Announcement

Conditions du stage

Niveau d’étude : Master 1 ou Master 2.

Lieu d’exercice et employeur : Université de Strasbourg, Alsace.

Durée du stage : 4 à 6 mois.

Début de mission : février/mars 2023.

Rémunération : 600,60€ (stage conventionné).

Encadrant : Philippe Chavot, Maitre de conférences en Sciences de l’information et de la communication, Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Education et de la Communication (LISEC-UR2310), Université de Strasbourg.

Contexte général de la mission

Ce stage s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche mené par le groupe « Sciences sociales » de L’Institut Thématique Interdisciplinaire Géosciences pour la Transition Energétique (ITI GéoT) de l’Université de Strasbourg ((ITI GéoT) de l’Université de Strasbourg (https://geot.unistra.fr/mieux-comprendre/) impliquant des chercheurs du LISEC, du CREM et du SAGE[*].

Les principales missions du·de la stagiaire seront de participer à la mise en place et au suivi sociologique du réseau sismo-citoyen. Ce réseau a été initié en 2018, dans le secteur de Bâle-Mulhouse, dans le bassin potassique et en bordure de Vosges. Un projet financé par l’Agence Nationale de la Recherche débuté en janvier 2022 vise à densifier et étendre ce réseau à deux zones concernées par des projets de géothermie profonde : au nord de l’Alsace dans l'environnement de deux sites de géothermie profonde en production et où des projets d’exploitation de la chaleur et du lithium présents en sous-sol sont en discussion ; au sein de l’Eurométropole de Strasbourg où plusieurs projets de géothermie profonde ont été suspendus du fait du moratoire décrété par la préfecture du Bas-Rhin suite à des événements sismiques induits par un projet de géothermie de 2019 à 2021. L’enquête sociologique, qui s’apparente à une recherche-action, vise à mieux comprendre le rapport des volontaires à la science ou au risque industriel et entend favoriser la mise en place d’une concertation sur le sujet de la surveillance sismique. Dans ce cadre, des dispositifs originaux seront mis en place : organisation de focus groups avec les parties prenantes, tenue régulière de « sismo-stammtisch », médiation scientifique dans des lieux dédiés.

En fonction de l’avancement de nos travaux en début d’année 2023 le·la candidat·e pourra :

participer au déploiement des sismomètres chez des particuliers et s’engager dans la première vague d’entretiens semi-directifs avec les nouveaux volontaires ;

contribuer à la mise en place d’un dispositif de concertation avec les parties prenantes (représentants des collectivités, représentants d’associations, élus) ;

s’impliquer dans la mise en place de dispositifs de médiation (sismo-stammtisch et actions de médiation dans des lieux dédiés) et contribuer au suivi sociologique des actions menées.

Les entretiens et réunions donneront lieu à la production de verbatim qui seront analysés à l’aide de logiciels dédiés.

Profil souhaité

Un·e étudiant·e de niveau Master 1 ou 2 en Sciences humaines et sociales, notamment dans les disciplines suivantes : Sciences de l’information et de la communication, Sociologie, Sciences politiques, Anthropologie… Une expérience en analyse du discours et/ou en réalisation d’entretiens compréhensifs (individuels ou collectifs) dans un cadre universitaire peut constituer un plus appréciable.

Un intérêt pour les problématiques environnementales, la transition écologique et/ou énergétique, les transformations sociales relatives à leur mise en œuvre concrète, sera également apprécié. Un intérêt pour les dispositifs de médiation des sciences et des techniques peut également constituer une bonne entrée en matière. Notre équipe de recherche utilise les logiciels de traitement de documents Atlas.TI et Iramuteq. Si nous acceptons les débutants sur ces logiciels, une bonne connaissance des outils et environnements informatiques (PC ou Mac) est indispensable.

Modalités de candidature

Envoyer un curriculum vitae et une lettre de candidature à [philippe.chavot@unistra.fr]. Prévoir un entretien pour le recrutement (sur place ou via une plateforme de visioconférence). Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.

Candidatures attendues dès que possible et jusqu’au 15 janvier 2023.

Note

[*] LISEC (Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Education et de la Communication), CREM (Centre de Recherche sur les Médiations), SAGE (Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe).