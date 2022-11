Announcement

Vendredi 13 janvier 2023

Sénat (Salle Monory)

Exposition « Alexandre Ribot et le Sénat » (Direction de la Bibliothèque et des Archives du Sénat)

9h : Accueil

9h15 : Introduction par Jean Garrigues

Session 1 : Ribot parlementaire (9h30 - 11h30)

Présidente de session : Jacqueline Lalouette

Jérôme Grévy : Alexandre Ribot au Parlement (1878-1885).

: Alexandre Ribot au Parlement (1878-1885). Julien Bouchet : Alexandre Ribot et Charles de Freycinet, deux élites « libérales » à la tête de la République (années 1870-années 1910).

: Alexandre Ribot et Charles de Freycinet, deux élites « libérales » à la tête de la République (années 1870-années 1910). Christophe Bellon : Alexandre Ribot et le gouvernement de défense républicaine: un face-à-face centriste ? (1899-1902).

: Alexandre Ribot et le gouvernement de défense républicaine: un face-à-face centriste ? (1899-1902). Jean Baubérot : Ribot, la fabrication et l'application de la loi de 1905, séparant les Églises et l'Etat.

Discussion

Session 2 : Ribot ministre (11h40 - 12h40)

Présidente de session : Odile Roynette

Jean-Félix de Bujadoux : Le cabinet Ribot IV, un « ministère de trois jours » - les significations d’une crise politique oubliée.

: Le cabinet Ribot IV, un « ministère de trois jours » - les significations d’une crise politique oubliée. Fabienne Bock : Alexandre Ribot, ministre de la dépense 1914-1917. Quoiqu'il en coûte....

Discussion

12h40-14h30 : pause déjeuner

Session 2 (suite) : Ribot ministre (14h30 - 15h30)

Présidente de session : Odile Roynette

Christophe Robinne : Alexandre Ribot - Adolphe Messimy : un pragmatisme de guerre.

: Alexandre Ribot - Adolphe Messimy : un pragmatisme de guerre. Isabelle Dasque : Alexandre Ribot, chef de la diplomatie de guerre (mars-octobre 1917) : action et choix décisifs à l’épreuve de l’année 1917.

Discussion

Session 3 : Ribot et son temps (15h45 - 17h15)

Président de session : Jean-Noël Jeanneney

Antoine Schwartz : De l’opposition au ralliement : Alexandre Ribot et le « parti libéral » sous le Second Empire.

: De l’opposition au ralliement : Alexandre Ribot et le « parti libéral » sous le Second Empire. Walter Badier : Alexandre Ribot - Georges Picot, deux républicains conservateurs engagés en politique : portraits croisés.

: Alexandre Ribot - Georges Picot, deux républicains conservateurs engagés en politique : portraits croisés. Raphaël Cahen : Alexandre Ribot penseur et acteur des relations internationales (1890-1914).

Discussion

Vendredi 10 mars 2023

Saint-Omer (Gare de Saint-Omer)

9h15 : Accueil

9h30 : Allocutions de François Decoster, maire de Saint-Omer et vice-président de la région Hauts-de-France en charge de la culture, du patrimoine, des langues régionales et des relations internationales et de Joël Duquenoy, président de la Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer.

Session 1 : L’élu du Pas-de-Calais (10h - 12h)

Président de session : Xavier Boniface

Jean-Marc Guislin : Du parachuté à l'enraciné : les 8 élections d'Alexandre Ribot à la députation du Pas-de-Calais.

: Du parachuté à l'enraciné : les 8 élections d'Alexandre Ribot à la députation du Pas-de-Calais. Pierre Allorant : Une décennie de condominium dans le Pas-de-Calais : le préfet Alapetite et Alexandre Ribot (1890-1900).

: Une décennie de condominium dans le Pas-de-Calais : le préfet Alapetite et Alexandre Ribot (1890-1900). Jean Vavasseur-Desperriers : Ribot-Jonnart : Vies parallèles.

: Ribot-Jonnart : Vies parallèles. David Stefanelly : Alexandre Ribot, l'homme privé d'après sa correspondance

Discussion

12h - 14h : pause déjeuner et visites guidées de l’exposition « Au service de la République : Alexandre Ribot (1842-1923) » (Agence d’urbanisme et de développement Pays de Saint-Omer – Flandre intérieure, en collaboration avec Pierre Allorant, Walter Badier et Jean-Marc Guislin).

Session 2 : Ribot et l’opinion publique locale (14h - 15h30)

Président de session : Yves Le Maner

Jean-Paul Visse : La personnalité et l’action politique (1890-1895) d’Alexandre Ribot vues par trois des principaux quotidiens du Nord : le Grand Echo du Nord, La Vraie France, Le Réveil du Nord.

: La personnalité et l’action politique (1890-1895) d’Alexandre Ribot vues par trois des principaux quotidiens du Nord : le Grand Echo du Nord, La Vraie France, Le Réveil du Nord. Maxence Watelle : Le Mémorial artésien : miroir de l’action d’Alexandre Ribot dans l’arrondissement de Saint-Omer.

: Le Mémorial artésien : miroir de l’action d’Alexandre Ribot dans l’arrondissement de Saint-Omer. Bruno Béthouart : Les relations entre le clergé du Pas-de-Calais et Alexandre Ribot : vers une « Entente cordiale » ?

Discussion

Session 3 : Réalisations et empreintes (15h45 - 17h15)

Président de session : Jean Vavasseur-Desperriers

Pierre Belda : Alexandre Ribot : un pionnier de l’accession sociale à la propriété.

: Alexandre Ribot : un pionnier de l’accession sociale à la propriété. Paul Beaucé : La mémoire d’un illustre méconnu : sur les pas d’Alexandre Ribot à Saint-Omer.

: La mémoire d’un illustre méconnu : sur les pas d’Alexandre Ribot à Saint-Omer. Jacqueline Lalouette : Trois représentations sculptées d'Alexandre Ribot (Saint-Omer et Strasbourg).

Discussion

18h : Vernissage de l’exposition « Au service de la République : Alexandre Ribot (1842-1923) »

