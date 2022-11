L’article scientifique : de la rédaction à la publication

Announcement

Argumentaire

L’article scientifique est différent de l’article de presse dans la mesure où il s’adresse à un public spécifique. Il permet à son auteur de diffuser des connaissances scientifiques, des résultats de recherches expérimentales et des informations théoriques.

Rédiger un article scientifique n’est pas un exercice de rédaction facile car l’écriture scientifique exige la connaissance d’un code particulier : phrases courtes, directes et explicites ; une argumentation et une discussion des résultats. Elle est régie par des règles et des normes internationales. L’article scientifique est écrit pour être lu par des chercheurs spécialisés. Il contribue au développement de la recherche scientifique et à la progression de la science. C’est pourquoi, il s’avère important de faire apprendre aux étudiants en postl graduation les techniques de la rédaction d’un article scientifique.

Cette rencontre permettra aux enseignants-chercheurs spécialisés dans différents domaines, chefs de rédaction, éditeurs et experts dans des revues nationales et internationales de guider les jeunes chercheurs dans la rédaction de leurs articles et de leur montrer la méthodologie de la rédaction d’un article scientifique propre au domaine dans lequel ils préparent leurs recherches. À travers les différentes interventions, on tentera de répondre à toutes les questions que peut poser un jeune chercheur : rédaction de l’article, faire le résumé et traduire son résumé, choix de la revue, procédure de soumission de l’article, correction de l’article.

Cette manifestation a pour objectif d’aider les doctorants et les enseignants chercheurs dans les différents domaines (didactiques des langues, sciences du langage et sciences des textes littéraires) à connaitre la méthodologie de la rédaction d’un article scientifique, de l’étape de la rédaction jusqu’à la publication.

Axes principaux :

Axe 1: Les types de l’écrit scientifique.

Axe 2: La méthodologie de la rédaction d’un article scientifique.

Axe 3: L’évaluation d’un article scientifique.

Axe 4 : Revue et normes rédactionnelles.

Axe 5 : La traduction du résumé

Modalités de contribution

Date limite pour la réception des propositions de communication : 12 novembre 2022

Réponse aux auteurs : 15 novembre 2022

Date de la journée d’étude: 22 novembre 2022

Les propositions de communication (fichier Word, page A4 contenant : titre, résumé 400 mots, 3-5 mots clés, références bibliographiques) sont à envoyer à la responsable de la journée d’étude doulathamida@gmail.com. Il est demandé de préciser : le grade, l’université de rattachement et l’axe de l’intervention.

Comité scientifique

Présidents honoraires

Pr. BELGOUMANE Berrezouk, Recteur de l’Université Ibn Khaldoun- Tiaret

Pr. ZERROUKI Abdelkader, Doyen de la faculté des lettres et des langues Présidente de la manifestation scientifique :

Dr. DOULATE SEROURI Hamida,Université Ibn Khaldoun- Tiaret Comité scientifique :

Présidente du comité scientifique

Dr. AIT AMAR MEZIANE Ouardia, Université Ibn Khaldoun- Tiaret

Membres du comité scientifique

Pr. BELARBI Belgacem, Université Ibn Khaldoun- Tiaret

Pr. BOUACHA Abderrahmane, Université Ibn Khaldoun- Tiaret

Pr. HEMAIDIA Mohamed, Université Ibn Khaldoun- Tiaret

Pr. MOSTFAOUI Ahmed, Université Ibn Khaldoun- Tiaret

Pr. ZEKRI Abderrahmane, Université Ibn Khaldoun- Tiaret

Dr. BELARBI Khaled, Université Ibn Khaldoun- Tiaret

Dr. BENABBES Souad, Université d’Oum El-Bouaghi

Dr. BENABED Ammar, Université Ibn Khaldoun- Tiaret

Dr. BENAMARA Mohamed, Université Ibn Khaldoun- Tiaret

Dr. DOULATE SEROURI Hamida, Université Ibn Khaldoun- Tiaret

Dr. KHAROUBI Sihame, Université Ibn Khaldoun- Tiaret

Dr. TIOUIDIOUINE Abdelouahid, Université de Relizane

Comité d'organisation

Présidente du comité d’organisation

Dr. AOUNALLAH Soumia, Université Ibn Khaldoun- Tiaret

Membres du comité d’organisation