Announcement

Europe. Une politique de la littérature. Colloque du centenaire de la revue.

Présentation

Europe est bien plus qu’un mythe. C’est un siècle d’encre et de papier où critique et création s’entremêlent sans cesse. Cent ans de thèmes, d’essais, de chroniques culturelles, de prose et de poésie. Plus encore, Europe, revue littéraire mensuelle, ce sont des hommes et des femmes qui se sont passés plume et flambeau de 1923 à aujourd’hui. Les revues ne sont un objet de recherche que depuis les années 70. La sociologie de la littérature, l’histoire du livre, l’histoire culturelle ont exploré leur position dans le champ littéraire, leur matérialité et leurs stratégies éditoriales. Les cent ans d’Europe sont l’occasion, dans le sillage des colloques du centenaire de la N.R.F. (2009) et de celui sur Les Temps modernes (2021), de poursuivre ce vaste chantier. Interdisciplinaire, le colloque explorera tour à tour le rôle pionnier de la revue dans la diffusion en France des littératures de toutes langues et cultures, son internationalisme, son pacifisme, son anticolonialisme, sa façon de politiser le littéraire dans une perspective antifasciste, humaniste, socialiste ou communiste ; il reviendra sur quelques grandes figures liées à son histoire (Rolland, Arcos, Bloch, Cassou, Aragon, Abraham, Supervielle, Sartre, Soupault, Tzara, Meschonnic, etc.) et s’achèvera sur une table ronde des écrivains qui animent actuellement ses cahiers de création.

Programme

Jeudi 26 janvier (45 rue d’Ulm, salle Dussane)

9h00-9h15 Mots d’accueil du directeur de l’École normale supérieure, Fréderic Worms

9h15-9h30 Jean-Baptiste Para (directeur de la revue Europe), Martine Liégeois (Association Romain Rolland), Mario Ranieri Martinotti (ENS), Introduction

(directeur de la revue Europe), (Association Romain Rolland), (ENS), Introduction 9h30-10h10 Marc Crépon (ENS), Conférence d’ouverture : Politiques d’Europe

Voix d’Europe

10h10-10h50 Roland Roudil (Université Paul-Valéry Montpellier), Romain Rolland, figure tutélaire contrariée d’Europe.

Répondant : Philippe Baudorre (Université Bordeaux Montaigne)

10h50-11h00 Pause

11h00-11h40 Antoinette Blum (City University of New York), Les appels politiques de Romain Rolland parus dans Europe

(City University of New York), Les appels politiques de Romain Rolland parus dans Europe 11h40-12h20 Antoine Compagnon de l’Académie française (Collège de France), Les trois frères Bloch : Marcel, Jean-Richard et Pierre Abraham

de l’Académie française (Collège de France), Les trois frères Bloch : Marcel, Jean-Richard et Pierre Abraham 12h20-13h00 Mario Ranieri Martinotti (ENS), Balzac, Pierre Abraham et les communistes

13h20-15h00 Déjeuner

15h00-15h40 Judith Lyon-Caen (EHESS), Cassou quarante-huitard

(EHESS), Cassou quarante-huitard 15h40-16h20 Brigitte Vergne-Cain et Gérard Rudent, Stefan Zweig et ses articles dans la revue Europe

16h20-16h35 Pause

16h35-17h15 Dominique Combe (ENS), La poésie européenne dans la revue Europe (1923-1939)

(ENS), La poésie européenne dans la revue Europe (1923-1939) 17h15-17h55 Michel Collot (Sorbonne Nouvelle), Supervielle l’Européen

Vendredi 27 janvier (46 rue d’Ulm, salle Favard)

Le monde vu d’Europe

9h15-9h30 Accueil

9h30-10h10 Guillaume Bridet (Université Sorbonne nouvelle), L’Asie d’Europe (1923-1939)

(Université Sorbonne nouvelle), L’Asie d’Europe (1923-1939) 10h10-10h50 Naintara Maya Oberoi (ENS), Entre gandhisme et communisme : le tournant des années 30 dans les articles sur l’Inde de la revue Europe

10h50-11h10 Pause

11h10-11h50 Jean-Baptiste Para (directeur de la revue Europe), L’Espagne vue d’Europe

(directeur de la revue Europe), L’Espagne vue d’Europe 11h50-12h30 Jean Lacoste (Association Romain Rolland), La pensée allemande au miroir d’Europe

13h00-14h30 Déjeuner

14h30-15h10 Michel Riaudel (Sorbonne université), Le Brésil d’Europe

(Sorbonne université), Le Brésil d’Europe 15h10-15h50 Ina Salazar (Sorbonne université), Un plomb de la forme d’un cœur bleu : la revue Europe et le Pérou

15h50-16h10 Pause

16h10-16h50 Ginevra Martina Venier (ENS), Politiques de Dante

16h50-17h30 Mariia Galkina (ENS), Ecrire l’extrême en 2022 : la poésie sous les bombes

17h50-18h30 Visite de l’exposition Europe, 1923-2023 : une revue engagée et ouverte sur le monde à la bibliothèque Ulm-LSH de l’Ecole normale supérieure (45 rue d’Ulm) avec Fabrice Quenea (commissaire de l’exposition)

Samedi 28 janvier (45 rue d’Ulm, salle Dussane)

La lutte des Lettres

9h00-9h10 Accueil

9h10-9h50 Michel Delon (Sorbonne Université), Les Lumières d’Europe

(Sorbonne Université), Les Lumières d’Europe 9h50-10h30 Rachel Mazuy (IHTP), Jean-Richard Bloch et l’URSS dans la revue Europe

10h30-10h40 Pause

10h40-11h20 Gisèle Sapiro (EHESS), La revue Europe dans le champ littéraire de l’entre-deux-guerres : un internationalisme en actes

(EHESS), La revue Europe dans le champ littéraire de l’entre-deux-guerres : un internationalisme en actes 11h20-12h00 Jean-François Louette (Sorbonne université), Sartre et Europe dans l’entre-deux-guerres

(Sorbonne université), Sartre et Europe dans l’entre-deux-guerres 12h00-12h40 Marie-Cécile Bouju (Paris 8), Europe, 1946 : une revue littéraire d’après-guerre ?

13h00-14h30 Déjeuner

14h30-15h10 Mali Alinejad Zanjani (ENS), Avicenne 1952. Un millénaire matérialiste. URSS-RDA-Europe

(ENS), Avicenne 1952. Un millénaire matérialiste. URSS-RDA-Europe 15h10-15h50 Hervé Sanson (Thalim), Europe et le Maghreb : un siècle de cohabitation

15h50-16h00 Pause

16h-17h45 Olivier Barbarant , Pierre Bergounioux , Marcel Cohen , Florence Delay Table ronde des écrivains

, , , Table ronde des écrivains 17h45-18h00 Marc Crepon, Jean-Baptiste Para, Martine Liegeois, Mario Ranieri Martinotti Conclusions

Organisateurs

Marc Crépon, Jean Lacoste, Martine Liégeois, Jean-Baptiste Para et Mario Ranieri Martinotti.

Informations pratiques

26, 27 et 28 janvier 2023 École normale supérieure, salle Dussane (45 rue d’Ulm) et salle Favard (46 rue d’Ulm, le 27)