Prix de la Fondation Ernest et Claire Heilbronn

Présentation du prix

Créée en avril 2018, par les descendants d’Ernest et Claire Heilbronn, déportés par le convoi n°69 et assassinés à Birkenau, cette Fondation, sous l’égide du Mémorial de la Shoah, Fondation reconnue d’utilité publique, a pour vocation de récompenser celles et ceux qui, par leur travail et leur recherche, contribuent à l’histoire des Juifs en France, l’éducation contre le racisme et l’antisémitisme, et l’histoire de la Seconde Guerre mondiale en France.

Le jury et les membres fondateurs de la Fondation Ernest et Claire Heilbronn décernent chaque année au mois de mars trois prix : Le Prix de la bourse de doctorat sur l’histoire des Juifs en France à une doctorante ou un doctorant en cours de thèse, doté de 9.000€. Le Prix de l’Éducation contre le racisme et l’antisémitisme à un professeur de Collège ou de Lycée pour financer un projet d’étude sur ces thèmes avec sa classe, doté de 5.000€. Le Prix du livre d’histoire portant sur la Seconde Guerre mondiale, doté de 3.000€.

La bourse d’étude s’adresse à tous les doctorants en thèse qu’ils soient français ou étrangers travaillant sur un sujet portant sur un aspect de l’histoire des Juifs en France de l’époque gallo-romaine à nos jours. Cette bourse non renouvelable est dotée de 9.000€.

Modalités de candidature

Le dossier de présentation doit rassembler un CV détaillé du doctorant et un résumé de 4 à 6 pages portant sur les axes de recherche de ses travaux de thèse.

Les dossiers de candidature doivent être adressés au secrétaire général de la Fondation et professeur associé à Sciences Po, François Heilbronn au mail suivant : francois.heilbronn@sciencespo.fr ou par courrier au 24 avenue Matignon – 75008 – Paris

avant le 15 février 2023.

Les lauréats sont informés dans le courant du mois de février.

Ces prix et la bourse attachée sont remis en présence du jury et des lauréats dans l’auditorium du Mémorial de la Shoah les 7 ou 10 mars de chaque année.

Jury

Président : Hubert Heilbronn, Président d’Honneur des amis de la Bibliothèque nationale de France

Secrétaire Général : François Heilbronn, Professeur des universités associé à Sciences Po, vice-président du Mémorial de la Shoah

Membres du Jury :