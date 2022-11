À perpétuelle demeure

Summary

Ces journées organisées par l’association des conservateurs des antiquités et objets d’art France auront pour thème les « maisons pleines », des lieux de vie et de travail qui ont gardés leur décor, leur mobilier et leur objets usuels que ce soit des habitations, des maisons d’artistes ou des lieux de production. Ces lieux qui portent la marque de leur créateur sont autant d'invitation à la découverte d’univers singuliers conçus avec leurs propres codes. Ces œuvres « totales et immersives » posent de nombreuses questions aux conservateurs qui ont en charge leur connaissance, leur protection et leur valorisation.