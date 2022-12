Announcement

Argumentaire

On observe depuis quelques années une mobilisation pour une reconnaissance de la science en français au Canada, qui se traduit notamment par la remise de prix récompensant la recherche en français (Fonds de recherche du Québec), par des publications sur l’émergence de la science en français ou sur les défis de la recherche en français, notamment en contexte minoritaire (ACFAS, 2021; Affaires universitaires, 2022; Venne, 2022). La sociologie semble avoir rallié le mouvement, dans la francophonie par la publication d’un numéro sur Pourquoi publier en langue française quand on est sociologue ? (SociologieS, 2019) et au Canada par la remise du Prix d’excellence en sociologie de langue française (CSA-SCS). Cette mouvance se situe dans un contexte mondial d’anglicisation de la recherche qui est plus présent du côté des sciences naturelles et médicales, mais qui soulève plusieurs enjeux en sciences humaines et sociales (Larivière et Desrochers, 2015).

Sachant que le français est l’une des deux langues officielles au Canada et qu’à l’échelle internationale, elle est la cinquième parlée dans le monde, avec 321 millions de locuteurs estimés (OBLF, 2022), nous souhaitons nous questionner sur les pratiques, les enjeux et les particularités de la recherche sociologique et de l’enseignement de la sociologie en langue française. Les propositions peuvent porter sur les thèmes suivants ou d’autres, connexes :

Survol historique du développement de la sociologie en français, au Québec, en Acadie, dans les universités bilingues ou dans d’autres contextes canadiens ou de la Francophonie internationale;

Divergences et convergences thématiques et théoriques en recherche ou en enseignement entre la sociologie de langue française et celle de langue anglaise ou entre différents contextes francophones;

Analyses bibliométriques comparatives entre les publications sociologiques selon la langue;

Enjeux et défis liés à l’enseignement de la sociologie en français, notamment en regard au matériel pédagogique.

Modalités de contribution

Les candidats doivent remplir le formulaire qui se trouve sur le site de la Société canadienne de sociologie, les instructions se trouvent ici.

Les propositions doivent être déposées au plus tard le 31 janvier 2023.

Le colloque se tiendra durant la semaine du 29 mai au 2 juin 2023, en même temps que le congrès de la Fédération des sciences humaines.

Comité scientifique