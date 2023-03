Announcement

Description du séminaire

Loin du programme original de la déclaration de Salamanque (UNESCO 1994) autour de l’éducation inclusive, et fréquemment reçus sous forme d’injonction de la part des décideurs publics, le terme de l’inclusion, et en particulier celui de l’inclusion scolaire, interrogent et affectent de multiples acteurs des domaines de l’éducation, de la pédagogie, du handicap et/ou de la diversité aujourd’hui en France. Ainsi, coupé des intentions initiales des premiers militants pour les droits des personnes en situation de handicap en vue d’un meilleur accueil au quotidien, le projet d’une École plus inclusive pose un problème à la fois aux professionnels, aux familles et aux apprenants.

Pour favoriser les échanges au sein de ces collectifs construits, le séminaire “Expérimenter l’École inclusive” propose un dispositif alternatif aux conférences et séminaires de recherche traditionnels. Il prend ainsi appui sur les résultats de recherche de jeunes chercheur.e.s en sciences sociales autour du handicap et de l’éducation inclusive, et les interroge, à partir de points de vue pluriels, qu’ils soient de nature scientifique, professionnelle, ou expérientielle. L’enjeu est de débattre tout en contribuant à la mise en réseau des jeunes chercheurs participant aux échanges.

Objectif du séminaire “Expérimenter l’École inclusive”

Le but est d’échanger et de discuter autour de diverses expériences et conceptions de l’éducation inclusive. De quelle manière les injonctions à une École plus inclusive impactent la pratique des professionnels de l’éducation ? Quels ajustements, modifications et négociations les enseignants et les formateurs mettent en place afin de répondre à ces injonctions ? Que signifie l’inclusion pour les familles et les personnes en situation de handicap ? Quelles frictions entre les divers intervenants surgissent autour du projet de l’École inclusive en pratique ? Il s’agit de quelques questions auxquelles les contributions pourront apporter des réponses. Cependant, la liste des questions reste ouverte, les participants pouvant aborder le thème de l’éducation inclusive en train de se faire ou de se défaire sous des angles complémentaires. Il aura pour finalité d’encourager les discussions autour de ces propositions inédites, en tissant des liens entre les contributions des chercheurs, des familles et d’autres acteurs du « terrain » participant au séminaire.

Calendrier (édition 2023)

Séminaire 1 : 14 avril 2023

Il aura pour objectif de restituer les expériences, les diverses expérimentations et points de vue des participants autour de l’éducation inclusive. Des chercheurs hors de cette thématique de recherche seront aussi les bienvenus afin d’alimenter le débat critique et réflexif.

Séminaire 2 : 13 octobre 2023

Il reprendra le fonctionnement et l’organisation de la première partie en matière d’échanges et de débats, auxquels s’ajoutera une « performance » artistique par un artiste et enseignant-chercheur de l’Université de Toulouse en vue de restituer les résultats de la première rencontre du séminaire sous une forme originale et inédite.

Lieu : ENSFEA.

Avec le soutien financier de l'ENSFEA et de la MSHS de Toulouse, dans le cadre de l’appel à projets workshops. Projet également soutenu par l'UMR EFTS.

Inscriptions gratuites mais obligatoires à partir de ce lien.

Programme

Séminaire 1 - Vendredi 14 avril 2023

9h00 : Accueil et ouverture du séminaire par Damien Trémeau-Busson

9h30 : Les dispositifs innovants alternatifs à ceux du modèle dominant d’inclusion des jeunes d’établissement médico-sociaux (EMS) dans le milieu dit ordinaire - Nicolas Guinard , doctorant en sociologie, EHESS, Paris

, doctorant en sociologie, EHESS, Paris 10h05 : Expérimenter la pair-aidance, une perspective pour l’école inclusive - Nicolas Chottin, doctorant en sciences de l’éducation et de la formation, EFTS, Toulouse

10h40 : Pause

10h55 : Les filières dites genrées du MASA : des normes de genre inscrites dans l’histoire croisée des métiers, de l’institution scolaire et des orientations scolaires des jeunes. L’exemple de l’agroéquipement et de la filière SAPAT - Hélène Guétat-Bernard , professeure en sociologie et Joachim Benet-Rivière , chercheur postdoctoral, LISST, ENSFEA de Toulouse

, professeure en sociologie et , chercheur postdoctoral, LISST, ENSFEA de Toulouse 11h30 : Présentation des équipes mobiles d’appui à la scolarisation (EMAS) des élèves à besoins particuliers - Marie Gilet, adjointe de direction et Aurélie Salomé-Belkaïd, coordinatrice du dispositif EMAS, ASEI

12h10 : Pause méridienne

14h00 : Groupes réflexifs pluricatégoriels de partage d’expérience(s) animés par Olivier Kheroufi-Andriot, Cristina Popescu et Lucas Sivilotti

15h00 : Restitution(s) débat(s) des groupes et synthèse de la journée

16h00 : Fin du séminaire

En sociologue décalé, Philippe Sahuc sera témoin de cette première séance du séminaire combinant repérage de ce qui se passe et expérience sensible. Au cours de la deuxième séance du 13 octobre 2023, il sera facilitateur d’échanges, pour rassembler, dans un moment d’improvisation, les éléments saillants vus ou entendus au cours de la première séance. Il pourra au besoin éclairer les échanges de concepts sociologiques, se laisser guider par les échos d’autres langues ou les images qui viennent, et faire sentir les enjeux perçus et les liens possibles entre personnes présentes, voire absentes … Tout un programme !