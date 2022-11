Atelier méthodologique de la revue Trajectoires

Announcement

Atelier franco-allemand

Cet atelier s’adresse aux jeunes chercheuses et chercheurs désireu.ses.x de publier dans une revue scientifique à comité de lecture : la revue de la jeune recherche franco-allemande Trajectoires. Il propose un lieu d’échange pour présenter et discuter ses projets d’articles, tout en abordant des questions méthodologiques sur l’écriture scientifique.

Intérêts

Approfondir des questions méthodologiques sur la rédaction d’un article interdisciplinaire dans les sciences humaines et sociales franco-allemandes

Présenter et discuter des projets d’articles

Appréhender le processus de publication d’un article scientifique

Méthode

La participation à l’atelier est la condition pour publier un article dans la revue Trajectoires. Pour en savoir plus et candidater reportez-vous à l’appel à communication en cours. Les futur.e.s auteurs ou autrices de la revue sont d’une part invité.e.s à présenter leur projet d’article et s’engagent d’autre part à discuter le texte d’un.e de leurs collègues. Les présentations permettront ensuite de dégager des questions transversales sur la méthodologie de la rédaction scientifique et de la communication de sa recherche.

Modalités de participation

Le français et l’allemand sont les langues de travail. La maîtrise au moins passive des deux langues est attendue.

Les candidat.e.s s'engagent à participer à la totalité de la manifestation. Un certificat sera délivré afin de pouvoir valider cette formation auprès des écoles doctorales.

Les jeunes chercheur.e.s qui souhaitent participer à cet atelier doivent s’inscrire (ou renouveler leur inscription) au CIERA pour l'année en cours.

Les personnes intéressées devront candidater en ligne. Le dossier de candidature à télécharger sur le site (en un seul fichier PDF) doit comporter un CV scientifique et une proposition d’article (voir appel à communication)

Date de l'atelier

24/02/2023

Frais de déplacement

Les frais de transport seront remboursés aux participant.e.s qui ne résident pas à Paris sur présentation des billets dans la limite de 110 € pour les participant.e.s venant de France et de 140 € pour les participant.e.s venant d’ailleurs. Les frais de repas (pauses déjeuner et café) seront pris en charge pour l'ensemble du groupe.

Comité de sélection