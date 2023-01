Amédée V de Savoie (1285-1323)

Announcement

Argumentaire

Le 16 octobre 1323, le comte Amédée V, alors âgé de 70 ans, mourait à Avignon, au terme d’un principat de 38 années, qui a été, avec celui d’Amédée VIII, un des plus longs parmi ceux des princes de la maison de Savoie. Né vers 1252-1253, Amédée a accédé à la dignité de comte de Savoie à l’âge de la maturité, autour de 33 ans, en 1285. Si son avènement semblait devoir s’imposer, il dut laisser des gages à ses frère et neveu par la création et la reconnaissance des apanages de Vaud et de Piémont-Achaïe.

Amédée V a hérité de ses oncles, les comtes Pierre II (1263-1268) et Philippe Ier (1268-1285), d’une principauté dont les bases en matière administrative et financière étaient déjà robustes. Il s’est attaché, durant presque quatre décennies, à consolider et développer cet édifice.De son principat, les chroniques tardives ont retenu son ardeur militaire et ses principaux faits d’armes sont bien connus. Amédée a surtout hérité d’une situation territoriale complexe qui l’a contraint à un état de guerre quasi permanent face aux concurrents traditionnels du monde alpin, les dauphins de Viennois et le comte de Genève en tête.

Constamment en lutte, le comte a réussi non seulement à préserver ses frontières mais encore à étendre ses possessions.Son premier mariage avec Sybille de Bâgé en 1272 lui a permis d’intégrer la Bresse aux possessions comtales. Sa seconde union, avec Marie de Brabant, a fait de lui, par la suite, le beau-frère du nouveau roi des Romains Henri VII. Interlocuteur internationalement reconnu, le comte a su mener, au gré de l’évolution de ses intérêts, une habile politique diplomatique entre Empire, royaumes d’Angleterre et de France et Papauté. Amédée V a également été un grand bâtisseur et un voyageur infatigable. C’est enfin lui qui a adopté définitivement les armoiries de gueules à croix d’argent de la principauté savoyarde.

Sept cents ans après la mort du comte, ce colloque se propose donc, grâce aux travaux et recherches en cours, de réaliser un tour d’horizon sur les enjeux de ce long principat en termes de pouvoir symbolique et politique. Les communications pourront porter notamment sur les liens entre le comte, les nobles et les églises, sur le contrôle territorial et les relations avec les seigneuries laïques ou ecclésiastiques et sur les modalités de financement de la politique comtale. On accordera une attention particulière aux contacts (diplomatiques, culturels…) avec les espaces voisins ou lointains.

Le colloque se tiendra les 16 et 17 octobre 2023 à Chambéry.

Modalités de contribution

Pour toute proposition de participation, merci de renvoyer, à l’une des adresses ci-dessous, un court texte ne dépassant pas une page qui sera examiné par le comité scientifique du colloque.

avant le 30 janvier 2023.

Les propositions de communication sont à renvoyer aux membres du comité scientifique : christian.guillere@univ-smb.fr, vincent.borrel82@laposte.net, jean-louis.gaulin@univ-lyon2.fr, laurent.ripart@univ-smb.fr, anne.lemonde@univ-grenoble-alpes.fr, luisa.gentile@cultura.gov.it

Comité scientifique