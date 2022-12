Mages, devins et saints guérisseurs

Announcement

Programme

Mercredi 29 mars 2023

à 19 h. (conférence libre et gratuite)

Merlin et Zarathoustra par Bernard SERGENT, docteur en histoire ancienne et archéologie

Zarathustra, "prophète" iranien, et Merlin, prophète d'origine bretonne insulaire, ont de nombreux points communs (plus d'une vingtaine), dont de très originaux (ils sont chacun "le seul" homme qui ait ri à la naissance). Comme les Celtes et les Iraniens sont de langue indo-européenne, cela implique un mythe antique sur un héros prophétique pourvu des dits caractères.

Informations complémentaires.

Lieu de la conférence : Mairie du 9ème arr., 6, rue Drouot - Paris 9° (salle du Conseil, porte D, 2ème étage) (M° Richelieu-Drouot

Jeudi, 13 avril 2023

à 19 h

(visioconférence libre et gratuite sur inscription)

​"Le manteau de sainte Brigitte" par Marike VAN DER HORST, Mythologue GIDFMF

Suite à sa première passionnate visioconférence sur « Brigitte et la poupée de paille », M. Van der Horst se penche sur la fonction guérisseuse de la sainte. Il est communément admis que Sainte Brigitte est une survivance de la Déesse Brigh. Cette sainte possède un artéfact qui est parvenu jusqu’à nous : le manteau. ​Ce manteau est un morceau de tissu, guérisseur, créé dans des circonstances particulières qui semblent indiquer une antiquité réelle. Cette étoffe représente à la fois la déesse et la terre d’Irlande ; et si dans les temps modernes elle paraît être utilisée essentiellement pour des rituels se rapprochant de l’incubation, il est possible qu’elle ait été utilisée pour symboliser les trois étapes et formes de la déesse : adolescente (guerrière/forgeronne), épouse (poésie) et grand-mère (guérisseuse) selon leur couleur : rouge / un patchwork multicolore / blanche. ​Avec ses autres symboles (baguette magique, étoile, feu) elle a survécu comme reine des fées. La conférencière prendra appui sur plusieurs légendes, plus ou moins connues, qui permettent de faire la connexion avec le folklore qui perdure jusqu’à l’époque actuelle.

​​Informations complémentaires.

L'accès à cette visioconférence (sur Zoom) est gratuit. Il est indispensable de s’inscrire en laissant votre mail à gidfmythologiefrancaise@gmail.com pour obtenir le lien ZOOM

Mercredi 24 mai 2023

à 19 h. (conférence libre et gratuite)

Figures du mage, du devin et du guérisseur chez Rabelais par Christine ESCARMANT, Doctorante, Thèse en préparation à Lyon, dans le cadre de ED 484 Lettres, Langues, Linguistique, Arts

​Le livre magique d’Alcofribas Nazier : Il s’agit de mettre en évidence la fonction magique et thérapeutique des cinq livres de l’alchimiste médecin, Alcofribas Nazier, narrateur des aventures gigantales et cinquième compagnon des voyages vers l’oracle de la Dive Bouteille. Double de l’auteur supposé François Rabelais, Alcofribas rassemble dans sa fiction prophétique les pratiques de divination et de guérison de l’Antiquité et de la culture populaire, pour servir un groupe d’ethno-mythologues avant la lettre, qui oeuvrent et collectent les connaissances, dans les réseaux des imprimeurs, des étudiants, des poètes, des philosophes, des artistes, et des confréries du Gai Savoir. Conférence illustrée par des lectures et une projection d’images . Participation du public requise

​Informations complémentaires.

Lieu de la conférence : Mairie du 9ème arr., 6, rue Drouot - Paris 9° (salle du Conseil, porte D, 2ème étage) (M° Richelieu-Drouot)

Mercredi 4 octobre 2023

à 19 h. (conférence libre et gratuite)

Un prophète gaulois contre Rome par Jean-Paul SAVIGNAC, Professeur de lettres classiques, écrivain et traducteur de grec, de latin et de langue gauloise.

​Au 1er siècle de notre ère, une période de trouble secoue l'Empire romain. La menace de la "terreur gauloise" ressurgit, et une grave crise consommera une rupture majeure dans l'histoire des relations entre Rome et les Gaulois. C'est alors que se dresse, chez les Eduens, un homme qui se dit inspiré par les dieux et prétend libérer la Gaule de la domination romaine. Qui est-il ? Que fait-il ? Quel est son destin ? Le conférencier essaiera de répondre à ces questions.

Informations complémentaires.

​Lieu de la conférence : Mairie du 9ème arr., 6, rue Drouot - Paris 9° (salle du Conseil, porte D, 2ème étage) (M° Richelieu-Drouot​​)

Jeudi 16 novembre 2023

à 19 h. (visioconférence libre et gratuite sur inscription)

Maugis d'Aigremont et autres enchanteurs-voleurs par Guillaume LEROY, membre GIDFMF, mémoire en histoire médiévale

​Les quatre fils Aymon, grandes figures de la mythologie française, n’auraient pu sauver leurs vies sans l’aide de l’enchanteur Maugis d’Aigremont.

​C'est dans la seconde moitié du XIIe siècle que l'on voit apparaître dans les chansons de geste une figure récurrente d’enchanteur-voleur, véritable avatar épique roman du décepteur (trickster), dont la première incarnation semble être celle du magicien Basin, mais dont la version la plus célèbre prend indiscutablement les traits du fameux cousin des fils Aymon : Maugis d’Aigremont. ​Plus encore que ses cousins, l'enchanteur apparaît comme l'adversaire irréductible de l'empereur Charlemagne, et la haine féroce (et en partie immotivée) que chacun voue à l'autre, laisse suspecter la présence d'un motif ancien, possiblement mythologique. Maugis connaîtra une popularité grandissante, devenant le héros de sa propre chanson puis, sous le nom de Malagigi, une figure non négligeable des grands poèmes épiques italiens de la fin du Moyen-Âge et, encore aujourd’hui, du théâtre de marionnettes sicilien. ​Il a souvent été senti que ce personnage devait une partie de sa nature à un modèle mythique, mais il a été difficile de s'accorder sur une identification. Ainsi, on a parfois voulu le faire dériver de modèles non européens, ou au contraire le rapprocher des germaniques Odin ou Loki, ou bien encore du Lug celtique. ​Qui est vraiment l’enchanteur Maugis ?

​​Informations complémentaires.

L'accès à cette visioconférence (sur Zoom) est gratuit. Il est indispensable de s’inscrire en laissant votre mail à gidfmythologiefrancaise@gmail.com pour obtenir le lien ZOOM :

Adhésion GIDFMF

Vous pouvez adhérer au GIDFMF (10 €/an) pour être tenus au courant et participer à tous nos événements. (cf. Fiche PDF)