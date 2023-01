Un kantisme rouge ?

Announcement

Centre de recherches en philosophie allemande et contemporaine (CREPHAC), Université de Strasbourg

Janvier/février 2024 (la date exacte sera précisée ultérieurement)

Argumentaire

À l’occasion du tricentenaire de la naissance de Kant, nous organisons une journée d'études consacrée aux différentes figures du « kantisme rouge » en Allemagne et en Autriche entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. C’est en effet dans ce contexte qu’apparaît un rapprochement à première vue surprenant entre lecteurs de Kant et lecteurs de Marx. On assiste alors à un double mouvement : du socialisme vers le kantisme d’une part – à l'image d'Eduard Bernstein à l'occasion de la querelle du révisionnisme au sein de la social-démocratie allemande –, et du kantisme vers le socialisme d’autre part – c'est le cas entre autres d'Hermann Cohen. Nombreux sont les débats qui naissent de cette rencontre faite au croisement de la sphère académique et de la sphère militante, entre lesquelles la frontière n'est jamais étanche comme en témoigne par exemple la correspondance entre Paul Natorp et August Bebel. Les villes de Marbourg et de Vienne, notamment, en constituent des lieux emblématiques, la première comme bastion du néokantisme, la seconde comme berceau de l'austromarxisme. On pourra faire remonter les prémisses d’une telle rencontre à la publication de l’Histoire du matérialisme (1866) de Friedrich Albert Lange, devenu plus tard une référence constante des auteurs impliqués dans ces débats. En témoigne tout particulièrement l’introduction que rédigera Cohen en 1896 à l'occasion de sa réédition, marquant le début de cette riche période de débats académiques et politiques pour le socialisme allemand, dont le philosophe marbourgeois voyait alors en Kant le véritable fondateur. C’est donc à partir du milieu des années 1890, et ce jusqu’au début des années 1900, que la tentative de refondation du socialisme à partir de la philosophie kantienne prend toute son ampleur. Si l'intensité de ces débats diminue progressivement au cours des années 1920, Max Adler ou encore Karl Vorländer continueront même après la Première Guerre mondiale à affirmer la nécessité pour les marxistes de procéder à une relecture attentive de Kant.

Cette rencontre théorique entre néokantisme et socialisme s'opère pour l'essentiel autour de deux grands enjeux. D'une part, elle renvoie à des tentatives visant à donner au socialisme un fondement éthique qui pourrait être trouvé dans la philosophie kantienne. La plus célèbre d'entre elles, qu'on trouve notamment sous la plume d'Hermann Cohen, consiste à réinvestir l’une des formulations de l'impératif catégorique – celle selon laquelle il convient de traiter l'humanité « toujours en même temps comme une fin, jamais comme un simple moyen » – pour la mettre au service d'une critique du capitalisme. D'autre part, elle prend place sur le terrain de la philosophie de l'histoire et tâche de penser à nouveaux frais la question de l'articulation entre causalité et téléologie en s'opposant à la version déterministe du matérialisme historique alors dominante au sein du marxisme. Dans un cas comme dans l'autre, cette rencontre est à comprendre comme une réaction à la place occupée par l'héritage hégélien dans le mouvement socialiste. S'il existe sans nul doute une certaine cohérence de ce « kantisme rouge », on aurait cependant tort de prêter aux différents représentants de ce mouvement des thèses absolument homogènes. Ainsi, la valorisation de l'apport kantien n'implique pas nécessairement une adhésion aux thèses réformistes portées par le révisionnisme, comme en témoigne le cas de Max Adler. De même, l'exemple de Conrad Schmidt montre qu'il est possible de prôner le retour à Kant sur le terrain de la philosophie de l'histoire sans le faire sur le terrain de la morale. On a donc affaire à une pluralité de positions qui méritent d'être étudiées dans toute leur complexité.

Les propositions de contributions pourront ainsi explorer des pistes diverses, en tâchant d'associer autant que possible l'approche historique à l'approche conceptuelle. Elles pourront porter sur les différents acteurs qui ont entrepris d'allier l'héritage kantien à des prises de position socialistes, sans se restreindre aux seules figures qui – à l'image de Karl Vorländer – ont explicitement essayé de réconcilier Kant et Marx. D'autres approches, centrées sur des thématiques ou sur des institutions (école de Marbourg, parti social-démocrate allemand ou autrichien, Société de culture éthique...), sont également possibles. Des propositions consacrées aux oppositions que cette alliance entre kantisme et socialisme a suscitées à l'époque – par exemple chez Karl Kautsky ou Franz Mehring – seront elles aussi les bienvenues.

Modalités de contribution

Les propositions, d'un format d'environ 3000 signes et accompagnées d'un CV académique, devront être envoyées à l'adresse suivante kantismerouge2024@gmail.com

avant le 31 mai 2023.

Organisation

Guillemette Leblanc et Jean Quétier