Summary

L’abbaye cistercienne de Mazan, dans l’ancien Vivarais, est la première fondation de l’ordre en Languedoc. À la tête d’un temporel éclaté dans le grand sud-est de la France actuelle, elle est aussi abbaye mère du Thoronet, Bonneval, Sylvanès et Sénanque. Elle semble avoir joué un rôle notable dans différents domaines, notamment politique, en facilitant l’implantation capétienne en Vivarais au XIIIe siècle. À l’occasion du 900e anniversaire de sa fondation, cette grande abbaye mal connue mérite une mise en commun des connaissances. Le renouvellement des études cisterciennes de ces 20 dernières années apporte un terreau fertile à des recherches croisées. Les approches paysagères (exploitation des ressources du sol, artisanat et proto-industrie), géo-archéologiques (fabrique des paysages et anthropisation des cours d’eau) partageront cette rencontre avec les problématiques spirituelles, institutionnelles, liturgiques et architecturales.