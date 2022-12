Announcement

Contexte

Ce stage s’intègre au programme de recherche pluridisciplinaire TOP_PRED, centré sur l’étude des prédateurs des espaces périurbains.

Les chats domestiques (Felis catus) en liberté et les renards roux (Vulpes vulpes) représentent les prédateurs les plus fréquents des zones périurbaines, et arborent outre des caractéristiques écologiques proches, des similarités sociologiques. Ces prédateurs intermédiaires peuvent être vus comme « utiles » dans certains circonstances (Baron 2019), sources de ‘services’ aux humains, en limitant en particulier la présence d’animaux consommateurs de culture. Cependant, comme d’autres prédateurs en Europe – renards et chats en liberté – peuvent également être considérés comme animaux « nuisibles », en « surnombre », en lien avec des risques (i) sanitaires pour les humains ou les autres animaux, (ii) de prédation supposés ou avérés vis-à-vis du bétail, du gibier (Baker and Macdonald 2000; Delibes-Mateos et al. 2013; Kimmig et al. 2020) ou de l’avifaune en général (pour le chat). Les perceptions et pratiques de gestion des acteurs locaux vis-à-vis de ces animaux dépendent ainsi de leur mode d’habiter le territoire, et des savoirs qu’ils possèdent sur ces espèces.

Dans les écosystèmes perturbés tels que les agroécosystèmes périurbains, les aménagements ainsi que les pratiques locales de gestion (Castadena et al., 2019 ; Recio et al. 2015) de ces prédateurs peuvent engendrer une fluctuation importante de leurs populations et de leurs proies. Ces fluctuations peuvent alimenter des conflits locaux au sein de collectifs d’humains et de non-humains. De tels phénomènes restent néanmoins peu documentés. Le projet pluridisciplinaire Top_Pred prévoit parmi ses axes de recherche d’analyser, dans un contexte de périurbanisation, les relations hommes-animaux dans lesquelles sont impliqués les renards roux et les chats domestiques en liberté.

Le plateau de Saclay et ses abords (Yvelines, Essonne et départements limitrophes, Ile-de-France) constitue le terrain d’étude. Il s’agit d’un territoire contrasté rassemblant monde agricole, ville et espaces naturels, marqué par une fréquentation humaine importante et l’implication de groupes d’acteurs variés (agriculteurs, associations, Etablissement public d’aménagement, résidents, visiteurs, chasseurs ou encore piégeurs).

Objectifs du stage

Ce stage s’insérera dans un travail d’équipe dont l’objectif est de rendre compte de la diversité de savoirs et pratiques susceptibles d’avoir un effet sur les dynamiques de populations des mésoprédateurs (influence positive ou négative de leur survie par des pratiques par exemple de piégeage, mise à mort, stérilisation, nourrissage ou autres « soins »), et de la façon dont le contexte spécifique de périurbanisation peut les influencer.

La personne recrutée se centrera sur l’étude soit des relations entre animaux, chasseurs et piégeurs, soit des relations entre animaux et particuliers notamment à profil animaliste.

Il s’agira de contribuer à :

une analyse des catégorisations des mésoprédateurs par les acteurs locaux selon les situations afin d’identifier quand et comment ces dernières entrent en cohérence ou en contradiction avec les statuts légaux des prédateurs (animal domestique, de compagnie, sauvage, susceptible d’occasionner des dégâts), ainsi que des normes mobilisées et des pratiques de gestion associées ; il s’agira de voir dans quelle mesure l’écologisation de la réglementation conduisant à un abandon de la catégorie d’animaux « nuisibles » (Micoud, 1993 ; Ginelli, 2012) est réappropriée par les acteurs pour ces animaux.

une analyse des conditions conduisant les piégeurs ou chasseurs à intervenir chez des particuliers ou agriculteurs pour réaliser des opérations de destruction du renard (incluant les motifs d’appel), des modalités de piégeage (par exemple stratégie générique ou visant l’individu non désiré qui a fait l’objet du signalement) et des conditions de remplissage des fiches de déclarations de dégâts (façon dont ces fiches sont évoquées et renseignées ; mise en regard des discours et des observations des situations avec le contenu des fiches).

une analyse ethnoécologique identifiant comment les perceptions et pratiques locales dans leurs caractéristiques et leurs articulations rejoignent ou non la façon dont les modèles fonctionnels développés par les scientifiques décrivent ces prédateurs, leurs comportements et leurs effets (en particulier l’importance de ces animaux dans la régulation des prédateurs de cultures).

Phase de collecte de données

Le stagiaire contribuera à la collecte de données par la réalisation d’entretiens et d’observation participante auprès de chasseurs et piégeurs, et/ou de particuliers faisant appel à des piégeurs et de particuliers animalistes. Au total, environ 20 à 25 entretiens au sein des deux types d’acteurs, et leur retranscription devront être répartis entre le stagiaire et les autres membres d’équipe (répartition à discuter lors de l’audition pour ce stage).

Parmi les principales activités du stage

Contribution à la bibliographie.

Contribution à la précision des protocoles d’enquête ; identification d’acteurs complémentaires pour les entretiens et l’observation participante.

Collecte de données via la réalisation d’entretiens qualitatifs et d’observation participante.

Analyse de données collectées.

Écriture du rapport de stage.

Connaissances, compétences et qualités attendues

Connaissance des outils d’enquête qualitative

Esprit d’équipe

Qualités relationnelles requises pour les enquêtes

Capacités d’analyse et d’écriture

Permis B et véhicule personnel nécessaires

Des connaissances et/ou un intérêt pour le monde de la chasse/du piégeage ou le milieu animaliste seront un plus.

Ce stage pourra convenir à un.e étudiant.e suivant une formation en SHS (anthropologie/ethnologie, ethnosciences, sociologie, géographie…) intégrant des sciences de la vie ou avec un fort intérêt pour les problématiques de gestion de la biodiversité, ou un.e étudiant.e en sciences de la vie avec des connaissances avérées dans une ou des disciplines pertinentes en SHS (anthropologie/ethnologie, sociologie, géographie), et très motivé.e par la conduite d’entretiens et d’observation participante auprès de chasseurs, de piégeurs ou de particuliers notamment animalistes en Essonne et alentours.

Conditions pratiques

Structure d’accueil : Unité Ecologie, Systématique et Evolution (ESE) - Université Paris-Saclay

Durée : 6 mois

Période : Février 2023 à Juillet/Août 2023

Encadrants du stage : Elsa Bonnaud, enseignante-chercheure ; Anne-Claire Maurice, chercheure associée

Membres d’équipe en appui : Samuel Roturier, Améline Vallet, Emmanuelle Baudry (enseignants-chercheurs).

Modalités de candidature

Envoyez votre candidature complète dès que possible comportant un CV, une lettre expliquant vos motivations et atouts pour ce stage, et les relevés de notes de l’année précédente à : anne-claire.maurice@universite-paris-saclay.fr et elsa.bonnaud@universite-paris-saclay.fr.

Les candidatures seront examinées au fil de l’eau et doivent être envoyées

au plus tard le 10 janvier 2023.

Gratification de stage : selon règles en vigueur.

Remboursement des frais de mission.

