Présentation

En précurseur du Musée imaginaire de Malraux, Jacques Doucet jeta dès la fondation de la BAA les bases d’une vaste collection de photographies illustrant tous les domaines de l’art mondial. L’ensemble portant sur l’Extrême-Orient, complémentaire du fonds de livres et d’estampes, est exceptionnel par son ampleur – plusieurs milliers de clichés – comme par sa qualité, car il a été rassemblé grâce à un réseau de savants, de voyageurs et d’amateurs, dont de grands noms de l’orientalisme comme Victor Segalen ou Paul Pelliot. Il n’a encore jamais fait l’objet d’une étude systématique. Pour mieux le connaître cette journée d’étude le comparera à des collections contemporaines de même nature, conservées en France ou à l’étranger, pour évaluer avec précision son contenu, établir ses modalités de constitution en reconstituant le réseau des « extrême-orientalistes » liés à la BAA. Il s’agira d’évaluer la contribution de la BAA à la naissance d’un « extrême-orientalisme » qui constitue une des zones grises de l’essai fameux d’Edward Saïd sur l’orientalisme, dans ce domaine comme dans celui du livre et de l’estampe.

Programme

MATINÉE

Président de séance : Ilaria Andreoli (INHA)

9h15 - Accueil des participants

9h30 - Introduction par Ilaria Andreoli (INHA)

9h45 - Christelle Chefneux (INHA) : L’art asiatique ou « l’art de l’Extrême-Orient » dans la collection de photographies de la première Bibliothèque d’art et d’archéologie (1909- 1918)

10h10 - Édouard de Saint-Ours (université du Havre, université de St Andrews, Musée national des Arts asiatiques - Guimet) : Aux racines de la photothèque du Musée Guimet : Victor Goloubew, René- Jean et la Bibliothèque d’art et d’archéologie

10h35 - Sébastien Quequet (Musée des Arts décoratifs) : L’Extrême-Orient, un « répertoire de nouveaux modèles » pour les arts décoratifs au tournant du XX e siècle

11h - Questions et échanges

11h15 - Pause

11h30 - Isabelle Poujol (École française d’Extrême-Orient) : Quelques clichés pris par les premiers chercheurs de l’École française d’Extrême-Orient

11h55 - Marta Binazzi (Villa i Tatti, Florence) : Le contexte de production de la collection photographique d’Extrême-Orient dans à la bibliothèque de Berenson/The production context of the Far East photographic collection in the Berenson Library ( Intervention en anglais)

12h20 - Questions et échanges

12h45 - Déjeuner

APRÈS-MIDI

Président de séance : Jean-Sébastien Cluzel (Sorbonne-Université – École française d’Extrême-Orient)

14h30 - Julien Faure-Conorton (Musée et jardins Albert-Kahn) : De Delhi à Tokyo : itinéraires asiatiques dans les Archives de la Planète

14h55 - Flora Triebel (BnF) : Les collections asiatiques au département des Estampes entre 1906 et 1918

15h20 - Olivier Loiseaux (BnF-Société de Géographie) : Les vues d’archéologie et d’architecture en Extrême-Orient dans les fonds de la société de géographie

15h45 - John Falconer (British Library, Londres) : Photographies archéologiques d’Asie du Sud dans les collections de la British Library/Archaeological Photographs from South Asia in the British Library Collections) ( Intervention en anglais)

16h10 - Questions

16h25 - Pause

16h40 - Anne-Julie Etter (Cergy-Pontoise) : La place de l’Inde au sein de la première Bibliothèque d’art et d’archéologie

17h05 - Marine Cabos-Brullé (CECMC / EHESS, Paris – plateforme en ligne Photography of China) : La vie des images : de l’usage et des trajectoires du fonds photographique de la Mission Paul Pelliot (1906-1908)

17h30 - Questions

18h - Fin de la journée

Comité scientifique

Christelle Chefneux (INHA),

Anne-Julie Etter (CY- Cergy Paris Université),

Jean-Sébastien Cluzel (Sorbonne Université-EFEO),

Christophe Pottier (EFEO)

Programme de recherche

« La Bibliothèque d’art et d’archéologie de Jacques Doucet : corpus, savoirs et réseaux » (domaine Histoire et théorie de l’histoire de l’art et du patrimoine)