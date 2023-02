Archives manquantes ?

Announcement

Présentation

Ce séminaire, conçu comme le point de départ d’un projet pluriannuel et porté par Sorbonne Université (REIGENN) et Nantes Université (CRINI), se propose d’interroger la question des archives absentes, délaissées, cachées ou invisibles et de questionner l’archive comme institution afin de mettre au jour les mécanismes et stratégies qui sous-tendent sa « fabrique ». Le point de départ sera d’interroger trois domaines minorisés de l’histoire littéraire et culturelle contemporaine de langue allemande et les questions archivistiques qui s’y rattachent : l’historiographie des avant-gardes écrite par des femmes (séance animée par Agathe Mareuge), les archives des auteurs et autrices est-allemandes (séance animée par Bénédicte Terrisse), et les littératures à thématique LGBTQI+ (séance animée par Jean-François Laplénie).

Les questions suivantes pourront être abordées:

quels fonds d’archives ? sous quel statut juridique ?

quelle est la volonté (scientifique, politique) qui a présidé à leur constitution ?

quelles sont les pratiques de recueil, de conservation, d’exploitation et de mise en valeur qui en découlent ?

quelle est la place des fonds littéraires ou artistiques dans des archives potentiellement pluridisciplinaires ? comment les archives prennent-elles en compte (ou non) la pluridisciplinarité éventuelle des auteurs et autrices ?

comment la théorie s’est-elle saisie de ces enjeux méthodologiques jusqu’à maintenant ou les a-t-elle au contraire ignorés?

Programme

Séance 1 : 17 février 2023

Maison de la Recherche (28 rue Serpente, 75006 Paris), salle D323.

Archives LGBTQI+

séance animée par Jean-François Laplénie.

Invité : Antoine Idier, Sciences-Po Saint-Germain-en-Laye / CESDIP, Paris: « Politiques des archives LGBTQI+. Un fonds à la marge : les collections Michel Chomarat à la bibliothèque de Lyon »

Séance 2 : 17 mars 2023

INHA (2 rue Vivienne, 75002 Paris), salle Ingres.

Femmes & avant-gardes

séance animée par Agathe Mareuge.

Invitée : Christa Baumberger, Galerie Litar, Zurich: « Traces (in)visibles. Archives, éditions et expositions de Emmy Hennings et Hugo Ball »

Séance 3 : 12 mai 2023

Université de Nantes (FLCE, Campus Tertre, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes).

Auteurs et autrices de RDA

séance animée par Bénédicte Terrisse.

Invitée : Sibylle Goepper, Université Jean Moulin Lyon 3, IETT: « Le fonds Jan Faktor de l'Académie des arts de Berlin : une entrée dans les archives éphémères de la Prenzlauer-Berg-Szene ? »

Séance 4 : 2 juin 2023

Maison de la Recherche (28 rue Serpente, 75006 Paris), salle D323

Table ronde et séance collective : Archives manquantes, perspectives pour un projet pluriannuel.Mise en place d’un groupe de travail / réseau de recherche et planification de la saison 2.

Informations pratiques

Le séminaire aura lieu les vendredis ci-dessus, de 14h à 16h30. La présence des participant.e.s est préférée mais une diffusion en hybride est prévue. Le lien sera disponible une semaine à l’avance sur le carnet de recherche de l'U.R. 3556 REIGENN.

Organisation

Jean-François Laplénie, Agathe Mareuge (REIGENN et Philomel) et Bénédicte Terrisse (CRINI, Nantes Université).