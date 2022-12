L’auteur, ses archives, sa bibliothèque

Summary

Les archives d’écrivains nous offrent un observatoire de choix pour pénétrer dans les coulisses de la création littéraire : si les archives littéraires sont souvent le résultat d’une stratification presque aléatoire de documents, un certain nombre d’écrivains ont sélectionné et agencé leurs papiers à dessein. Leurs archives se font ainsi archives d’auteur, où les manuscrits témoignant de la création littéraire et les bibliothèques d’écrivains font œuvre et acquièrent une dimension publique. De quelle manière interpréter ce geste consistant à agencer ses papiers comme s’il s’agissait d’un ouvrage littéraire ? Quelles stratégies orientent la création d’un tel autoportrait en papier ? Comment certains écrivains ont-ils utilisé leurs manuscrits et leurs bibliothèques pour léguer à la postérité une image de soi-même ?