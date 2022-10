Announcement

Présentation

Dans le cadre de l’exposition « Tarz. Broder au Maroc hier et aujourd’hui », qui se déroule au musée d’Angoulême du 18 juin au 31 décembre 2022, le centre de recherches en histoire de l’art F.-G. Pariset (université Bordeaux Montaigne, UR 538) et le musée d’Angoulême organisent un colloque international portant sur les « arts indigènes » durant la période coloniale. Il se tiendra à Angoulême les 8 et 9 novembre 2022.

La colonisation a contribué à associer aux artefacts des territoires extra-européens des enjeux artistiques, identitaires, économiques ou culturels, dont la pluralité de leurs dénominations est le reflet. Le colloque se propose de traiter plus particulièrement l’impact des processus coloniaux, ou du temps colonial, dans la production et la diffusion des artefacts. Exposer les artisans et leurs savoir-faire, transmettre tout en adaptant une tradition artistique ou réévaluer les artefacts pour leur conférer des finalités spécifiques, constitueront autant d’axes de réflexion. Si le Maghreb, en raison de l’exposition adossée, constitue un terrain d’étude privilégié, le colloque s’attache à tous les espaces colonisés par la France, quel que soit leur statut.

Pour télécharger le programme détaillé : https://pariset.hypotheses.org/4945

Programme

Mardi 8 novembre 2022

Angoulême, auditorium de l’Alpha, 1 rue Coulomb (entrée libre)

9h30 – Accueil des participants et du public

9h45 – Ouverture du colloque

Émilie Salaberry-Duhou, Directrice, service MAAM (Musées, archives municipales et artothèque de la Ville d'Angoulême)

Laurent Houssais, maître de conférences, université Bordeaux Montaigne, directeur du CRHA F.-G. Pariset (UR 538)

10h00 – Introduction

Laurent Houssais, maître de conférences, université Bordeaux Montaigne, directeur du CRHA F.-G. Pariset (UR 538)

Marion Lagrange, maîtresse de conférences, université Bordeaux Montaigne, CRHA F.-G. Pariset (UR 538)

Artefacts et savoir-faire au prisme de l’exposition

Présidence de séance

Émilie Salaberry-Duhoux, Directrice, service MAAM (Musées, archives municipales et artothèque de la Ville d’Angoulême)

10h15 - Acteurs, discours et représentations des « industries d’arts arabes » aux Expositions coloniales de 1906 et de 1922 à Marseille - Julie Rateau-Holbach , doctorante en histoire de l’art, Aix Marseille Université, Telemme (UMR 7303)

, doctorante en histoire de l’art, Aix Marseille Université, Telemme (UMR 7303) 10h45 - Exposer les « arts marocains » au pavillon de Marsan (1917-1919) : entre valorisation patrimoniale et vitrine de la colonisation - Laura Pirkelbauer , doctorante en histoire de l’art à l’École pratique des hautes études, SAPRAT (EA 4116) - Cité internationale de la Tapisserie

, doctorante en histoire de l’art à l’École pratique des hautes études, SAPRAT (EA 4116) - Cité internationale de la Tapisserie 11h15 - L’Empire à Paris : arts et artisans « indigènes » d’Afrique subsaharienne aux expositions de 1931 et 1937 - Paloma Diez, doctorante en histoire de l’art, université Bordeaux Montaigne, CRHA F.-G. Pariset (UR 538)

11h45 – Discussion

12h15 – Pause déjeuner

Authenticité(s) et hybridation(s)

Présidence de séance

Dominique Jarrassé, professeur émérite en histoire de l’art contemporain, université Bordeaux Montaigne, CRHA F.-G. Pariset (UR 538)

14h00 - L’art du bronze du royaume Bamun au Cameroun sous tutelle française : (re)constitution symbolique et enjeux économiques - Nsangou Amadou , enseignant chargé de cours, université de Maroua (Cameroun) ; Jean-Paul Mountapmbeme, enseignant-chercheur, Institut des beaux-arts, université de Dschang (Cameroun)

, enseignant chargé de cours, université de Maroua (Cameroun) ; Jean-Paul Mountapmbeme, enseignant-chercheur, Institut des beaux-arts, université de Dschang (Cameroun) 14h30 - Au-delà des Ateliers d’art appliqué de Pierre Heidmann : cartographie du monde des artistes et artisans malgaches (1928-1947) - Pauline Monginot, pensionnaire à l’Institut national d’histoire de l’art, département des études et de la recherche

15h00 - Discussion

15h30 - Réévaluation des artisanats d’art et appropriations artistiques : l’exemple Tunisien - Mohamed-Ali Berhouma , maître assistant, Institut supérieur des beaux-arts de Nabeul (Tunisie)

, maître assistant, Institut supérieur des beaux-arts de Nabeul (Tunisie) 16h00 - Tisseuses autochtones et missionnaires européennes : entre réinvention de l’artisanat « traditionnel » et industrie du souvenir touristique en Algérie coloniale (1910-1930) - Mélina Joyeux, doctorante en histoire contemporaine, Aix Marseille université, Telemme (UMR 7303)

16h30 – Discussion

17h00 – Fin de la première journée

Mercredi 9 novembre 2022

Musée d’Angoulême, salle de conférences, rue Corneille, square Girard II, côté jardin (entrée libre)

En regard(s)

Présidence de séance

Rémi Labrusse, directeur d’études, École des hautes études en sciences sociales

9h30 – Ouverture de la seconde journée

9h45 - Les bijoux du Maghreb et leur réception française aux XIX e -XX e siècles - Sarah Lakhal , doctorante en histoire de l’art contemporain, Sorbonne Université, Orient & Méditerranée (UMR 8167)

-XX siècles - , doctorante en histoire de l’art contemporain, Sorbonne Université, Orient & Méditerranée (UMR 8167) 10h15 - Le goût pour les « broderies indigènes » : le rôle des entrepreneuses et des décoratrices - Nathanaelle Tresso l, doctorante en histoire de l’art contemporain, université de Poitiers, CRIHAM (UR 15507)

l, doctorante en histoire de l’art contemporain, université de Poitiers, CRIHAM (UR 15507) 10h45 - Arts d’Islam à l’hôtel de ville de Reims : une collection disparue (1905-1914) - Clara Ilham Álvarez Dopico, maîtresse de conférences, Madrid, université Complutense

11h15 – Discussion

11h30 – Clôture du colloque - Dominique Jarrassé, professeur émérite en histoire de l’art contemporain, université Bordeaux Montaigne, CRHA F.-G. Pariset (UR 538)

12h00 – Fin du colloque