Summary

Ce contrat post-doctoral consiste à travailler sur le projet « Réceptions et impacts de dispositifs de communication concernant l’éveil des filles aux sciences » (RIDCELS). Centré sur des problématiques communicationnelles, cette recherche analyse l’impact des « Médialabs éphémères » et du portail Puy de science sur la représentation genrée du métier de scientifique auprès des lycéennes. Dans cette optique, elle vise à identifier les freins et obstacles à cette sensibilisation et à élaborer des voies d’amélioration potentielles afin d’augmenter les chances que les principaux messages et informations diffusés soient appréhendés de manière précise et claire.