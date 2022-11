La langue des signes française et le livre

Announcement

Présentation

La langue des signes française, langue sans écriture, tardivement reconnue et longtemps bannie de l’enseignement français, paraît être étrangère au monde du livre. Les collections de la BnF sont pourtant riches d’ouvrages témoignant de ses interactions avec la culture écrite : recueils de signes publiés par les pédagogues au XIXe siècle ou encore livres-DVD proposant une expérience de lecture bilingue et multimodale français/LSF. Ces objets sont précieux pour penser des questions telles que l’accès des sourds à la culture écrite en tant que lecteurs et créateurs, les rapports entre la langue des signes française et la langue française sur le temps long ou encore l’émergence de nouveaux formats éditoriaux grâce aux nouvelles technologies.

En partenariat avec l’École nationale des chartes (ENC) et l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib)

Programme

Mardi 22 novembre, de 14h à 18h.

14 h – Mot d’accueil

14 h 15 – Introduction Par Flora Amann , chercheuse associée à la BnF/post-doctorante, Université Jean Monnet

, chercheuse associée à la BnF/post-doctorante, Université Jean Monnet 14 h 30 – Autour des écrits de Pierre Desloges Par Yann Cantin , maître de conférences en histoire, Université Paris 8

, maître de conférences en histoire, Université Paris 8 15 h – Ce que les autobiographies de sourds donnent à lire : la notion d’auteur à l’épreuve d’une écriture-traduction en LSF/français Par Andrea Benvenuto , maîtresse de conférences en philosophie, EHESS

, maîtresse de conférences en philosophie, EHESS 15 h 30 – Entretien avec Victor Abbou, auteur d’Une clé sur le monde (Eyes Éditions, 2017)

16 h – Pause

16 h 15 – Les créations en LSF et le livre Par Mélanie Joseph , artiste en arts visuels et médiatiques et doctorante en pratique et théorie de la création littéraire et artistique, Aix-Marseille Université

, artiste en arts visuels et médiatiques et doctorante en pratique et théorie de la création littéraire et artistique, Aix-Marseille Université 16 h 45 - Table ronde : les enjeux éditoriaux et patrimoniaux des rapports entre la LSF et le livre Modérée par Gwladys Choisnet, responsable adjointe de la médiathèque de la Canopée Avec Delphine Agnesina et Nathalie Sécolier, Librairie L’Ouï-Lire, Brigitte Baumié, autrice et directrice de l’association Arts Résonances, Wayan Gueret, responsable du Centre de documentation et d’information de l’Institut National de Jeunes Sourds et Claire Jahan, archiviste, Institut national de jeunes sourds.

17 h 45 – Conclusion

À partir de 18 h : vente des ouvrages des intervenants, dans le foyer.

Informations pratiques

