Argumentaire

Les médinas au Maghreb forment un patrimoine urbanistique et culturel marquant le tissu urbain maghrébins. Certaines médians ont été classé patrimoine de l’UNESCO, au Maroc (Rabat, Essaouira, Tétouen, Meknès Fès, Marrakech, El Jadida) en Algérie (Casbah d’Alger), en Tunisie ( Tunis, Souss, Kairouan).

Mais ce patrimoine des médinas a subi de fortes mutations et a connu une dynamique territoriale accélérée depuis l’indépendance des pays du Maghreb. Plusieurs auteurs, comme J-F Troin, Sebti, Janati idirssi, D. Chevalier, A. Raymond, J. Hensens, etc. se sont ainsi penchés sur les mutations et les dynamiques qu’a connu et connait actuellement ces villes dites traditionnelles.

J-F. Troin a évoqué la crise des médinas , liée surtout à une densification démographique suite aux départs de la population citadine et l’intensité des flux d’exode rural. Cette crise est amplifiée par la dépréciation de leurs centres anciens et par l’urbanisation massive qui a entraîné un processus d’abandon de ces vieux quartiers considérés comme désuets et vétustes au profit des périphéries aux constructions plus modernes et aérées.

D’autres mutations à caractère urbanistique, social, et économique ont affecté ces tissus urbains traditionnels. La médina change de vocation économique d’un grand atelier d’artisanat, vers une ville ouvrière universitaire et dans certains cas vers une capitale régionale ; une dynamique économique qui s’aligne avec des mutations socio-spatiales et démographiques importantes puisque la médina n’est plus un espace urbain des classes aisées et moyennes mais aussi des migrants ruraux et des déracinés comme le cas de Marrakech traité par J-F Troin (1986).

À l’heure actuelle, le centre historique des médinas fait l’objet de nombreuses spéculations et transactions immobilières, et connaissent un processus massif de patrimonialisation (Berriane 2010), de gentrification (Coslado 2013), d’innovation urbaine (Balbo 1993) et touristification (Saigh &Tebaa 2005). Les médinas sont devenu des espaces-musées, des zone touristiques, et des espaces résidentiels pour les catégories aisées ou des occidentaux. Le dynamisme spatial actuel des médinas tend vers un changement du cadre architectural, social, économique et démographique, offrant un cadre innové et innovant passant d’un espace délaissé vers un espace convoité.

Objectifs de la revue

L’objectif principal de la revue est d’assembler un grand nombre de connaissances multidisciplinaires dédiée à la dynamique des tissus urbains traditionnels et aux expériences d’innovation que connait les médinas du Maghreb. Les auteurs pourraient s’approprier cette thématique à des échelles, des variables et des objectifs d’études en liaisons avec les axes suivants.

Grands axes

À titre indicatif et aucunement limitatif, l’appel est ouvert à des contributions théoriques, empiriques et analytiques pourront s’inscrire autour des axes suivants :

Dynamiques spatiales, démographiques, économiques des anciennes médinas du Maghreb Acteurs actes, et types des dynamiques (endogènes- exogènes) et d’intervention dans les tissus urbains traditionnels… ; Processus de modernisation, gentrification et changements socioéconomiques des anciennes médinas… ; Défis d’aménagement, d’urbanisme et d’innovation urbaine dans les tissus traditionnels des médinas, Résiliences et adaptations des espaces délaissés et marginalisés des anciennes médinas Perspectives et mutations d’espace urbains stables des anciennes médinas… ;

