle du livre en considérant que les pratiques professionnelles s’enrichiraient à le penser comme un réel dispositif de médiation scientifique. Historiquement présent dans la diffusion des sciences, le livre est souvent cantonné, dans le cadre de la médiation scientifique à un rôle de ressource documentaire et son intégration est inscrite dans des routines professionnelles non interrogées. Pourtant, certains médiateurs conçoivent le rôle du livre de manière plus dynamique et innovante.

À partir d’observations sur le terrain de nombreux dispositifs de médiation incluant le livre, la recherche vise à caractériser les situations de médiation réussie, à dégager des critères de réussite et à diffuser des pratiques exemplaires sous la forme d’un catalogue imprimé associé à un site compagnon.

Objectifs du stage

Participer à l’élaboration du projet éditorial (catalogue imprimé et un site compagnon de pratiques exemplaires dans le domaine de l’utilisation du livre dans la médiation scientifique) : interactions avec l’éditeur du projet, maquette de l’ouvrage, architecture du site compagnon,

préparer le contenu informationnel : images fixes et animées, textes, sons (montage, droits...)

participer à la mise en visibilité du projet (animation du site scientifique sous wordpress, relais auprès des partenaires, sur les réseaux sociaux...),

préparer le plan de communication pour la future valorisation du projet.

Profil recherché

De formation supérieure (bac +4 minimum), en 2ème année de master de préférence, dans le domaine des sciences de l’information, de l’édition, de la communication, de la médiation scientifique en priorité.

Pratique courante des outils informatiques (traitement de texte, tableur, système de gestion de contenus -wordpress), la pratique des outils de traitement de l’image et de PAO (photoshop, indesign) serait un plus.

Appétence pour l’univers du livre et de la médiation scientifique.

Modalités de candidature

Merci d’envoyer un CV et une lettre pour motiver votre demande à : aude.inaudi@univ-grenoble-alpes.fr

avant le 15 novembre 2022 dernier délai.

Contact administratif : evelyne.chastan@univ-grenoble-alpes.fr ; carine.billottet@univ-grenoble-alpes.fr