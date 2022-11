Announcement

Argumentaire

Enseigner en classe de FLE , c’est avant toute chose développer le goût des langues tout en donnant « du corps au cours » selon l’expression représentative de Marion Tellier.

En effet, le langage des signes est perçu comme un langage à part entière présentant quelques particularités relevant notamment de la phonologie, la morphologie, voire la syntaxe. En effet, nos paroles sont quasiment associées de gestes. Partout, dans la rue, nous coïncidons des individus étant en conversation et qui gesticulent associant le verbal au Co-verbal. Leurs gestes manuels qualifiés d’expressifs (McNeill : 2005) sont appelés des Co-paroles.

En filigrane, le concept de la gestuelle n’est pas récent du fait qu’il a fait l’objet de plusieurs travaux de recherche et plus particulièrement dans le domaine de l’enseignement. Dans une 1 classe de FLE la partie guidante a comme rôle de transmettre le savoir en adoptant différents procédés tels que la gestuelle. Alors, le geste par sa définition, est considéré comme un moyen de communication, un élément non-linguistique qui facilite l’acquisition du langage chez la partie guidée (l’apprenant). Autrement- dit, le geste sert non seulement à transmettre le message aux apprenants mais aussi il contribue à rendre la compréhension des cours plus facile. Nous pourrions parler des gestes iconiques comme le dessin ou des gestes extralinguistiques qui accompagnent la parole en contribuant à sa mise en relief.

En effet, l’enseignant dispose en plus de la parole, de formes non-verbales d’expression. Il mime, sourit, regarde, et utilise son visage pour dire des choses. Utilise sa tête pour approuver et refuser, fait des gestes avec la main, désigne des doigts. Il use de sa posture corporelle.

De plus, Le geste pédagogique est constitué d’un ensemble de manifestations non-verbales créées par l’enseignant et qu’il utilise dans le but d’aider l’apprenant à saisir le sens verbal. Il peut apparaître sous différentes formes : mimiques faciales, mimes, gestes, attitudes/ postures (Lucile Cadet, Marion Tellier2007).

A l’heure actuelle, des didacticiens, concepteurs ont donné de l’importance à la didactique de la gestuelle. D’ailleurs, pour eux, le geste leur semble être un support privilégié afin de transmettre la langue étrangère et un appui dans la construction des savoirs.

Selon Marcel Postic, le geste pédagogique est plus important que la communication verbale puisque ce dernier peut être lié à l’information grammaticale, lexicale et phonologique. Les questions que nous nous sommes posées et dont nous souhaitons en donner quelques réponses via cette journée d’étude destinée aux chercheurs et doctorants du domaine, se trouvent au carrefour de plusieurs disciplines et approches :

Comment le geste se manifeste-t-il dans l’Enseignement/Apprentissage ? Quelles pratiques enseignantes à mettre en œuvre pour assurer le bon déroulement de la didactique de la gestuelle ? Quel est le degré de l’importance de la pédagogie du geste sur la construction des connaissances chez l’apprenant ? Est- ce que les concepteurs et didacticiens accordent-ils de l’importance à la didactique de la gestuelle ?

Objectifs de la journée d’étude

Une large réflexion en situant le langage corporel, l’analyse sémiotique de la gestuelle dans l’enseignement du FLE.

Trouver des stratégies qui relèvent des aspects modaux afin d’aider l’apprenant à mieux comprendre sur les deux plans (l’écrit / l’oral).

Déployer un éventail de pistes qui en mesure de constituer une nouvelle discipline et la légitimer dans les établissements éducatifs, les universités, la formation initiale et continue, et les manuels scolaires.Ø Montrer l’effet amplificateur du Co-verbal sur les interactions verbales en classe de FLE.

Axes de la journée d’étude

La pédagogie du geste en classe de FLE et l’enseignement de l’oral La didactique gestuelle et la didactique linguistique/ La didactique de la gestuelle et gestionde classe. Les modalités gestuelles comme effet amplificateur dans l’acquisition des connaissances enclasse de FLE. Enseignement et compétence gestuelle Gestes et interactions verbales. Linguistique et gestualité. Impact des gestes sur les apprentissages

Modalités de soumission

Les propositions de communications en français, anglais ou arabes (500 mots) doivent être en relation avec l’un des axes proposés et accompagnées d’une courte bio- bibliographique (noms/ prénoms, grade, établissement et laboratoire d’attachement) et doivent être envoyées à l'adresse suivante : jouretude.univrelizane48@gmail.com

avant le 25 novembre

Calendrier

30 Octobre 2022 : Lancement de l’appel à communication

25 novembre 2022 : Date butoir pour l’envoi des propositions de communications.

30 novembre 2023 : Envoi du programme provisoire de la journée d’étude aux auteurs des propositions de communications retenues.

01 décembre 2022 : Diffusion du programme final de la journée d’étude.

08 décembre 2022 : date butoir pour la réception des articles pour expertise.

18 décembre 2022 : tenue de la journée d’étude en visioconférences et en présentiel

Organisateurs

Dre. Berdji Besseghir Mustapha Samira, Maître de Conférences

Mr. Berrehal Zohir Nabil, Maître Assistant « A »

Comité scientifique

Dre. Berdji Besseghir Mustapha Samira, MCB, université de Relizane

Dr. Ghouali Habib, MCA, université de Relizane

Dr. Tiouidiouine Abdelouahid, MCB, Université de Relizane

Dre. Benkhattab Lamia, MCB, Université de Relizane

Dre. Belmihoub Soltana, MCB, université de Relizane

Dre. Bouazza Nadia, MCA, Université de Relizane

Dre. Beldjerd Naima, MCB, Université de Relizane

Dre.Bendoubia Nassima, MCB, Université de Relizane

Comité d’organisation

Cherrati Abdelkader, MAA, université de Relizane

Berrahal Nabil Zoheir, MAA, université de Relizane., université de Relizane.

Mme. Bendoubia Nassima, MCB, Université de Relizane

Mme. Osmani Mounia, MAA, université de Relizane

Chikh Mohamed Amine, doctorant, Enseignant Vacataire à l’Université de Relizane

Chaib Houcine, doctorant, Enseignant Vacataire à l’Université de Relizane.

Références bibliographiques

Calbris, G., Porcher,L (1989), « Geste et Communication »,Paris :Didier Hatier.

Cosnier, J., Kerbrat-Orecchioni (dirs). 1987. Décrire la conversation. Lyon : PUL.

Francine, Cicurel(2011), Les interactions dans l’enseignement des langues. agir professoral et pratiques de classe. Paris : Didier.

McNeill, David (2005).Gesture and Thought. University of Chicago.

Piaget, Jean (1946).Les notions de mouvement et de vitesse chez l’enfant. PUF.

Vygotsky, Lev (1985), « Pensée et Langage », Editions sociales.

Marie-Christine De lauche, « Langage du Mime et écriture de l’étrangeté », TRANS- [En ligne], Séminaires, mis en ligne le 17 mars 2017, consulté le 06 octobre 2022.

Lucile Cadet, Marion Tellier, 2007, Le geste pédagogique dans la formation des enseignants de LE : Réflexions à partir d’un corpus de journaux d’apprentissage ; Les cahiers de Théodile N° 7, pp. 67-80 Marcel Postic, Observation et formation des enseignants. Paris : Ed PUF, p. 134