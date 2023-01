Announcement

L’Université Saint-Louis – Bruxelles recrute un·e boursier·ère de doctorat (H/F/X) en histoire médiévale, pour une durée de quatre ans.

Présentation

Dans le cadre d’un projet de recherche interuniversitaire et interdisciplinaire, l’université Saint-Louis – Bruxelles recrute pour 4 ans une ou une doctorant·e en histoire médiévale. Le travail aura pour objectif, dans une perspective comparative et transnationale, de préciser la finalité des Chroniques de Hainaut traduites par Jean Wauquelin et leur insertion dans la société hainuyère et dans les réseaux culturels et politiques liés à la cour de Bourgogne, avec une attention soutenue aux questions d’identités régionales et pré-nationales (titre provisoire : « Le pays ou le prince ? Analyse du projet historiographique et politique des Chroniques de Hainaut de Wauquelin »). La thèse sera menée sous la codirection des prof. Eric Bousmar (Université Saint-Louis, Centre de recherches en histoire du droit, des institutions et de la société, CRHiDI) et Tania Van Hemelryck (UCLouvain, Groupe de recherche sur le moyen français, GRMF).

Contexte et missions

Dans le cadre du projet de recherche interuniversitaire (PDR) Édition critique et recontextualisation historique des Chroniques de Hainaut de Jean Wauquelin, financé par le F.R.S.-FNRS, le/la doctorant-e sera affecté-e au Centre de recherches en histoire du droit, des institutions et de la société (CRHiDI) de l’USL-B. Sa tâche sera double. Elle ou il mènera une recherche, devant aboutir à la soutenance d’une thèse de doctorat, sur le processus de production et de réception d’une traduction des Chroniques de Hainaut ; il s’agira de préciser la finalité du texte et son insertion dans la société hainuyère et dans les réseaux culturels et politiques liés à la cour de Bourgogne, avec une attention soutenue aux questions d’identités régionales et pré-nationales (titre provisoire : « Le pays ou le prince ? Analyse du projet historiographique et politique des Chroniques de Hainaut de Wauquelin »). Il ou elle communiquera ses résultats par le biais de communications orales et de publications. Conjointement à sa thèse, elle ou il collaborera avec le chercheur postdoctoral chargé de l’édition philologique du texte ; il ou elle contribuera notamment à la réalisation de l’apparat critique de l’édition par l’identification et la contextualisation des noms de lieux et de personnes et des événements mentionnés par le texte. En outre, elle ou il participera au travail scientifique collectif, tant celui du CRHiDI que celui de l’équipe interuniversitaire du projet de recherche (p. ex. organisation de séminaires ou colloques, participation à des séminaires ou colloques, publications collectives, etc.).

Le projet FNRS sur les chroniques de Hainaut est mené sous la coresponsabilité de Tania Van Hemelryck (Groupe de recherche sur le Moyen Français) à l’UCLouvain et d’Eric Bousmar (CRHiDI) à l’USL-B. Ils seront les co-promoteurs de la thèse.

Diplôme et profil

Le ou la candidat-e possédera :

un Master 120 en Histoire, obtenu avec au minimum le grade de Distinction (cum laude), ou équivalent, et avec un mémoire réalisé de préférence sur une question d’histoire du Moyen Âge ou de la Renaissance ou d’historiographie,

une bonne connaissance du latin et du moyen français, ainsi qu’une première expérience de la paléographie.

La ou le candidat-e sera dans les conditions légales pour être engagé-e sur le statut de boursier de doctorat.

En outre, le ou la candidat-e devra faire preuve de :

capacité à travailler seul-e et en équipe,

sens de la rigueur ; esprit critique ; capacités d’observation, d’analyse et de synthèse,

ouverture interdisciplinaire vers l’histoire de la littérature et l’histoire de l’art,

connaissances linguistiques : maîtrise du français ; la connaissance d’autres langues modernes (anglais, italien, allemand, néerlandais) est un atout.

Entrée en fonction : dès que possible.

Toute information complémentaire peut être obtenue en s’adressant au Prof. E. Bousmar (eric.bousmar@usaintlouis.be).

Montant de la bourse

2.418,12 euros brut par mois (2.102,07 euros net, montants au 31 décembre 2022).

Sous réserve de confirmation, les montants indexés au 1er janvier 2023 devraient être de : 2.723,28 euros brut par mois (2.367,35 euros net).

Modalités de candidature

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé, sont à adresser par e-mail, aux adresses suivantes :

bousmar@usaintlouis.be et

et crhidi@usaintlouis.be,

au plus tard le 31 janvier 2023.

Membres du jury

Les responsables du projet procéderont à la sélection des candidat·es :