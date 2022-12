Announcement

Argumentaire

Nombreux sont les domaines dans lesquels peuvent investir l’Iran et la France, dans leurs relations scientifiques et culturelles. De l’enseignement à la gastronomie, il existe un vaste éventail de secteurs qui se présentent aux coopérations culturelles et scientifiques entre les deux pays. Ces domaines sont à même de combler les lacunes causées par la politique, et contribuer à accroître aussi bien qu’à renforcer la compréhension mutuelle, la vraie clé du rapprochement entre les peuples.

L’Iran et la France sont deux grands pays dont la renommée de la culture, bâtie par de grandes figures d’hier et d’aujourd’hui, de Hafez et Hugo, à Descartes et Avicenne, transcende toutes les frontières. Ils ont eu depuis des siècles, et l’ont toujours, un respect particulier, l’un envers l’autre. Même, leurs échanges commerciaux en matière d’industrie, de médecine, d’agriculture, etc. prennent appui sur ce fond qu’est la culture. Cette dernière est en effet l’élément établissant le trait d’union entre les autres secteurs. Il est donc de notre responsabilité de chercheur, d’enseignant, de politicien, et de tout acteur, de veiller à son bien-être, et de la garder grande ouverte.

Le colloque international des « Etudes françaises contemporaines », organisé par l’Université de Téhéran, se veut une occasion privilégiée de rencontres et de discussions entre les chercheurs et scientifiques qui sont invités à discuter de la France contemporaine dans tous ses aspects.

Rouhollah Hosseini, directeur scientifique du colloque

Grands axes thématiques

Économie française

Industrie touristique française

Espaces ruraux et urbains en France

Évolutions sociales et politiques en France

Immigrés, minorités et enjeux religieux en France

Influences artistiques et littéraires françaises sur la scène internationale

Système d'enseignement et de recherche en France

Relations culturelles et intellectuelles entre l'Iran et la France

Opportunités et enjeux des relations entre l'Iran et la France

Pratiques discursives en France

et d’autres domaines liés aux études françaises

Modalités de soumission

Date limite de soumission des résumés : 20 janvier 2023

Site internet pour la soumission des résumés de communication : https://collokdiran.ut.ac.ir/

Notification d'acceptation aux auteurs : 6 mars 2023

Date du colloque : Les 1 & 2 mai 2023

Lieu: Faculté d'études mondiales, Université de Téhéran, Téhéran, Iran

Langues de la conférence : Français et Persan

Comité scientifique

Rouhollah Hosseini : Professeur assistant, Université de Téhéran - Directeur scientifique du colloque

Hadi Dolatabadi : Professeur assistant, Université de Téhéran - Directeur exécutif du colloque

Akbar Abdollahi : Professeur assistant, Université de Téhéran

Mohammad Reza Majidi : Professeur adjoint, Université de Téhéran

Hamidreza Shairi : Professeur, Université Tarbiat Modarres

Jamal Ghayab : Professeur assistant, Organisation de la culture et de la communication islamiques

Mohammad Ziar : Professeur adjoint, Université Azad islamique

Mohammad Reza Deshiri : Professeur adjoint, Faculté des relations internationales du Ministère des affaires étrangères

Damian Melinas : Professeur adjoint, Centre National des Arts et Métiers de Paris (CNAM)

Raphaël Roth : Professeur adjoint, Centre National des Arts et Métiers de Paris (CNAM)

Laurent Garreau : Maître de Conférences, Centre National des Arts et Métiers de Paris (CNAM)

Allahshokr Asadollahi : Professeur, Université de Tabriz

Mohammadreza Farsian : Professeur, Université Ferdowsi de Mashhad

Hassan Zakhtare : Professeur adjoint, Université de Bouali Sina Hamadan

Dr Karl Akiki : Professeur, Université Saint Joseph, Beyrouth, Liban

Dr Mina Mazhari : Professeure assistante, Université Allameh Tabatabai

Organisation