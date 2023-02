Announcement

Argumentaire

Ce volume de la collection « Enquêtes et documents » (Presses universitaires de Rennes) porte sur l’histoire des actions, des politiques et des diplomaties culturelles dans le nord de l’Afrique et au Moyen Orient et en direction des populations qui y vivent. Nous avons la volonté de mettre en évidence la matérialité de ces actions, en partant des hommes et des femmes qui les conçoivent et les mettent en œuvre, et d’apporter une attention particulière à leurs pratiques au contact direct avec les réalités sociales, « sur le terrain ». Nous espérons ainsi contribuer à une réflexion sur des actions qui présentent un intérêt particulier en matière d’interculturalité. Depuis longtemps, dans un cadre colonial ou non, avant même que ne se développent des débats sur le multiculturalisme, ces politiques culturelles doivent en effet prendre en considération la présence de populations du nord dans les pays du sud et inversement, y compris lorsque les politiques culturelles ne sont pas orientées vers ces groupes minoritaires en nombre.

L’ouvrage a donc pour objectif de contribuer à la connaissance des promoteurs et des acteurs de ces politiques (diplomates, conseillers culturels, clercs, producteurs de spectacles, artistes…), en portant attention aux interactions qui ont pu exister entre leurs supposés concepteurs et leurs destinataires pressentis, et en appréhendant leurs impacts sociaux et culturels. Il a l’ambition de nourrir la réflexion sur la façon dont les politiques culturelles s’inscrivent dans la longue durée, en réservant une place à la période des impérialismes européens ou à celle des décolonisations. L’analyse d’événements ou de crises politiques plus circonscrits dans le temps pourra également être prise en compte.

Les politiques culturelles pourront être abordées à une échelle locale, nationale ou internationale. Du côté des acteurs extérieurs au Nord de l’Afrique et au Moyen Orient, les propositions pourront concerner des puissances européennes, mais aussi extra-européennes. Une place sera faite aux institutions culturelles ayant une dimension internationale (Unesco, Alecso, Isesco, Institut du monde arabe, institutions muséales), avec la volonté d’échapper à des approches institutionnelles reprenant les modes de discours et les cadres de pensée des acteurs sans les interroger. Si nous n’entendons pas étudier l’histoire de la diplomatie culturelle sous le seul angle des relations internationales, elle pourra nous intéresser pour ses impacts sociaux et culturels. L’accent pourra être mis notamment sur les modalités d’appropriation de ces politiques ou manifestations culturelles par les sociétés elles-mêmes.

Les propositions pourront porter sur des institutions publiques (services de la coopération ; services culturels, centres et institutions culturels) et privées (organisations non gouvernementales, associations, fondations, entrepreneurs privés, organisations religieuses) ou être centrées sur des événements (festivals, capitales culturelles). Nous n’excluons aucun domaine d’action. Les contributions pourront ainsi porter sur les politiques scolaires, les politiques linguistiques et la coopération scientifique, aussi bien que sur les actions liées au sport, au patrimoine, à la littérature et aux arts (édition, cinéma, musique, arts plastiques...).

Modalités de contribution

Les propositions de contribution doivent nous être adressées à l’adresse politcult.africorient@gmail.com ou alain.messaoudi@univ-nantes.fr

avant le 31 mars 2023 (réponse sera donnée à la mi-avril).

Elles ne devront pas dépasser 500 mots et comporter une courte bio-bibliographie (100 mots maximum) et 5 mots-clés.

Les textes définitifs (30 000 à 40 000 signes, espaces compris) seront à envoyer avant le 30 septembre 2023. Ils donneront lieu à une évaluation par le conseil scientifique. Le volume sera publié en 2024.

Coordinateurs

Luc Chantre, Université Rennes 2 ;

Alain Messaoudi, Nantes Université ;

Kahina Mazari, EHESS

Comité scientifique