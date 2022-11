Announcement

Le programme MONDO500 relève d’une entreprise critique d’histoire globale des savoirs, située et fondée sur l’interdisciplinarité. Il vise à étudier les processus d’accumulation, de transformation et de circulation des savoirs sur le monde, sa nature, ses populations, tels qu’ils ont été élaborés dans l’Italie du XVIe siècle. Il propose de le faire en se focalisant en particulier sur la contribution spécifique des présences « étrangères ». Il prend appui sur l’étude de trois sites : Naples, Rome, Venise. Ces présences étrangères rendent compte d’interactions variées et sont liées aux dominations politiques, à la structuration des nationes dans les villes, à la circulation de groupes ou d’individus aux profils fluides (agents politiques, membres des ordres religieux…). Socialement, juridiquement, professionnellement et culturellement hétérogènes, elles constituent des fragments du monde qui se retrouvent dans la péninsule. Pensée en deux temps – I. Villes et savoirs du monde ; II. Fragments du monde/ fabrique du monde –, cette première rencontre permettra de croiser perspectives historiographiques et méthodes de travail et de lancer les premiers chantiers de recherche individuels et collectifs qui seront développés tout au long du programme de recherche.

Participation

Pour suivre le colloque à distance : https://reunion.efrome.it/b/sec-8yg-nuz-vsn

Programme

Lundi 14 novembre 2022

École française de rome

9 H - 13 H

Accueil

Ouverture des travaux

Laura Pettinaroli, École française de Rome

École française de Rome Introduction Élisa Andretta (CNRS, LARHRA),

I. Villes et savoirs du monde

Savoirs, lieux, villes

Présidence : Giovanni Pizzorusso (IUniversità degli Studi G. D’Annunzio Cieti-Pescara)

Rafael Mandressi (CNRS, CAK) Giovanni Andrea dell’Anguillara e il teatro di Palazzo Colonna

14 H 30 - 18 H

Laboratoires urbains de savoirs sur le monde : des lieux et des temps ?

Présidence : Oury Goldman (Labex CoMod, Triangle)

Elisa Andretta (CNRS, LARHRA), Romain Descendre (ENS Lyon, Triangle), Filippo De Vivo (University of Oxford), Fiona Lejosne (Sorbonne Nouvelle Paris 3, LECEMO), José Pardo-Tomás (CSIC-IMF) Venezia anni ’40-’50. Un cantiere collettivo

Mardi 15 novembre 2022

École française de rome

9 H 15 - 12 H 30

II. Fragments du monde / fabrique du monde

Les étrangers dans la péninsule

Présidence : Michela Bussotti (IEFEO, CECMC)

Maria Antonietta Visceglia (Sapienza – Università di Roma), Irene Fosi (Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara) Stranieri a Roma nel lungo Cinquecento: storiografia e prospettive di ricerca

14 H - 18 H Les Indes dans la péninsule

Présidence : Giovanni Muto (Università degli Studi di Napoli Federico II)

Mario Casari (Sapienza Università di Roma) Dai semi lateranensi ai fermenti post-tridentini: percorsi arabistici nella Roma del Cinquecento

Mercredi 16 novembre 2022

École française de rome

9 H - 13 H

Discussion générale sur les suites du projet (séance de travail fermée au public)