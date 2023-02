Former des archivistes en France aujourd’hui

Summary

À l’occasion du dixième anniversaire du master Archives de l’université Paris 8, le département d’histoire de l’université Paris 8 (Saint-Denis), les Archives nationales et l’association Archiv-8 organisent une journée d’étude sur la formation en archivistique en France aujourd’hui. L’offre de formation initiale correspond-elle aux besoins de la fonction « archives » dans les organisations, publiques et privées ? Quelles sont les attentes en matière de formation continue et pour quel public ? Les formations en archivistique ont-elles toujours leur place face aux autres formations en sciences de l’information et en sciences du patrimoine ?