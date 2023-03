Announcement

L’École Supérieure de Technologie d’Agadir de l’Université Ibn Zohr, Maroc, organise la 1ère édition du colloque International « Transformation digitale et Performance des organisations » sous le thème : « Transformation digitale et bonne gouvernance », à Agadir les 07-08 Juillet 2023.

Argumentaire

La bonne gouvernance à l’ère de la transformation digitale constitue un signal fort d’un bon climat d’affaires en direction d’une multitude d’acteurs économiques et sociaux. Ce signal qui constitue le prélude à un environnement propice aux affaires, consolide la confiance entre les différents partenaires économiques et encourage les pratiques au sein des organisations. La bonne gouvernance favorise par conséquent les conditions idoines pour la création de valeur pour l’ensemble des partenaires organisationnels.

Engagé dans la voie d’une bonne gouvernance que prévoit le nouveau modèle de développement entré en vigueur depuis 2021, le Maroc a lancé plusieurs réformes. A cet égard, la digitalisation se présente comme le point focal de l’ensemble des réformes entreprises et se veut le catalyseur d’un progrès structurel tant qu’en matière de simplification et de qualité du service rendu à l’usager qu’au niveau de la performance des entités publiques et privées.

Pour accélérer l’adhésion de tous les acteurs économiques et sociaux aux réformes inscrites dans le sillage de la bonne gouvernance et de la digitalisation, le Maroc a promulgué le 28 septembre 2020 la Loi N° 54.19. Ce cadre légal portant sur la charte des services publics et qui institue le cadre général de la gouvernance des services publics, s’est appuyé sur la digitalisation pour instaurer un service de qualité, accessible et transparent au profit des usagers.

Dans l’objectif d’assurer la célérité des réformes apportées par la loi N°54.19, le Maroc adopte la Loi N° 55.19, relative à la simplification des procédures et des formalités administratives. Entrée en vigueur le 28 septembre 2020, cette législation s’inspire des principes fondateurs de la bonne gouvernance et de la gestion moderne tels qu’ils sont proclamés par des organismes internationaux comme la Banque Mondiale (BM), l’Union Européenne (UE) et l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE). Cette législature qui est mise en application parallèlement à la loi N°54.19, insiste sur la nécessité de mettre la transformation digitale au cœur de toutes les réformes afin d’instaurer un climat de confiance entre les organisations et ses usagers.

Il faut souligner qu’avant même la mise en œuvre d’une législation pour la célérité de la digitalisation des organisations publiques au Maroc, ce pays bénéficiait déjà d’un contexte propice pour la réussite de ce processus de réformes. En effet, l’OCDE classe le Maroc et la Tunisie en tête des pays de l’Afrique du nord où les entreprises disposent d’un site internet doté d’un large potentiel en termes de marketing et de développement de la clientèle. L’OCDE rapporte par ailleurs un taux moyen de 57 % d’entreprises disposant d’un site Internet dans cette zone géographique. Toutefois, ce sont les grandes et les moyennes entreprises qui exploitent mieux la digitalisation avec respectivement 80% et 67% d’entités qui possèdent un site internet contre seulement 47 % pour les petites entreprises. Par ailleurs, si une majeure partie de grandes et de moyennes entreprises ont un site Internet à leur actif, ce dernier n’est pas mis à jour dans la plupart de ces entités et demeure en conséquence peu efficace par rapport à d’autres pays.

Plusieurs recherches scientifiques soutiennent le pouvoir réformateur insaturé par la transformation digitale au sein des économies où elle est lancée. Au niveau macroéconomique, des études confirment la capacité des nouvelles technologies comme l’Internet, l'Intelligence Artificielle et le Big Data à réduire les coûts de transaction sociale, à améliorer la prévision des risques, à promouvoir l'innovation et à améliorer sensiblement la productivité des facteurs de production dans son ensemble (Huang et al., Chen et al., 2019 ; Li et al., 2020). Au niveau microéconomique, la généralisation de la finance numérique qui constitue la fertilisation croisée entre la digitalisation et la finance, encourage la consommation, promeut l’investissement et assure l’allocation optimale des ressources. Les retombées positives de la digitalisation au niveau microéconomique se prolongent au niveau macroéconomique pour soutenir la croissance économique du pays (Huang & Huang, 2018; Zhang et al., 2020).

Parallèlement à son rôle catalyseur de la création de valeur et de tremplin de la croissance économique d’un pays, la digitalisation constitue un facteur consolidant la confiance entre les acteurs économiques d’une part et entre ces derniers et les composantes de la société civile d’autre part. Certes, la digitalisation met en place des procédures pour la transparence des échanges entre les gouvernants et les gouvernés à travers l’utilisation des technologies digitales. Elle favorise, par ailleurs, la consécration du principe de la séparation des pouvoirs dans un Etat par le biais de l’automatisation. Celle-ci assure la transparence des activités des organes issus des différentes sphères de pouvoir, limite les situations de conflit d’intérêt susceptibles de les opposer et favorise leurs interactions fructueuses (Chettab, 2008, p. 7). La digitalisation jouera donc un rôle crucial dans l’assainissement du cadre macroéconomique du pays.

L’amélioration de la transparence des activités effectuées par les organes de l’Etat et des relations entre les pouvoirs qui s’y déploient contribue aussi à la réduction des risques de conflits sociaux dans un pays. En effet, la transparence que la digitalisation permet de promouvoir grâce, entre autres, aux sites d’internet et aux plateformes de service et de commerce électronique, facilite et renforce la communication non seulement entre les organisations publiques et privées, mais également entre ces dernières et les citoyens (OCDE, 2023). En améliorant la communication entre les usagers des services publics et privés, la digitalisation assure une bonne administration des affaires des citoyens en facilitant, par exemple, l’informatisation de services vitaux comme la santé, l’éducation, la justice mais également des services essentiels pour l’amélioration du niveau de vie des citoyens comme l’emploi. Les technologies digitales assurent par conséquent une meilleure relation entre l’État, les organisations publiques et privées et le citoyen.

Si la digitalisation instaure les conditions propices pour un contexte de paix social entre les citoyens et les différents organes dans un Etat, elle établit aussi les modalités de prévention et de gestion des conflits d’intérêt entre les parties prenantes d’une organisation.

La transformation digitale permet, en effet, de promouvoir la gouvernance d’entreprise dans ses portées actionnariale, partenariale, cognitive et participative. Sur le plan de la gouvernance actionnariale, la digitalisation réduit les conflits d’intérêt entre les actionnaires, représentés dans l’organe de gouvernance par des administrateurs indépendants et les dirigeants, du fait qu’elle assure la transparence de l’information comptable et financière au profit des actionnaires et limite les risques d’opportunisme des managers et des actionnaires dominants.

Par ailleurs, la digitalisation des activités de l’entreprise autorise ses parties prenantes de contribuer au mieux à sa gestion et d’assurer une répartition équitable de la valeur créée. La digitalisation instaure donc l’un des principes de la gouvernance partenariale à savoir la limitation des conflits d’intérêt entre toutes les parties prenantes de l’entreprise. Elle joue aussi un rôle notable dans la gouvernance cognitive et participative où ces parties prenantes, représentées dans l’organe de gouvernance, sont appelées à contribuer à la prise de décision en menant une réflexion sur les meilleures perspectives d’innovation (Charreaux, 2015).

Si la digitalisation instaure les principes de la bonne gouvernance dans l’entreprise privée à travers la gestion des conflits d’intérêts entre ses parties prenantes et leur implication à la prise de décision, elle concrétise ses principes dans l’entreprise publique à travers une culture de reddition des comptes, des valeurs de transparence, de communication publique et d’un climat de confiance entre ses parties prenantes. Ceci permet d’améliorer la viabilité de l’organisme, sa performance et sa qualité du service et en fin, de contribuer au développement d’un tissu économique compétitif.

La digitalisation serait donc un gage de gouvernances démocratique, économique et administrative qui assurent la promptitude de la transition de l’économie traditionnelle vers l’économie numérique.

Conscients de l’importance de la transformation digitale aussi bien dans la bonne gouvernance que dans la création de valeur et le développement économique, plusieurs pays ont mis en œuvre des stratégies et des programmes en vue d’accélérer leur transition de l’économie traditionnelle à l’économie digitale. Cependant, les différentes réformes lancées dans ce sillage par les pays de l’Afrique en général et par le Maroc en particulier restent limitées pour assurer les prérequis d’une transformation digitale transversale. Au Maroc par exemple, persiste non seulement la faible couverture géographique en termes d’infrastructures d’Internet haut débit, mais encore l’inadéquation du cadre législatif et réglementaire régissant l’utilisation des applications dédiées à la digitalisation comme le télétravail et l’enseignement à distance, le manque d’acteurs technologiques locaux et la faible production d’un contenu digital.

C’est dans ce cadre que ce colloque international pluridisciplinaire s’inscrit pour offrir un espace de débat, de discussions scientifiques et de partage d’expériences autour des problématiques liées à la Transformation digitale dans ses interactions avec la bonne gouvernance et la performance.

Nous pouvons ainsi proposer des axes suivants :

Axes du colloque

Axe 1: Transformation digitale, innovation et gouvernance

Axe 2: TIC, gouvernance participative et développement durable

Axe 3: Economie digitale et croissance économique

Axe 4: Bonne gouvernance, développement territorial et bien-être social

Axe 5: Cadre législatif de gouvernance, politiques publiques et modèle de développement

Axe 6: Contrôle de gestion, système d’information et pilotage de performance

Axe 7: Transformation digitale et pilotage de changement

Axe 8: Intelligence artificielle, comptabilité et finance

Axe 9: Communication et bonne gouvernance

La liste des axes n’est pas exhaustive et reste ouverte, par le comité d’organisation, pour toute proposition de communication enrichissant le thème du colloque.

Dates importantes

10 Février 2023 : Publication de l’appel à communications ;

10 Avril 2023 : Date limite d’envoi des résumés des communications;

25 Avril 2023 : Date de notification d’acceptation du projet de communication ;

15 Mai 2023 : Date limite pour l’envoi de la version provisoire de la communication ;

02 Juin 2023 : Date limite pour l’envoi de la version définitive des communications ;

7-8 Juillet 2023 : Tenue du colloque.

Instructions aux auteurs

Langue de communications : Les textes soumis peuvent être en anglais ou en français.

Pour les résumés de communication

Ils doivent être présentés en une page et devront contenir :

Le titre

Nom(s) de/des auteur(s), établissement ou organisme d’attache, adresse électronique et numéro de téléphone ;

Le résumé en français et en anglais (problématique, la méthodologie et les résultats provisoires) ;

Six mots clés.

Les textes complets

La première page doit comporter : le titre de l'article, le/les nom (s) de l'auteur, sa fonction, ses coordonnées complètes, le résumé (400 à 500 mots maximum) qui doit être remis en français et en anglais et cinq mots-clés (en français et en anglais) ;

Le texte de l’article commencera en page 2 en respectant ce qui suit :

Titres: Times New Roman, Gras, 14 points, numérotés (1 ; 2 ; 3…)

Corps de texte : Interligne 1,5, Times New Roman, 12 points

Sous-titres : en caractère gras et numérotés (1.1 ; 1.2 ; 2.1 ; …)

Numérotation des pages en bas de pages (au centre)

Marges : 2,5 cm de chaque côté

En-tête et pied-de-page : 1,1 cm

Les tableaux et figures sont intégrés dans le texte, numérotés (Tableau n° ou Figure n°) et présentés chacun avec un titre et une source.

Les références bibliographiques à la fin de l'article selon le style APA.

Les éventuelles annexes

Modalités de soumission

Les résumés et les papiers complets devront être envoyés, sous format Word, impérativement à l'adresse électronique : tdbg2023@uiz.ac.ma

avant le 10 avril 2023.

Pour proposer une communication, veuillez remplir le formulaire suivant avant le 25 Mars 2023

Publication

Les propositions de communication seront soumises à une évaluation anonyme par les membres du comité scientifique du TDBG2023.

Les meilleures contributions feront l’objet de publication dans un ouvrage collectif.

Les meilleurs articles seront proposés pour publication à des revues scientifiques indexées.

Comité d’honneur

BENDOU Abdelaziz, Président de l’université Ibn Zohr

M.MEDIOUNI Mohamed, Directeur de l’Ecole Supérieure de Technologie d’Agadir.

Membres du Comité Scientifique

Pr. FRANSCISCO Gil, Université Algarve, Portugal

Pr. LÓPEZ FRÍAS, Claudia, Université Complutense de Madrid, Espagne

Pr. WIELAND Oxana, University of Minnesota Crookston, USA

Pr. ACHABA Allal, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. ADASKOU Mohamed, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. ECALLE François, université Paris I- France

Pr. Nikghadam Hojjati Sanaz, Institut UNINOVA, Lisbonne, Portugal

Pr. ANGADE Khadija, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. ABOUSSI Laila, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. AMRHAR Aicha, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. FALCÃO ALVES, Paulo, Université d'Algarve, Portugal

Pr. AMROUCH Mustapha, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. AMAJID Ghizlane, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. AKRICH Said, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. ABERIANE Ahmed, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. BENZAOUAGH Mimoun, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. BARI Imane, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. BARAKAT Ouafae, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. BENBIHI Lahcen, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. BENGRICH Mustapha, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. BETTAH Mounia, Université Mohammed V, Rabat, Maroc

Pr. BOUZIT Ali, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. BOUMESKA Mustapha, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. BEZZARI Samira, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. ETTAHIR Aziz, Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique, Rabat, Maroc

Pr. ELJAOUHARI Elhassane, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. EL HIJAZI Moubarak, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. EL MOUTAOUKIL Abdelkader, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. EL MEZOUARY Ali, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. EL AMRANI EL HASSANI Afafe, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. EL ANSARY Youness, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. EL OUIDANI Abdelkbir, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. EL BETTIOUI Rachid, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. EL KHATTAB Younes, Université Hassan II, Casablanca, Maroc

Pr. EL MESKINE Lahsen, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. EL MAOUHAL Mokhtar, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. ERRAMI Lahoucine, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. EZ-ZARZARI Zakaria, Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc

Pr. FADILI Mly Hachem, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. HABOUB Rachid, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. HARAKAT Mohamed, Université Mohammed V, Rabat

Pr. HENCHIRI Jamel Eddine, Université de GABES, Tunisie

Pr. HIDANE Abdelkhalil, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. JAAD Mustapha, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. LAOUFI Adil, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. MAZOUL Abdenbi, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. MEYER Vincent, Université Nice Sophia Antipolis, France

Pr. MEKKAOUI Soumia, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. NACER IDRISSI Abdelfettah, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. OUIA Aziz, Université Hassan II, Casablanca, Maroc

Pr. OUMLIL Rachid, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. OUBDI Lahcen, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. OUHADI Said, Université Qadi Ayad, Marrakech, Maroc

Pr. OUABOUCH Lahoucine, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. RACHIDI Lahoussine, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. SOUAF Malika, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. TATANE Khalid, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. TACHEFINE Youssef, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. TATOUTI Rachid, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. TOURABI Amina, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. YOUSSOUFI Noura, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. ZOUBIR Faiçal, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Comité d’Organisation

Pr. MEDIOUNI Mohamed, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. EL IHSSINI Hossine, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. EL BETTIOUI Rachid, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. HIDANE Abdelkhalil, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. ZOUBIR Faiçal, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. BENZAOUAGH Mimoun, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. FRANSCISCO Gil, Université Algarve, Portugal

Pr. YOUSSOUFI Noura, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. ANGADE Khadija, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. ACHABA Allal, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. ERRAMI Lahoucine, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. JEBLI Ali, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. TATANE Khalid, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Pr. BENLAAYOUNI Abdelkarim, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Doctorants et Post-Doctorants

EL KHATTABI Abdelmalek, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

BEN DAHHANE Anouar, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

BAKRIM Abdellah, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

MIRDASSE Samir, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

AZIKI Abdellatif, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

GOUMGHAR Said, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Mme DAHR Laila, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Mme ABKERI Nadia, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Mme BOUROUAHA Hanane, Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc

BELLA Boubaker, université de Lille, France

IMIHI Mohammed, Université Hassan I, Settat, Maroc

ABDELKHALIK Hicham, Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc

Mme AMALKI Asmaa, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Ben Lhocine Brahime, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

NAJI Abdelkrim, Université Mohammed 1er, Oujda, Maroc

BAHA Mohamed, Université Mohamed 1er, Oujda, Maroc

EL-HADY Samir, Université Hassan 1er, Settat, Maroc

YACOUBI Laarbi, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Comité de Coordination et pilotage

Pr. EL BETTIOUI Rachid, Université Ibn Zohr, Agadir

Pr. HIDANE Abdelkhalil, Université Ibn Zohr, Agadir

Contacts

Rachid EL BETTIOUI, e-mail : rbettioui98@gmail.com Téléphone : +212 667 882 247

Abdelkhalil HIDANE, E-mail : hidane@uiz.ac.ma Téléphone : +212 661 183 173

Ecole Supérieure de Technologie d’Agadir, Université Ibn Zohr

Site Web

Frais d’inscription

Ces frais couvrent la documentation, la participation aux activités du colloque, l’accès aux différentes sessions et ateliers du colloque, des pauses-café et des déjeuners.

Doctorants 400,00 Dhs (40 € )

Enseignants 600,00 Dhs (60 €)

Professionnels 800,00 Dhs (80 €)

Lieu du Colloque

Ecole Superieure de Technologie AGADIR

Adresse : BP : S33 – Agadir Ville : Agadir

Code Postale : 80150, Téléphone : 0528232583, Fax : 0528227824