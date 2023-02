Extractivismes : processus, critiques et alternatives

Announcement

Les 8 et 9 mai 2023, Université de Montréal. En mode hybride

Argumentaire

Dès sa conception, la notion d’extractivisme s’est référée d’abord à un modèle basé sur l’exploitation intensive des matières premières par lequel les ressources naturelles extraites des territoires « sous-développés » sont transférées vers les zones industrialisées pour les transformer en marchandises et satisfaire les exigences de consommation élevées du mode de vie de leurs populations (Acosta, 2013 ; Gudynas, 2009; Svampa 2013). Au niveau géopolitique et national, les relations qui lient les économies, les territoires et les sociétés sont caractérisées par la subordination politique et la dépendance économique de secteurs subalternes à d’autres hégémoniques. Dans les pays exportateurs de produits de base, cette dynamique mondiale se traduit également par des processus tels que la dépossession des terres, les déplacements forcés, les migrations, la violation des droits collectifs des peuples autochtones, la destruction de la biodiversité et les profits minimaux. La logique extractiviste n’est unique au néolibéralisme: elle est aussi au cœur des politiques de gouvernements progressistes (Postero, 2017). Elle s’intègre également aux nouveaux discours liés à la production d’énergie « verte » (Dunlap, 2017; Giglio, 2021) afin de maintenir l’avancée galopante du développement capitaliste.

Cependant, la littérature récente (Gobby et al., 2022) montre que la division Nord/Sud du travail extractiviste n’est pas automatique, puisqu’on retrouve un modèle similaire à l’intérieur des économies du Nord, en particulier en territoires autochtones. Ceci amène Ye et al. (2020) à conclure que l’extractivisme ne prend pas seulement place dans des endroits dispersés mais constitue une partie centrale du capitalisme global, qui embrasse à la fois les sites d’extraction, le secteur de la finance, du commerce, des services, etc.

Malgré les multiples avertissements scientifiques sur les effets catastrophiques du changement climatique, l’extractivisme s’intensifie et se multiplie sous diverses formes à travers la planète (Parks, 2021). Au Sud comme au Nord, attirer des capitaux pour les activités extractivistes est désormais au centre des plans de développement économique (Asselin, 2011, Beaucage, 2018) ou de relance économique visant à sortir de la crise profonde mise en évidence par la pandémie de Covid-19 (Chiasson-LeBel et al., 2020 ; Dressler, 2021).

Le colloque vise à analyser de manière critique les dynamiques de l’extractivisme et à rendre visibles les alternatives à ce modèle, comme celles liées à une cosmovision ou ontologie politique (Escobar, 2012) basées sur des relations harmonieuses entre humains et non humains. Diverses voix critiques s’expriment en faveur d’une sortie de l’extractivisme (post-extractivisme) et d’autres conceptions du vivre-ensemble et promeuvent des stratégies locales et transnationales de résistance contre les projets extractifs (Magaña, 2020; Roca-Servat et Perdomo-Sánchez, 2020; Svampa, 2019).

Le colloque se propose de faire un retour sur la notion d’origine de l’extractivisme, depuis les travaux pionniers des Sud-Américains Gudynas (2009), Svampa et Acosta, pour en explorer de nouveaux sens et usages, comme l’extractivisme ontologique et épistémique (Grosfoguel, 2016). Chagnon et al. (2022) considèrent l’extractivisme comme concept englobant pour comprendre les processus découlant de l’accumulation contemporaine du capital à l’échelle globale et qui organise la vie humaine et non humaine en la conditionnant. Dans ce sens, en s’inspirant des travaux de Preston (2017) sur travailleurs migrants temporaires, Morris (2019, 2020) sur les réfugiés et Wichterich (2020) sur les travailleuses du soin, le colloque souhaite réfléchir à l’application du concept d’extractivisme à des processus impliquant des « ressources humaines ».

Quels types d'extractivisme ont récemment été promus dans le monde ? Comment l'extractivisme affecte-t-il les populations et les territoires locaux ? Quelles sont les stratégies d’organisation et de résistance locales et transnationales contre les projets extractifs dans différents secteurs économiques. Comment la notion d’extractivisme nous permet de comprendre d’autres phénomènes qui ne sont pas directement liés aux ressources naturelles, comme les migrations, le travail temporaire, etc.? Nous invitons les chercheur·euse·s, les étudiant·e·s en sciences sociales et membres de la société civile à soumettre leurs propositions.

Modalités de contribution

Pour soumettre une proposition :

Titre de la communication : 180 caractères max.

Résumé de la communication : 1500 caractères max. (environ 200 mots)

Les communications par affiche sont bienvenues.

Coordonnées : nom, adresse courriel, affiliation institutionnelle

SVP transmettre vos propositions à l’adresse suivante : mlang089@uottawa.ca et magrolando@gmail.com

et Date limite pour soumettre une proposition : 28 février 2023

Date limite du tarif d’inscription préférentiel : 31 mars 2023.

Tenue du colloque à l’ACFAS : 8 et 9 mai 2023.

Politique linguistique de l'ACFAS

Exceptionnellement, l’Acfas accepte que certaines communications se fassent dans une autre langue pour les conférencières et conférenciers intervenant dans un colloque. Leur support visuel devra être en français (présentation PowerPoint, document papier distribué aux gens présents, etc.) ou un interprète devra être présent dans la salle (tous frais de traduction ou d’interprétation seront à la charge du responsable de colloque ou du conférencier). Les responsables de colloques devront en informer au préalable le personnel de l’Acfas.

Comité scientifique

Sous la direction de Rolando Ivan Magana Canul (École d’études autochtones, UQAT) et Marie-Dominik Langlois (sociologie, uOttawa; anthropologie sociale et ethnologie, EHESS).

