Le Laboratoire Langue, littérature, culture et société organise un colloque international sur le thème : Langues, technolectes et insertion professionnelle les 05 et 06 mai 2023 à la Faculté Polydisciplinaire d’Errachidia Maroc

Le Monde d’aujourd’hui est fortement interdépendant à tous les niveaux, et en particulier au niveau économique. La quasi totalité des pays, notamment les pays émergents et les pays en voie de développement sont dans une concurrence rude en vue d’attirer des investisseurs étrangers de toutes les dimensions, allant des micro-entreprises jusqu’à celles géantes des multinationales.

Le Maroc, considéré de plus en plus comme un pays émergent ne déroge pas à la règle. Il œuvre depuis plus de deux décennies pour offrir aux investisseurs aussi bien extérieurs que locaux un climat d’investissement sûr, sain et attractif.

L’Etat marocain dans le cadre de sa politique d’encouragement des investissements dans les domaines socioéconomiques mise sur plusieurs atouts, en particulier sur la disponibilité des ressources humaines locales qualifiées et bien formées.

En fait, le Maroc a mené depuis des années un ensemble de réformes dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle dont le mot d’ordre est « l’adéquation de la formation aux besoins de l’emploi », dans le but de réussir d’abord l’insertion professionnelle des futurs employés des entreprises et ensuite leur intégration dans le monde du travail.

L’insertion professionnelle, liée au chômage de masse des années 1970 en Europe, est un concept difficilement cernable qui semble échapper à la théorie (Dubar 1998).

Néanmoins, plusieurs études s’accordent à définir l’insertion professionnelle comme « un processus » qui démarre dès l’obtention d’un diplôme académique ou professionnel (ou sans l’acquisition d’aucun diplôme) et qui se termine lors de l’affectation dans un premier emploi ou dans un stage. Ce processus reprend après chaque changement de situation professionnelle dû, à une réaffectation, promotion, démission, licenciement, congé de longue durée, etc.

L’insertion professionnelle exige de l’individu un ensemble de compétences qui peuvent l’aider à assumer efficacement ses responsabilités, selon le poste à occuper à l’intérieur d’une organisation (Benoît Lothe, Isabelle Hansez 2019).

Les compétences professionnelles sollicitées dans l’écosystème entrepreneurial sont, de trois types :

Compétences académiques liées aux savoirs (niveau scolaire, diplôme, spécialité, langue (s) acquise(s), élaboration d’un mémoire, réalisation d’un stage). Compétences liées aux savoir-faire (expériences professionnelles, stage, flexibilité, adaptation, esprit d’équipe, missions, responsabilités, compétences requises.) Compétences liées aux savoir-être (sens de communication, esprit critique, intelligence émotionnelle, résilience, esprit d’équipe, gestion du stress, épanouissement personnel, envie d’apprendre).

Mais quelle est la place des langues dans l’insertion professionnelle des jeunes ? Quels usages des langues sont-ils nécessaires pour une meilleure insertion et intégration socioprofessionnelle dans le monde des entreprises ?

Il est à constater que la compétence linguistique est transversale car elle se situe au niveau de l’acquisition et de la maitrise des langues, ainsi que sur le plan de la prestance de communication requise par les employeurs.

En effet, plusieurs offres d’emplois précisent de plus en plus les niveaux de maitrise des langues requis, ainsi que le type d’emploi des langues, général ou particulier à un domaine précis.

La maitrise des langues tant étrangères que locales, dans leur emploi général et technolectal (selon les domaines) est indispensable pour garantir la réussite de l’insertion professionnelle des jeunes dans le monde du travail.

Et puisqu’il s’agit de domaines professionnels, la maitrise du technolecte selon l’acception de Leila Messaoudi (2010) s’avère nécessaire. Le technolecte exprime de manière ciblée l’activité technique d’un domaine bien précis qui ne peut être pris en charge « ni dans une conception de la langue spécialisée » (Lerat, 1995), ni dans celle de la terminologie même variationniste, ni dans celle du parler d’entreprise (de Vecchi, 2004), (Kóbor, 2019). De plus, les technolectes peuvent se décliner aussi bien en types savants qu’ordinaires (Messaoudi 2013).

La maitrise des technolectes offre des possibilités d’emploi dans plusieurs domaines comme l’industrie, l’administration, le commerce, la banque, la communication, le tourisme, la pêche, l’agriculture, l’enseignement, le bâtiment, l’artisanat, etc.

En effet, chaque entreprise ayant des préférences linguistiques selon ses objectifs de production, de commercialisation et de socialisation exige de ses futurs employés un profil linguistique déterminé.

Conscient du rôle déterminant de la compétence linguistique dans la facilitation de l’insertion des jeunes dans le monde du travail, les pouvoirs publics marocains ont entrepris plusieurs mesures dans ce sens.

Le Nouveau Modèle de Développement du Maroc (2019) a mis comme premier choix « Un système d’éducation et de formation national, centré sur l’apprenant, basé sur la capacitation, la responsabilisation et la motivation des acteurs, dans l’objectif de former un citoyen acteur du progrès économique et social » dans l’axe intitulé les « grands choix pour recréer la confiance et faire du Maroc un pays solidaire et prospère pour tous ses citoyens ».

Le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation a présenté le 26 avril 2022 devant les médias les grandes lignes de sa nouvelle réforme pédagogique dénommée officiellement « Plan National d’Accélération de la Transformation de l’Écosystème de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (PACTE ESRI-2030) » qui puise « des choix prioritaires du Nouveau modèle de développement et se nourrit de sa doctrine et de ses principes fondateurs ». Il a, à plusieurs occasions, insisté sur la nécessité de la maîtrise des langues étrangères, notamment le français et l’anglais par les étudiants, toutes branches confondues, à travers le Système de certification.

L’Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (Anapec) a mis en place une plate forme de tests de langues et de remédiation linguistique qui est disponible en sept langues : français, anglais, espagnol, italien, allemand, portugais et néerlandais.

De ce fait, l’objectif principal de ce colloque international est de mettre en lumière l’importance des langues, dans tous leurs emplois communs et technolectaux, dans l’insertion professionnelle.

Les contributions pourraient se pencher sur des domaines théoriques et pratiques, liés à la thématique du colloque.

Les études qui s’appuient sur des expériences professionnelles et sur des données pratiques puisées directement du monde entrepreneurial seront les plus sollicitées.

Axes thématiques à titre indicatif

Axe 1 : La langue comme compétence professionnelle.

Axe 2 : Langues ou technolectes, qu’apprendre pour une meilleure insertion professionnelle ?

Axe 3 : Le multilinguisme et l’insertion professionnelle.

Axe 4 : Méthodes d’enseignement/d’acquisition des langues pour des objectifs professionnels.

Axe 5 : La maitrise des langues et la rentabilité des entreprises.

Axe 6 : Les langues et les investissements étrangers, quels rapports ?

Axe 7 : La place des Langues dans les réformes de l’enseignement (scolaire, professionnel et universitaire).

Modalités de participation

Les propositions de communication sont à envoyer à : colloquefpe2023@gmail.com

Elles doivent comporter :

Nom et prénom, institution d’affiliation, e-mail et numéro de téléphone.

Titre de la communication.

Résumé de la communication (maximum 500 mots).

Cinq mots clés.

Dates importantes

Le 15 février 2023 : Dernier délai pour l’envoi des propositions.

Le 05 avril 2023 : Notification aux auteurs (seuls ceux dont les propositions seront retenues recevront des réponses).

Les 5 et 6 mai 2023 : Déroulement du colloque.

Langues du colloque : Français- anglais-arabe.

Lieu du colloque : Faculté Polydisciplinaire d’Errachidia- Université Moulay Ismail. Maroc

Coordinateurs du colloque

Mustapha KHIRI

Rida CHALFI

Mohamed OUHADI

Comité scientifique

Driss ABLALI (Université de Lorraine – France), Aziz AMAR (Université Ibn Tofaïl Kénitra- Maroc), Rahma BARBARA (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Fès, Nourreddine BARI (Université Moulay-Ismaïl Meknès- Maroc), Mokhtar BELARBI (Université Moulay-Ismaïl Meknès- Maroc), Jamila BELMEQDDAM (Université Ibn Tofaïl Kénitra- Maroc), HANANE BENDAHMANE (Université Ibn Tofaïl Kénitra- Maroc), Mohyedine BENLAKHDAR (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Fès), Mounir BOURRAY (Université Moulay-Ismaïl Meknès- Maroc), Raja BOUZIRI (ISLT-Université de Carthage– Tunisie), Fouad BRIGUI (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Fès- Maroc), Claude CORTIER (UMR ICAR Université de Lyon), Khalid DAHMANY (Université Moulay-Ismaïl Meknès- Maroc), Hafida EL AMRANI (Université Ibn Tofaïl Kénitra- Maroc), Brahim EL GOUAK (Université Ibn Tofaïl Kénitra- Maroc), Ali FALLOUS (Université Moulay-Ismaïl Meknès- Maroc), Mehdi FOUAD (Université Moulay-Ismaïl Meknès- Maroc), Mehdi HAIDER (Université Mohamed V- Rabat), Youcef HDOUCH (Université Ibn Tofaïl Kénitra- Maroc), John HUMBLEY (Université Paris Dauphine- France), Fadi JABER (Université de Lorraine, Nancy- France), Adelhafid KADDOURI (Université Mohamed 1er), Mustapha KHIRI (Université Moulay-Ismaïl Meknès- Maroc), Brahime LAROUZ (Université Moulay-Ismaïl, FP Errachidia- Maroc), Pierre LERAT (LDI-Paris XIII - France), Jean-Marc MANGIANTE (Université d'Artois, France), Driss MESKINE (Université Moulay-Ismaïl Meknès- Maroc), Leila MESSAOUDI (Université Ibn Tofaïl Kénitra- Maroc), Sidibe OUSMANE (Université de San Pedro, Côte d’Ivoire), Anouar OUYACHI (Université Moulay-Ismaïl Meknès- Maroc), Ali REGUIGUI (Université Laurentienne- Canada), Claude SPRINGER (Université Aix-Marseille- France), Chakib TAZI (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Fès), Gabrielle VARRO (Université de Versailles, France), Samuel VERNET (Université Aix-Marseille, France), Jean Philippe ZOUOGBO, (Clillac-Arp, Université de Paris).

