Announcement

Présentation

À partir du VIIIe millénaire av. n. è., la poterie commence à être fabriquée sur les sites d’Asie du sud-ouest, puis européens. Pour les sociétés préhistoriques, le matériau céramique est une révolution à plusieurs échelles et va rapidement constituer une part importante des activités de production. Portées par un questionnement transversal, les équipes Vepmo et Gama de l’UMR 7041 ArScAn ouvrent la discussion sur les méthodes d’étude des espaces artisanaux. L’objectif de cette journée est de proposer une rencontre transdisciplinaire sur les espaces de fabrication des poteries à travers des exemples issus de contextes variés, depuis la préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine. Souvent hybrides ou multiples, ces espaces sont difficiles à qualifier et peuvent être appréhendés par une grande diversité d’approches: analyse du bâti, archéométrie, études environmentales, céramologie, réflexion sur les techniques de façonnage, ethnoarchéologie, etc. Ainsi, comment étudier ces espaces et comprendre l’organisation du travail des potiers ?

Participation

Le colloque est bilingue (français/anglais) et se déroulera en mode hybride, dès lors nous vous prions de vous inscrire via le lien d'inscription du fichier pdf pour nous informer de votre présence ou pour recevoir le lien de connexion. Pour les participants sur place, les échanges auront lieu en salle 6 du centre Panthéon au 12 place du Panthéon 75005 Paris. Un buffet sera proposé entre 12h30 et 13h45 dans la salle 58 du centre Panthéon.

Pour toute question merci de nous contacter à l’une de ces adresses: claire.padovani@etu.univ-paris1.fr ; julie.flahaut@inrap.fr ; sonja.willems@uclouvain.be

Programme

8h45 : Accueil des participants et introduction des modératrices V. Roux et P. Ballet

et 9h00-9h30: Une étude ethnoarchéologique de l’atelier de potier à Desouk (Gouvernorat de Kafr-el-Sheikh, Égypte). A. Dupond Delaleuf (Asie Centrale), Guy Lecuyot (UMR 8546 - AOrOc), Vincent Bernollin (UMR 8546 - AOrOc), Arthur Laenger, Aline Emery-Barbier (UMR 8068 - Temps)

(Asie Centrale), (UMR 8546 - AOrOc), (UMR 8546 - AOrOc), (UMR 8068 - Temps) 9h30-10h00: Replacer les chaînes opératoires dans leur espace et en retracer les enchevêtrements. L’évolution de l’atelier de Logardan (Kurdistan irakien) à la fin du 3ème millénaire av. J.-C. J. S. Baldi (CNRS - Archéorient)

(CNRS - Archéorient) 10h00-10h30: Les ateliers de potier de Gird-i Bazar au Kurdistan d’Irak (1200-800 av. J.-C.) : À la recherche des espaces opératoires pour façonner les vases. J.-J. Herr (LMU Munich)

10h30-11h00 : Pause café

11h00-11h30 : Un outil original dans la chaîne opératoire de production des céramiques romaines dans l’atelier de potier de Vermand (Aisne) : les estèques en silex. F. Bostyn (Paris 1, UMR 8215 Trajectoires), N. Cayol (SRA – Hauts de France/ UMR 8215 Trajectoires)

(Paris 1, UMR 8215 Trajectoires), (SRA – Hauts de France/ UMR 8215 Trajectoires) 11h30-12h00 : Exploring Ceramic Pyrotechnology at the Dinka Settlement Complex (Iraqi Kurdistan) : An Integrated Approach to the Study of Kilns and Pottery. S. Amicone (Université de Tübingen, UCL), A. Dinckal (Université de Tübingen, Universidad de La Laguna), S. Gur-Arieh (University of Haifa, LMU), B. Solard (Université de Tübingen), A. Squitieri (Université de Heidelberg), M. Frencken (Université de Tübingen), J.J. Her r (LMU Munich), C.E. Miller (Université de Tübingen, Université de Bergen), C. Berthold (Université de Tübingen)

(Université de Tübingen, UCL), (Université de Tübingen, Universidad de La Laguna), S. Gur-Arieh (University of Haifa, LMU), B. Solard (Université de Tübingen), A. Squitieri (Université de Heidelberg), (Université de Tübingen), r (LMU Munich), (Université de Tübingen, Université de Bergen), (Université de Tübingen) 12h00-12h30 : Études archéomagnétiques d’ateliers de potiers en France : de la datation des fours au développement d’un outil chronologique pour la production céramique. A. Genevey (CNRS - LAMS)

12h30–13h45 : Pause déjeuner

13h45-14h15 : Développement d’un protocole de fouille pour les structures de cuisson à partir de l’intervention de Famars-Technopôle phase 2. S. Willems (UCL-MRAH, ArScAn Gama), B. Favennec (Inrap, UMR 5140 et 5640)

(UCL-MRAH, ArScAn Gama), (Inrap, UMR 5140 et 5640) 14h15-14h45 : Réexaminer les débuts de la pyrotechnologie céramique en Asie du sud-ouest, 7e-6e millénaire av. n. è. C. Padovani (Université Paris 1, ArScAn-Vepmo)

(Université Paris 1, ArScAn-Vepmo) 14h45-15h15 : Les structures de cuisson dans la civitas des Viromanduens (Hauts-de-France/Aisne) : comparaisons et organisation. D. Marechal (Inrap), C. Hosdez (Inrap, Gama), J. Flahaut (Inrap, Paris Nanterre, Gama), V. Visquenel-Schlosser (Inrap, Traces), S. Willems (UCL - MRAH, Gama)

(Inrap), (Inrap, Gama), (Inrap, Paris Nanterre, Gama), (Inrap, Traces), (UCL - MRAH, Gama) 15h15-15h45 : Remarques méthodologiques sur la fouille et l’étude des structures de production des ateliers de potiers et de tuiliers-briquetiers de l’Antiquité à l’époque contemporaine. F. Thuillier (Inrap, Aix-Marseille Université)

15h45-16H15 : Pause café