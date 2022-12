Announcement

Argumentaire

Depuis les années 1980, dans la lignée des travaux d'urbanisme et de sociologie, plusieurs publications consacrées à la maison interrogent les nouveaux modes d'habiter (en témoigne par exemple la revue Housing studies, créée en 1986). En histoire médiévale, penser la maison invite d’abord à un effort de définition, puisqu'elle désigne aussi bien un lieu d'habitation que l'ensemble des personnes vivant sous son toit, ou encore les membres d'un même lignage. À la complexité de la définition s'ajoute la diversité du vocabulaire. Ainsi, le terme « maison » englobe les significations des substantifs mesnie et mesnage, qu'il semble d'ailleurs remplacer progressivement. Ces enjeux ne sont d'ailleurs pas propres à l'aire francophone, et l'historiographie de langue anglaise a déjà relevé les problèmes posés par la pluralité des termes dans les sources de l'Angleterre médiévale : house, home ou household. Pour contourner cette difficulté sémantique, certain·e·s chercheur·euse·s recourent alors à la terminologie latine, distinguant domus et familia (Davis, Muller & Rees Jones, 2003).

Depuis les années 2000, la production historiographique en langue anglaise étudie les maisons médiévales sous l’angle de la culture matérielle ; cette approche demeure celle des travaux les plus récents (French, 2021 ; De Groot, 2022). Dans la lignée de Simone Roux (1976), l’historiographie francophone a davantage privilégié l'archéologie du bâti et l'histoire de l'architecture. Dans les années 1990, sous l'impulsion de l'archéologue Yves Esquieu notamment, les horizons de ces recherches s'élargissent, une attention nouvelle étant accordée aux habitats ordinaires. Aux côtés des travaux d’historien·nes de l’art (Le Deschault de Montredon, 2015), les renouvellements historiographiques les plus récents sont menés par le groupe de recherche sur les plafonds peints, qui entend faire une anthropologie historique de l'image domestique (Dittmar, 2018).

Prenant acte de l’irréductible polysémie de la maison, les sociologues voient dans la transdisciplinarité un moyen de sortir d’une impasse sémantique et conceptuelle (Handel, 2019 ; Mallet, 2004 ; De Neergard, 2022). Un des aspects féconds de cette démarche est la remise en question du lien trop évident entre hétérosexualité et espace domestique (Morrison, 2012), dont on serait tenté de voir les prémices à la fin de la période médiévale. Entre XIIIe et XVIe siècles, en effet, on observe des mutations cruciales dans les rapports de genre. L’important article d’Ellen E. Kittell et Kurt Queller, à partir des sources de l’échevinage de Douai (2000), suggère ainsi l’émergence d’un « chef de maison » au masculin au cours du XIVe siècle. De même, une inflexion patrilignagère affecte les représentations de la parenté à partir de la même période, comme Christiane Klapisch-Zuber l’a observé dans les livres de ricordanze des hommes florentins (1990, 2020).

Par cette journée d’étude, nous proposons de contribuer aux recherches foisonnantes sur la maison pour cette période (voir bibliographie ci-dessous) dans une perspective proprement historienne et par le genre. Faire de la maison médiévale un objet d'histoire du genre permet de croiser une réflexion sur l'habitat (son organisation spatiale notamment) et les pratiques qui y ont cours. Ainsi, on envisagera la maison comme un cadre d'interactions sociales, sans négliger sa dimension matérielle concrète : ses différents espaces (intérieurs comme extérieurs), les meubles et objets. Sources de la pratique (notariales ou judiciaires) et sources normatives (comme les traités d'éducation) révèlent-elles des rapports de genre différents dans l'espace domestique ? Celui-ci est-il conçu ou vécu comme un lieu assigné aux femmes ? Les sources iconographiques seront les bienvenues dans ce cadre de réflexion.

Axes thématiques

Les propositions de communication pourront s’inscrire dans un ou plusieurs de ces axes thématiques (liste non exhaustive) :

Construire la maison

Les maisons médiévales constituent des lieux multifonctionnels qui remettent en question la pertinence d'une distinction entre sphère privée et sphère publique. Les relations et les formes de sociabilités qui s'y nouent sont de nature familiale et vicinale, économique et politique. On posera donc la question de la coexistence de fonctions diverses et de leur conflictualité éventuelle.

Tenir la maison

La reproduction biologique apparaît comme la fonction fondamentale de la maison. Dans une perspective aristotélicienne, le bon gouvernement de la maison et de la famille est placé dans la continuité du bon gouvernement de soi et de la cité. Pédagogues et prédicateurs ont pu contribuer par exemple à encourager la division du travail domestique selon le genre. Qu’en est-il, par comparaison, dans les sources de la pratique ? Cet axe de réflexion suggère d'étudier la maison comme lieu de production de différentes formes de domination, à la croisée du genre, du social (maître·sse/serviteurs-servantes) et de la classe d'âge (pères et mères sur fils et filles mineur·e·s).

Défaire la maison

Il s'agira d’envisager cet objet dans des moments de crise (voir notamment le numéro pluridisciplinaire de Home Cultures, Baxter & Brickell, 2014). Peut-on considérer la maison en dehors des rapports de production et de reproduction qui la constituent ? On s’intéressera aux événements affectant aussi bien la famille conjugale ou le lignage que l'habitat : on peut songer, à titre d'exemples, aux rapts et viols avec effraction de domicile, aux morts et aux destructions occasionnées par les guerres ou les épidémies. Quelles sont les conséquences matérielles et sociales de la disparition du chef de famille ou de son épouse ?

Modalités de proposition

Les propositions de communication (2000 signes espaces compris) ainsi qu’une courte biographie devront être envoyées à l’adresse électronique suivante : maisons.medievales@gmail.com

avant le 30 janvier 2023.

La journée d’étude aura lieu le 1er juin 2023.

Comité organisateur

Solène Baron, doctorante en histoire médiévale (Université Paris-Cité / Université Lumière - Lyon 2) - Laboratoire ICT Les Europes dans le monde

Clémentine Girault, doctorante en histoire médiévale (Université Paris-Cité / EHESS) - Laboratoire ICT Les Europes dans le monde

Bibliographie

