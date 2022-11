Announcement

Présentation

La Journée d’études internationale Des histoires mêlées : raconter la migration algérienne en France, de la Guerre d’Algérie à nos jours est organisée par le Département d’Études Linguistiques et Littéraires (DiSLL) de l’Université de Padoue avec le soutien de l’Ambassade de France en Italie et de l’Institut Français Italia (Programme Cassini Senior 2022 - axe « Migration en Europe : aspects culturels, historiques et socio-économiques »). Elle s’insère dans le cadre du séminaire permanent Rencontres Francophones, à l’initiative conjointe de l’Alma Mater Studiorum Université de Bologne, de l’Université de Naples Parthénope, de l’Université de Padoue, de l’Université d’Urbino Carlo Bo et de l’Université Ca’ Foscari Venise.

La journée d’études se propose comme un espace de réflexion collective sur la mémoire de la migration franco-algérienne par le biais de la littérature. Il s’agira de voir comment des textes aux statuts différents contribuent à remodeler le passé communautaire ou familial, faisant parfois effleurer un malaise social qui perturbe la mise en forme d’un nouveau récit où la singularité et la multiplicité puissent trouver leur voix.

Participation

Des histoires mêlées : raconter la migration algérienne en France, de la Guerre d’Algérie à nos jours aura lieu dans la salle Diano du Palazzo Liviano, Piazza Capitaniato 7, Padoue (Italie) le 2 décembre 2022. L’événement se déroulera en présentiel et en visioconférence. Un deuxième volet est prévu au printemps 2023.

Pour toute information et pour le lien Zoom veuillez écrire à francesca.dainese@unipd.it ou marika.piva@unipd.it

Programme

9h00 Ouverture de la journée d’étude

Guy Dugas (ITEM-CNRS Paris) Mémoire de la langue / langue de la mémoire : migrants algériens en France et discours culinaires

(ITEM-CNRS Paris) Mémoire de la langue / langue de la mémoire : migrants algériens en France et discours culinaires Maria Chiara Gnocchi (Università di Bologna) Les défis d’un passage (à propos de Kamel Daoud)

(Università di Bologna) Les défis d’un passage (à propos de Kamel Daoud) Catherine Milkovitch-Rioux (Université Clermont Auvergne) La migration algérienne de la jeunesse en France, ou la singularité d’un point de vue

(Université Clermont Auvergne) La migration algérienne de la jeunesse en France, ou la singularité d’un point de vue Francesca Todesco (Università di Udine) La littérature algérienne francophone et le thème de l’émigration : des personnages invisibles et inassimilables

(Università di Udine) La littérature algérienne francophone et le thème de l’émigration : des personnages invisibles et inassimilables Silvia Domenica Zollo (Università di Napoli Parthenope) L’humour fellaguien comme lieu d’inventivité lexicale et discursive

13h00 Conclusion des travaux