Announcement

Séminaire de recherche ENSAPLV 2022 - 2023

« Approches spécifiques dans la recherche en architecture, urbanisme et paysage »

Présentation

L’ENSAPLV développe une activité de recherche sur l’espace architectural, urbain et paysager, menée par ses 6 laboratoires (AHTTEP UMR AUSSER, AMP-HESAM, GERPHAU, LAA-UMR LAVUE, LET-UMR LAVUE et MAP-MAACC) avec une soixantaine de doctorantes et doctorants. Participant à la fois à la production de connaissances et à l’évolution des pratiques, ce contexte multi-laboratoire constitue une richesse dans le monde de la recherche scientifique. Les travaux portés par ces laboratoires se déroulent dans des cadres épistémologiques et méthodologiques parfois hybridés, et semblent ainsi construire des approches spécifiques.

Pour certains, il s’agit de mobiliser des outils et des théories propres à la discipline architecturale comme le dessin, la modélisation numérique ou la théorie de la conception (Lucas, 2016 ; Maarit et al 2014 ; Coste et al, 2007 ; Schalk et al, 2022). Pour d’autres, il s’agit de mobiliser des protocoles venant d’autres disciplines, comme la sociologie, l’anthropologie ou la philosophie. Au-delà d’une dichotomie entre les uns et les autres, nous constatons l’hybridation de ces théories et de ces méthodes dans les recherches menées au sein de l’ENSAPLV. Finalement, la question de l’espace, qui se trouve au cœur de ces recherches, fait inéluctablement appel à des modalités d’enquête multiples, issues de la rencontre entre les sciences humaines et sociales et des sciences de l’environnement. Ainsi, ces travaux sont marqués par des démarches inter- voire transdisciplinaires (Bärbel et al, 2005 ; Monteil et al 2017 ; Collet et al, 2013).

Thématique générale du séminaire

Cette série de séminaires a pour but de réfléchir, à travers des échanges inter-laboratoires, sur les théories et les outils mobilisés pour la recherche en architecture, urbanisme et paysage au sein de l’ENSAPLV. L’enjeu de ces rencontres sera de mettre en discussion les apports et les limites de ces démarches visant la production de connaissances, afin de déceler leurs spécificités. Ainsi, ce séminaire serait l’occasion d’approfondir les démarches scientifiques menées aujourd’hui par les chercheuses et chercheurs et les doctorantes et doctorants de notre école. Enfin, l’intérêt de ces séminaires est de répondre à ces questionnements : quels sont les référents théoriques qui soutiennent nos recherches sur l’espace ? Quels types d’outils, d’investigation et d’analyse sont utilisés ? Quelles corrélations, voire hybridation des différentes approches au sein d’une recherche sont sont à l’œuvre ? En définitive, il s’agit d’encourager une discussion autour des méthodes et des théories, tout au long du processus de production de la connaissance en architecture, urbanisme et paysage.

Modalités

Le programme s’organise autour de 6 séances et de 4 ateliers. Les séances seront dédiées aux doctorants et doctorantes et aux chercheuses et chercheurs pour la présentation des travaux sous le prisme des thématiques évoquées. Ces présentations seront suivies d’un dialogue avec un.e discutant.e, ainsi que d’une discussion ouverte avec le public. Ces échanges permettront de lier leurs travaux en cours avec les dimensions épistémologiques et méthodologiques d’une recherche sur l’espace architectural, urbain et paysager.

Enfin, 4 ateliers seront organisés autour des sujets plus concrets concernant la démarche de la recherche, afin de promouvoir un échange interactif entre doctorants. Les ateliers se baseront sur un texte clé de la thématique choisie. Les participants sont invités à préparer une petite note à ce sujet qui sera mise à disposition au groupe avant chaque séance. L’atelier sera co-animé par les doctorantes et doctorants de l’équipe d’organisation.

Programme

Toutes les séances auront lieu à 18h

15 novembre 2022

1ère séance Séminaire

29 novembre 2022

1ère séance Atelier

13 décembre 2022

2ème séance Séminaire

24 janvier 2023

3ème séance Séminaire

14 février 2023

2ème séance Atelier

14 mars 2023

4ème séance Séminaire

28 mars 2023

3ème séance Atelier

11 avril 2023

5ème séance Séminaire

16 mai 2023

4ème séance Atelier

6 juin 2023

6ème séance Séminaire

Informations pratiques

Lieu : Salle de cours 2 (1er étage), 23 rue des Ardennes, 75019 Paris

ou online via Webex avec ce lien (code d'accès : Pm7M9mvK379)

Comité d’organisation

DE MARCO Rosa (Co-directrice AMP)

DE BIASE Alessia (Directrice LAA)

MAUMI Catherine (Directrice AHTTEP)

BOURDIER, Raphaël (Doctorant LAA)

COLINA Marcos (Doctorant LET)

JUNG Hee-Won (Doctorante LET)

KEITEMEIER Anna (Doctorante AMP)

RICHARD Fleur (Doctorante AHTTEP)

Contact