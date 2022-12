L’animal dans l’imaginaire de l’Asie

Announcement

Présentation

Ce colloque explore la polysémie de l’imaginaire de l’animal, tout particulièrement de l’animal sauvage, en Asie et ses fonctions : est-il un « alter ego », un animal protecteur, apportant à l’humanité ses pouvoirs propres ou un « alter » radical, qui représente un monde autre que l’humanité ? Quels sont les enjeux de ces diverses représentations pour l’humanité comme pour le partage de la planète avec le monde animal ?

On postule que l’animal — ours, singe, tigre, renard, serpent, corbeau, chat, souris — est investi d’une altérité radicale, qui est nécessaire à l'humanité pour se sortir d'elle-même et se connecter à "la Nature". Sa totale domestication ou anthropomorphisation représente un danger sanitaire (comme l'a montré la pandémie) autant que symbolique. Face à la disparition des espaces primaires et des peuples non modernisés, l’animal sauvage semble l’ultime réservoir de l’antimoderne, de ce qui échappe à l’anthropocène, ce qui n’est pas « pour » l’humanité. On fait donc deux hypothèses emboîtées : que les représentations animalières dans les cultures traditionnelles insistent sur l’altérité de l’animal et que cela a la fonction d’un avertissement : qu’à trop vouloir domestiquer le sauvage, l’humanité perdra une source d’altérité, essentielle à sa survie physiologique, mais aussi spirituelle.

Programme

Vendredi 13 janvier

9 h 30 Introduction par Christine Vial Kayser, conservatrice du Patrimoine honoraire, hdr, présidente de l’association Asie-Sorbonne

9 h 40-11 h 30 Session I - Iconographie, littérature et pensée de l’animal en Chine ancienne

Présidence de séance : Georges Metailié, ethnobiologiste, directeur de recherche au CNRS

Jingjing Han , doctorante ENS, Paris, Entre sauvage et familier, entre sacré et profane : Rat et souris dans la culture chinoise à travers les siècles.

, doctorante ENS, Paris, Entre sauvage et familier, entre sacré et profane : Rat et souris dans la culture chinoise à travers les siècles. Rui Zhang , docteure en études chinoises, attachée à l’IFRAE (Institut français de Recherche sur l’Asie de l’Est), L’animal dans l’imaginaire de Zhuangzi (philosophe chinois de la fin du 4 e siècle, avant N. E.).

, docteure en études chinoises, attachée à l’IFRAE (Institut français de Recherche sur l’Asie de l’Est), L’animal dans l’imaginaire de Zhuangzi (philosophe chinois de la fin du 4 siècle, avant N. E.). Stéphane Laurent, doyen de la Faculty of Art, Design and Architecture de l’University of Johannesburg ; responsable de la Spécialité Arts décoratifs, mode et design à L’École d’histoire de l’art et d’archéologie de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne : Le rinceau « habité » : Histoire, style et hybridation de l’ornement zoomorphe chinois.

11 h 30-13h Session II - Iconographie, littérature et pensée de l’animal en Inde ancienne

Présidence de séance : Edith Parlier-Renault, directrice du Creops

Ronan Moreau , Maître de conférences en études indiennes, Collège de France, Du sauvage dans l’humain ? Questions d’altérité animale en Inde ancienne.

, Maître de conférences en études indiennes, Collège de France, Du sauvage dans l’humain ? Questions d’altérité animale en Inde ancienne. Debdutta Sanyal , doctorante, Ashoka University (Sonepat, India), Of Neighs and Trumpets: Animals and Sovereignty in the works of the Indian poet Bāṇabhaṭṭa (7th century).

, doctorante, Ashoka University (Sonepat, India), Of Neighs and Trumpets: Animals and Sovereignty in the works of the Indian poet Bāṇabhaṭṭa (7th century). Samayita Banerjee, doctorante, Ashoka University (Sonepat, India), The Striped God of Sundarbans: Stories of Tigers and their overlord in a 17th Century Bengali Kāvya.

13h-14h déjeuner

14h-16 h 45 Session III - Iconographie, littérature et pensée de l’animal en Chine moderne et contemporaine

Présidence de séance : Karine Ladrech, maître de conférences Hdr, Creops

Laura Boyer , doctorante EHESS Paris, Représenter l’animal en paix et l’animal en souffrance comme un alter-ego dans l’iconographie morale chinoise, de la période impériale tardive jusqu’à la République.

, doctorante EHESS Paris, Représenter l’animal en paix et l’animal en souffrance comme un alter-ego dans l’iconographie morale chinoise, de la période impériale tardive jusqu’à la République. Marie Laureillard , maitre de conférences HDR, Université de Lyon2, Dystopies félines en Chine républicaine, de la "Cité des chats" de Lao She au "Royaume des chats" de Liao Bingxiong.

, maitre de conférences HDR, Université de Lyon2, Dystopies félines en Chine républicaine, de la "Cité des chats" de Lao She au "Royaume des chats" de Liao Bingxiong. Beixian Zhou, doctorante en études chinoises, Lyon 2, Du Théâtre du monde aux Empires, l’exploration des images de serpent en mouvement dans les œuvres de Huang Yong Ping.

doctorante en études chinoises, Lyon 2, Du Théâtre du monde aux Empires, l’exploration des images de serpent en mouvement dans les œuvres de Huang Yong Ping. Xiaohong Li, maître de conférences émérite, Université d’Artois, Le serpent dans l’iconographie chinoise.

16 h 30- 18h 40 Session IV - Iconographie, littérature et pensée de l’animal en Corée et au Japon moderne et contemporain

Présidence de séance : Christine Vial Kayser

Okyang Chae-Duporg e, maitre de conférences, Université de Bordeaux-Montaigne, La représentation du tigre dans l'art coréen

e, maitre de conférences, Université de Bordeaux-Montaigne, La représentation du tigre dans l'art coréen Isabelle Charrier , docteur en histoire de l’art, chercheur indépendant, Les insectes mushi 虫 dans la poésie japonaise.

, docteur en histoire de l’art, chercheur indépendant, Les insectes mushi 虫 dans la poésie japonaise. Mary Picone , maître de conférences honoraire EHESS, Les rites de commémoration pour les âmes des microbes et les scientifiques japonais : des animaux de laboratoire sensibles ?

, maître de conférences honoraire EHESS, Les rites de commémoration pour les âmes des microbes et les scientifiques japonais : des animaux de laboratoire sensibles ? Fréderic Girard, directeur d’études émérite à l’EFE0, Diagrammes des dix étapes du Buffle de Kuoan Shiyuan avec une version japonaise, exemple de la place de l’animal dans le bouddhisme.

Questions/réponses session IV

Fin de la journée

Samedi 14 janvier

9h 30-13h séance V - Approches ethnographiques

Présidence de séance : Charlotte Marchina, anthropologue, maître de conférences à INALCO

François Lachaud , directeur d’études à l’EFEO (Tokyo), Les Trois Pattes de l'oiseau noir : imaginaires du corbeau dans le Japon moderne (sur Zoom).

, directeur d’études à l’EFEO (Tokyo), Les Trois Pattes de l'oiseau noir : imaginaires du corbeau dans le Japon moderne (sur Zoom). I-Ting Chen , docteur en droit public de l’université d’Aix-Marseille et avocate à Taïwan, La conviction du Maître Tigre à Taïwan et le Code de la protection du patrimoine culturel de Taïwan

, docteur en droit public de l’université d’Aix-Marseille et avocate à Taïwan, La conviction du Maître Tigre à Taïwan et le Code de la protection du patrimoine culturel de Taïwan Cao Wei, doctorante en anthropologie à l'Université Lumière Lyon 2, Les divinités de territoire et leurs animaux domestiques à la frontière sino-tibétaine : croyance et représentation artistique (sur Zoom).

Pause café

Anezka Mikova , doctorante en ethnologie et anthropologie sociale à l'université Charles de Prague, L’évolution du rapport à l'animal dans la culture kirghize d’Asie centrale : entre tradition et modernité.

, doctorante en ethnologie et anthropologie sociale à l'université Charles de Prague, L’évolution du rapport à l'animal dans la culture kirghize d’Asie centrale : entre tradition et modernité. Maria Mélanie Chauveau , Postdoctorante EFEO, Terres irriguées : territoires perdus pour les animaux emblèmes de la communauté bishnoï, du Rajasthan.

, Postdoctorante EFEO, Terres irriguées : territoires perdus pour les animaux emblèmes de la communauté bishnoï, du Rajasthan. Yi-Chung Tsai, docteur en droit public à l’Université Aix-Marseille et avocat taïwanais, Croyances des aborigènes et protection des animaux sauvages à Taiwan.

Questions/réponses session V

12h30- 13h Conclusions et clôture du colloque

16h30 – 17h30 visite guidée de l’exposition Un Bestiaire japonais, vivre avec les animaux à Edo-Tokyo. Max. 15 personnes. Maison du Japon 101B Quai Branly 75015 Paris 15 (réservation indispensable avant le 2 janvier auprès de secretariat@asie-sorbonne.fr).

Colloque international organisé par l’Association Asie-Sorbonne en partenariat avec le Creops (Sorbonne-Université).

Participation

INHA 6 rue des Petits Champs, 75002 (salle Demargne) et sur Zoom (lien à demander à secretariat@asie-sorbonne.fr)

Comité scientifique