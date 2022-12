Prix de thèse de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage

Announcement

Préambule

Depuis 2005, un prix récompense une thèse en sciences sociales et humaines portant sur l’histoire de la traite, de l’esclavage et des abolitions à l’époque coloniale ou sur ses conséquences dans le monde actuel. Créé par le Comité national pour la mémoire de l'esclavage, ce prix est depuis 2020 attribué par la Fondation pour la Mémoire de l'esclavage, sur décision d'un jury composé au sein du Conseil scientifique de la Fondation. La Fondation pour la mémoire de l'esclavage a pour mission de :

Développer la connaissance et la transmission de l’histoire de l’esclavage, des traites et de leurs abolitions comme partie intégrante de l’histoire de la France et du monde, en la replaçant dans l’histoire longue des relations entre la France, l’Afrique, les Amériques, la Caraïbe et l’Océan Indien, afin de développer un récit national partagé et d’expliquer la diversité française ;

Rassembler les mémoires en valorisant les héritages culturels, artistiques et humains issus de cette histoire, dans toute leur richesse et leur variété ;

Promouvoir les valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité et l’engagement de la France contre le racisme, les discriminations et les formes contemporaines d’esclavage.

Règlement du Prix de thèse

Article Premier

La Fondation pour la mémoire de l'esclavage décerne un prix annuel pour une thèse. Ce prix, d'une dotation globale de 7 000 € (sept mille euros), récompense une thèse de doctorat en langue française présentant un caractère novateur, qui contribue à une meilleure connaissance des traites d’êtres humains, des systèmes esclavagistes, des processus d’abolition et de la mise en place de sociétés post-esclavagistes de l’Atlantique à l’océan Indien, de la fin du XVe siècle jusqu’à leurs conséquences contemporaines.

Les thèses de différentes disciplines, achevées et soutenues ou acceptées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, que ce soit dans une université française ou étrangère, peuvent prétendre au prix sous réserve de respecter toutes les conditions suivantes :

Thèse entièrement rédigée en français ;

Sujet correspondant aux critères ;

Respect des dates de soutenance ;

Dossier complet adressé dans les temps à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, comme précisé dans les articles qui suivent.

Article 2 – Domaine

Les thèses soumises peuvent relever d’une ou plusieurs disciplines dans le champs des sciences humaines et sociales : histoire, droit, sciences politiques, économie, archéologie, anthropologie, sociologie, littérature, histoire de l’art, philosophie, etc.

Article 3 – Calendrier de l’édition 2023

Le prix de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage est décerné chaque année dans la mesure où une thèse répond aux critères et aux exigences fixés par le comité. Les candidat.e.s qui ont soutenu leur thèse entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 sont invité.e.s à faire parvenir leur dossier à l’attention de la Directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, à l’Hôtel de la Marine, au 2 place de la Concorde, 75008 Paris (voir annexe du règlement).

La date limite de dépôt de candidature au prix de la Fondation est fixée au 12 février 2023.

Article 4 – Dépôt des candidatures et présélection des thèses

Les candidat.e.s doivent adresser à la Fondation par envoi postal une clé USB ou envoi par courriel avec accusé de réception à l'adresse recherche@fondationesclavage.org, les documents numériques suivants :

Une lettre de candidature portant engagement à respecter les termes du présent règlement ; Le texte complet de la thèse, telle qu’elle a été soutenue, et ses annexes au format pdf. Un envoi papier est également vivement encouragé ; Un résumé de dix pages maximum ; Un curriculum vitae ; Une copie du document administratif attestant de la soutenance ou de l’examen favorable de la thèse équivalent à la soutenance ; Une copie du rapport du jury de thèse ou, s’il n’y a pas de soutenance, un rapport d’évaluation d’au moins un membre du comité de thèse ; Une copie de pièce d’identité.

Dans leur lettre de candidature, les docteurs sont invités à faire part de leurs coordonnées complètes pour pouvoir être joints : adresse(s) postale(s) personnelle et/ou professionnelle ; adresse(s) électronique(s), téléphone. Tout dossier incomplet sera systématiquement rejeté.

L’enregistrement des candidatures pour le prix de thèse est effectué par le secrétariat de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage dès lors que le dossier est complet et respecte les délais fixés et sera notifié au chercheur par courriel. Dans les 4 semaines suivant la clôture, une première sélection des travaux éligibles au concours est effectuée sur la base des résumés de thèse fournis par les auteurs et de la pertinence du sujet avec l'objet de la Fondation. La liste des thèses retenues pour l’éligibilité au prix 2023 pourra être publiée sur le site internet de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage (www.memoire-esclavage.org) ou sur ses réseaux sociaux. Sauf cas de confidentialité décidé par l’université de soutenance, les candidats acceptent que leur thèse soit conservée à des fins d’archivage et de consultation sur place à la Fondation.

Article 5 – Le jury et les critères d’évaluation

Le jury est chargé d'évaluer les thèses retenues par la première sélection (cf. article 4) en fonction des critères suivants : l’originalité, la nouveauté et l’intérêt du sujet, le renouvellement des connaissances, la rigueur scientifique, la qualité de l’écriture. Chaque thèse retenue est lue par deux membres du jury d’évaluation qui rédigent deux rapports présentant ses qualités générales et sa pertinence par rapport aux critères du prix. Le jury est composé de membres du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage auxquels peuvent être associées des personnalités extérieures (chercheurs et universitaires français et étrangers). La composition de ce jury sera rendue publique sur le site de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage.

Article 6 – Modalités d’attribution du prix par la Fondation pour la mémoire de l’esclavage

Le Président du Conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage préside le jury d’attribution du prix avec voix délibérative. Le jury désigne le lauréat par un vote au terme des étapes de sélection.

La décision d’attribution du Prix de thèse de la Fondation revient à ses seuls membres ; il est décerné à la majorité absolue des présents et représentés et en séance plénière. Tous les membres du jury peuvent, en cas d’absence, donner procuration à un membre présent ou faire connaître leur choix par voie électronique au comité. Le jury de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage se réserve la possibilité de partager le prix entre deux candidats ex aequo. Il est également en droit de ne pas décerner de prix s’il juge que les thèses présentées ne correspondent pas à ses critères d’exigence. Le jury de thèse de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage se donne la possibilité d’attribuer des mentions spéciales. Le prix de thèse 2023 de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage sera rendu public par le Président de la Fondation.

Article 7 – Dotation du Prix de thèse de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage

Le prix de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage est doté d’une somme de 7000 € (sept mille euros). La moitié de la somme est versée à la proclamation du prix, l’autre moitié est conditionnée à l’édition, moyennant un nombre d’exemplaires à fournir gratuitement à la Fondation, et sera versée sur présentation d’un contrat d’édition.L’édition à compte d’auteur est exclue du bénéfice de cette disposition.

Article 8 – Remise du Prix de thèse de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage

Le prix est décerné par le Président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage et donne lieu à une cérémonie officielle.

Article 9 – Engagements du lauréat

En soumettant sa candidature, le lauréat s’engage à remettre un exemplaire papier de sa thèse à la Fondation pour la mémoire de l’esclavage pour conservation dans sa documentation, ainsi qu’à présenter sa thèse sous forme d’une vidéo de format courte produite par les soins de la Fondation, selon un cahier des charges qui lui sera fourni. Cette vidéo constituant un support de valorisation de son travail, le lauréat cède ses éventuels droits d’auteur et droits à l’image pour en permettre la diffusion, dans les termes précisés à l’annexe 2 du présent règlement, étant entendu que la diffusion est gratuite, et uniquement à but de transmission du savoir et de promotion du travail de recherche. Le logo de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage devra apparaître sur la couverture du livre publié, que ce soit sous forme papier ou sous forme numérique, selon les dispositions précisées à l’annexe 3 du présent règlement. Le lauréat s’engage à fournir un nombre d’exemplaires gratuits à la Fondation, dont la quotité sera déterminée en fonction du prix de vente. de l’ouvrage et en accord avec l’éditeur.Le lauréat s’engage à porter mention de ce prix dans son curriculum vitae ainsi que dans les communications liées à cette thèse.Article 10 – Conservation des ouvrages fournisTous les documents fournis par les candidat.e.s restent acquis à la Fondation, dans le respect du Code de la propriété intellectuelle. Néanmoins, les candidats peuvent récupérer l’exemplaire papier de la thèse qu’ils auraient éventuellement envoyé à la Fondation, dans les deux mois qui suivent l’annonce de l’attribution du prix.Article 11 – Limitation de responsabilité de la FondationIl appartient aux candidat.e.s de s’assurer de la bonne réception de leur dossier. La responsabilité de la Fondation ne saurait être engagée quant à cette réception, ni quant aux décisions du jury