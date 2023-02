Villas et résidences princières dans l’Antiquité

Summary

Cette journée consacrée aux résidences princières ou nobiliaires situées en milieu urbain ou extra urbain sera l’occasion de questionner, sur un arc chronologique et géographique très ample, ces lieux qui regroupaient de nombreuses fonctions structurantes dans les sociétés anciennes. Lieux de pouvoir, de savoir, de sociabilité, ils étaient également des lieux de travail et organisaient des espaces économiques sur des distances plus ou moins vastes. Ce domaine de recherche a fait l’objet, ces dernières années, d’un renouvellement documentaire et épistémologique que cette journée souhaite mettre en valeur, à travers notamment les recherches portées par les jeunes chercheurs.