Littérature et idéologie : le cas du roman en Algérie

Argumentaire

La littérature n’a jamais cessé de révéler des idées, le roman moderne accompagne la société et représente ses différents moments idéologiques ; il est la preuve de cette manifestation idéologique. Les idéologies (non)- dites ne sont pas directes et claires dans la majorité des écrits. Dans notre université algérienne, l’étude des idées et des idéologies, présentes dans le roman, reste un espace à la fois étranger et étrange, alors qu’il est temps d’en discuter et de prendre position dans ce débat international où les frontières deviennent une question dérisoire. Ce questionnement fait partie de la sécurité identitaire et de la sécurité nationale au même temps. L’état c’est l’état-nation, alors que la nation doit son existence à sa culture littéraire dont l’idéologie héritée, que chacun doit défendre et en prendre soin ; le roman comme espace de manifestation idéologique demeure une partie prenante de ce débat nationaliste. Ce séminaire national propose une étude prospective qui veut être la première pierre angulaire dans cette perspective littéraire qui entre dans l’instauration de notre sécurité identitaire : une urgence dans une époque où la sécurité culturelle pose problème et mérite des recherches universitaires. Portant le titre de :

Littérature et idéologies : le cas du roman algérien

Partant de l’idée : la sécurité de l’avenir d’une nation réside dans la sécurité idéologique qu’assure sa littérature, ce séminaire national en ligne, veut proposer des pistes contre les menaces idéologiques étrangères et travailler pour un roman qui défend l’identité, les acquis et la citoyenneté des Algériens en même temps qu’il renforce leur sécurité idéologique. Sous un autre angle, on veut répondre au besoin de(s) représentation(s) idéologique(s) dans le futur roman algérien.

Problématique

Discuter la question de l’idéologie dans le roman algérien en posant les questions suivantes :

Est-ce que le roman algérien actuel assure une protection idéologique des citoyens et est-ce qu’il peut garantir ce besoin dans le futur ?

Quelles sont les stratégies et les démarches à emprunter pour soutenir et fortifier le sentiment nationaliste, au même temps que dynamiser l’immunité idéologique dans le roman algérien ?

Pour répondre à cette problématique on peut débattre les points suivants :

Idéologie, littérature et société : interférences et complicités.

Roman, nation et représentation idéologique : Le roman en Algérie et les idéologies.

Chronologie idéologique du roman algérien.

La menace idéologique et le défi du roman en Algérie.

Roman et sécurité idéologique : sécurité identitaire et sécurité culturelle.

Le roman idéologique : pour une didactique de la sécurité nationale.

Le roman comme acteur dans le développement humain durable.

Résultats escomptés

Le roman accompagne la société et partage ses idéologies.

Le roman accuse les idées et défend la nation.

Le roman est un moyen de développement humain durable.

Le roman participe à l’édifice idéologique : expose, défend et oriente les idées et les pensées.

L’avenir idéologique de la nation dépend de la charge idéologique véhiculée dans sa littérature et du statut qu’elle peut avoir.

La littérature-idéologique est un élément compositeur et essentiel dans la sécurité de la nation.

Modalités de contribution

Les propositions de communication : un résumé de 15 lignes en français, cinq mots clés, un fichier word ou pdf avec une bibliographie, accompagné d’une courte biographie doivent parvenir sur l’adresse suivante litteologie@gmail.com

avant le 14 Janvier 2023.

Les articles complets doivent être envoyés en Times New Roman, police 12, interligne 1.15, et doivent comporter au moins 12 pages et être envoyés, au plus tard, le 18 Février 2023.

Les citations ; en italique, bien référenciées en bas de page, pour faire l’objet d’une publication collective avant fin 2023.

Calendrier

Date limite pour la soumission des propositions : Samedi 14 Janvier 2023

Notification d’acceptation des propositions : Jeudi le 19 Janvier 2023

Envoi des articles complets : Samedi le 18 Février 2023

Date du séminaire-webinaire : Jeudi le 23 Février 2023

Comité d’organisation

Président du comité d’organisation :

GUERROUF Ghazali

Comité d’organisation :

RAHMANI Ibrahim

CHELLOUAI Kamel

BOUDOUNET Naima

Comité scientifique

Présidents d’honneur

BOUTARFAIA Ahmed, Recteur de l’université de Biskra.

KETHIRI Brahim, Doyen de la Faculté des Lettres et des Langues.

Président du séminaire :

KHIREDDINE Tarek

Président du comité scientifique :

KHIDER Salim

Membres du comité scientifique :