Announcement

Informations générales

Institut Thématique Interdisciplinaire Géosciences pour la transition énergétique (ITI GéoT)

Niveau d’étude : Master 1 ou Master 2.

Lieu d’exercice et employeur : Université de Strasbourg, Alsace.

Durée du stage : 4 à 6 mois.

Début de mission : février/mars 2023.

Rémunération : 600,60€ (stage conventionné).

Encadrement

Le stagiaire sera encadré par Philippe Chavot, Maitre de conférences en Sciences de l’information et de la communication.

Rattachement : Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Education et de la Communication (LISEC-UR2310), Université de Strasbourg.

Contexte général de la mission

Ce stage s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche mené par le groupe « Sciences sociales » L’Institut Thématique Interdisciplinaire (ITI) Géosciences pour la Transition Energétique (ITI GéoT) de l’Université de Strasbourg impliquant des chercheurs du LISEC, du CREM et du SAGE[1].

Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques de transition énergétique et écologique, nos projets de recherche visent à mieux comprendre les manières dont se construisent et circulent les représentations de la géothermie profonde et de l’exploitation du lithium en Alsace. Notre groupe de travail en sciences humaines et sociales s’intéresse particulièrement aux formes de communication prenant place dans les débats, scientifiques et publics, sur le développement des techniques de géothermie profonde en région Alsace :

Étude des discours médiatiques et journalistiques,

Étude des représentations sociales de la géothermie profonde et de l’exploitation du lithium,

Étude des discours politiques et associatifs,

Étude des négociations sociotechniques dans les territoires alsaciens.

Objets et missions du stage

Pour mener à bien nos objectifs nous avons réuni un vaste corpus d’articles en provenance de la presse locale et de la presse nationale (environ 4 000 articles collectés à ce jour et traités avec le logiciel Atlas.ti). Le stage proposé s’inscrit dans le prolongement de ce travail. Il s’agira de participer à la collecte et à l’analyse des articles de la presse nationale et régionale se focalisant sur l’exploitation du Lithium via des forages géothermiques. Selon l’avancement de nos travaux en début d’année 2023, le·la candidat·e retenu·e pourra être amené·e à :

Compléter la collecte des documents et parutions (articles de presse, documentaires, productions audio-visuelles, médias sociaux),

Participer au traitement logiciel des productions (logiciel Atlas.TI - une formation à l’utilisation de ce logiciel d’analyse de contenu sera donnée à l’étudiant-e).

Réaliser les analyses sémiolinguistique et/ou sociodiscursive des documents. Une analyse lexical pourra être réalisée en complément à l’aide du logiciel Iramuteq

Réaliser des entretiens semi-directifs auprès des journalistes et rédactions ainsi que des chargé·e·s de communication des entreprises et institutions engagées dans la promotion de la géothermie profonde et de l’exploitation du lithium.

Profil souhaité

Un·e étudiant·e de niveau Master 1 ou 2 en Sciences humaines et sociales, notamment dans les disciplines suivantes : Sciences de l’information et de la communication, Sociologie, Sciences politiques, École de journalisme… Une expérience en analyse du discours et/ou en réalisation d’entretiens compréhensifs (individuels ou collectifs) dans un cadre universitaire peut constituer un plus appréciable.

Un intérêt pour les problématiques environnementales, la transition écologique et/ou énergétique, les transformations sociales relatives à leur mise en œuvre concrète, sera également apprécié. Un intérêt pour les dispositifs de médiation des sciences et des techniques peut également constituer une bonne entrée en matière. Notre équipe de recherche utilise les logiciels Atlas.TI et Iramuteq. Si nous acceptons les débutants sur ces logiciels, une bonne connaissance des outils et environnements informatiques (PC ou Mac) est indispensable.

Modalités de candidature

Envoyer un curriculum vitae et une lettre de candidature à [philippe.chavot@unistra.fr]

avant le 15 janvier 2023.

Prévoir un entretien pour le recrutement (sur place ou via zoom). Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. Candidatures attendues dès que possible.

Note

[1] LISEC (Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Education et de la Communication), CREM (Centre de Recherche sur les Médiations), SAGE (Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe).