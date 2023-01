Announcement

Argumentaire

La loi n°2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, élargit les droits individuels et collectifs des usagers, reconnaissant ainsi la complémentarité de l’expertise de ces derniers avec celle des professionnels. Grâce à l’action individuelle et collective encouragée par le dialogue et la concertation, cette loi permet à chacun de prendre part à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique en santé. Cette réforme majeure fait écho, plus de deux siècles plus tard, aux fondements de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : « les Représentants du Peuple Français [...] ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs [...].

La Revue des Sciences de Gestion, le Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Sciences de l’Action (LIRSA – EA4603) et la chaire de Gestion des services de santé du CNAM proposent une journée pour croiser les regards des chercheurs, des professionnels et des usagers sur la démocratie en santé.

Cette journée traitera à la fois :

des droits individuels (accès à une information fiable, accès au dossier médical, confidentialité des données, consentement, réparation des accidents médicaux) ;

et des droits collectifs (participation aux instances et aux prises de décision).

La démocratie en santé sera abordée sous deux angles afin de nourrir les débats et les réflexions des chercheurs, des usagers et des professionnels :

la prise en considération des usagers par les professionnels dans les parcours de soins et d’accompagnements ;

le pouvoir d’agir des usagers sur le système de santé, tant sur le volet sanitaire que sur le volet médico-social ;

Dans le cadre de cet appel à communications, il s’agit de réfléchir aux apports, limites et perspectives de cette loi pour les services et établissements sanitaires et médico-sociaux, publics et privés. Il sera important également d’articuler aux réflexions académiques, les réflexions des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, et bien sûr celles des patients/résidents-citoyens.

Les organisations sont traversées par des tensions multiples, largement exacerbées depuis la promulgation de la loi en 2002 : crise de la Covid-19, manque de personnel médical, soignant et d’accompagnement, exigences accrues des publics, etc.

Ce contexte turbulent et incertain appelle une réflexion et des témoignages notamment sur :

la démocratie en santé comme nouveau modèle de gouvernance ;

la place de la démocratie en santé dans les projets de service ou les projets d’établissement ;

le rôle de la démocratie en santé dans l’organisation du travail des services et des établissements ;

la capacité de réponse des équipes de terrain aux attentes et besoins des publics accueillis et de leurs proches ;

la place de l’expérience patient, du patient expert et de l’éducation thérapeutique au sein des organisations de santé ;

la place des usagers et des associations d’usagers dans la gestion de la crise sanitaire ;

l’apprentissage et l’appropriation des droits et des devoirs des usagers par les usagers ;

la diffusion d’une information large et fiable afin de favoriser des prises de décisions éclairées de la part des usagers ;

l’impact des innovations en santé (NBIC, e-santé, mon espace santé, etc.) sur la démocratie en santé ;

la place des représentants des usagers dans les organismes de protection sociale au regard de la démocratie en santé ;

le rôle et la place des aidants dans les parcours de santé : autre forme de démocratie en santé ?

les expériences à l’étranger de collaboration entre patients et professionnels de santé qui peuvent nous inspirer.

Cette liste n’est pas exhaustive, les propositions qui apporteraient une contribution qui ne s’inscrirait pas dans l’un des axes proposés seront examinées avec la plus grande attention.

Modalités de contribution

Deux types d’article peuvent être proposés

1) Articles académiques. Ils pourront se fonder sur des études empiriques tout autant que déboucher sur des approches pluridisciplinaires. Leur pertinence sera appréciée au regard de l’apport académique et de l’apport managérial.

2) Témoignages. Cette dimension ouverte se fondera sur une expérience individuelle ou collective mais ne se contentera pas d’une forme narrative, elle devra inclure une problématisation débouchant sur des pistes éventuelles de solution ou de recherche.

Modalités de soumission des communications au colloque et sélection des articles pour un numéro spécial de la revue des sciences de gestion

Remise des résumés pour le colloque : 15 mars 2023

Retours aux auteurs : 2 mai 2023

Date limite des inscriptions au colloque : 26 mai 2023

Date du colloque : 20 juin 2023

Remise de la version intégrale de l’article (50.000 signes espaces compris, bibliographie, schémas, figures, tableaux compris) : le 30 septembre 2023

Retour aux auteurs : 28 février 2024

Réception des articles modifiés: 15 avril 2024

Publication du numéro spécial de La Revue des Sciences de Gestion : septembre 2024

Possibilité d’un ouvrage collectif en complément

Les propositions et questions sont à faire suivre à l’adresse : colloque@larsg.fr

Comité d'organisation

(ordre alphabétique)

Sandra BERTENEZE, Professeur, titulaire de la Chaire de Gestion des Services de Santé · Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)

Gérard CHEVALIER, Docteur d’État en sciences de gestion, Président du Comité stratégie de CYBEL Group

Francine LAIGLE, Présidente de la Commission des Usagers du groupe Saint Thomas de Villeneuve, membre du Conseil de l'engagement des usagers de la Haute Autorité de Santé (HAS)

Philippe NASZÁLYI, Professeur émérite HDR, Directeur de La Revue des Sciences de Gestion

Yves SOULABAIL, enseignant-chercheur en gestion à l’ISTEC, Vice-président de l'Académie des sciences commerciales

Jean-Michel TOULOUSE, Docteur en Droit Public, Directeur honoraire du Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF)

Comité scientifique

(ordre alphabétique)