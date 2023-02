Announcement

Programme (en cours)

Vendredi 24 février 2023

de 11h à 13h

Maghreb Noir: The Militant-Artists of North Africa and the Struggle for a Pan-African, Postcolonial Future

par Paraska Tolan-Szkilnik, maîtresse de conférences en histoire, Suffolk University, Boston.

Cette séance sera consacrée à la présentation et la discussion de l’ouvrage de Paraska Tolan-Szkilnik, maîtresse de conférences en histoire à Suffolk University à Boston aux États-Unis, intitulé Maghreb Noir: The Militant-Artists of North Africa and the Struggle for a Pan-African, Postcolonial Future, qui sera publié en juillet 2023 chez Stanford University Press.

Ce livre porte sur les engagements, les rencontres et la vie de jeunes artistes-militants révolutionnaires de la diaspora noire et d’Afrique subsaharienne qui se sont rendus au Maghreb dans les années 1960 et 1970 et qui ont participé à fonder la « Maghreb generation » - une génération engagée contre le néo-colonialisme et l’autoritarisme et pour l’émancipation de l’ensemble du continent africain, dépassant la division entre « Afrique blanche » et « Afrique noire ».

Le séminaire est en format hybride, en salle Touchard, à Sciences Po Bordeaux, et en ligne (ID de réunion : 735 562 1714)

Jeudi 23 mars 2023

Jeudi 13 avril 2023

Comité d’organisation

Ysé Auque-Pallez, Roger Esson, Thibault Jaulin, Margaux Lombard, Etienne Smith, Amadou Tidiane Thiello, Camille Traoré, Laboratoire LAM / Les Afriques dans le Monde